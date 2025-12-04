Ειδήσεις | Διεθνή

Μεντβέντεφ: Η κατάσχεση από την ΕΕ παγωμένων ρωσικών assets μπορεί να δικαιολογήσει πόλεμο

Την Τετάρτη η Κομισιόν πρότεινε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας.

Ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ, αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας και πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός της Ρωσίας, δήλωσε σήμερα ότι, αν η ΕΕ κατασχέσει παγωμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία, τότε αυτό μπορεί να θεωρηθεί από τη Μόσχα ότι ισοδυναμεί με πράξη που δικαιολογεί τον πόλεμο.

«Αν η τρελή Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθήσει τελικά να κλέψει παγωμένα στο Βέλγιο ρωσικά περιουσιακά στοιχεία υπό το πρόσχημα ενός αποκαλούμενου 'δανείου επανορθώσεων', η Ρωσία μπορεί να θεωρήσει αυτή την κίνηση ισοδύναμη με αιτία πολέμου με όλες τις σχετικές επιπτώσεις για τις Βρυξέλλες και για την καθεμιά χώρα της ΕΕ», δήλωσε ο Μεντβέντεφ.

Την Τετάρτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε σχέδιο για την άντληση 90 δισ. ευρώ υπέρ της Ουκρανίας μέσω μιας πρωτοφανούς χρησιμοποίησης παγωμένων ρωσικών κρατικών περιουσιακών στοιχείων ή διεθνούς δανεισμού ώστε να καλυφθούν οι στρατιωτικές ανάγκες και βασικές υπηρεσίες ενόψει του πολέμου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

tags:
Ρωσία
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ουκρανία
