11η Σεπτεμβρίου: Ανακαλύψεις - σοκ για τον αέρα στη Νέα Υόρκη και τις επιπτώσεις στην Υγεία

Ο Δήμαρχος της Ν. Υόρκης φέρνει στο φως χιλιάδες σελίδες εγγράφων που δείχνουν ότι ο αμίαντος ξεπέρασε τα επιτρεπτά όρια και η μόλυνση της ατμόσφαιρας προκάλεσε σοβαρές ασθένειες σε δεκάδες χιλιάδες πολίτες.

Εικοσιπέντε χρόνια μετά τα τρομοκρατικά χτυπήματα της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης, το Πεντάγωνο, την Ουάσινγκτον και την Πενσυλβάνια των ΗΠΑ, έρχονται στο φως σοκαριστικές αποκαλύψεις για την ποιότητα του αέρα από την τεράστια έκλυση σκόνης, καπνού, αλλά και αμίαντου στην ατμόσφαιρα και για την μακροπρόθεσμη επίπτωση όλων αυτών των επιβλαβών ουσιών στην υγεία των κατοίκων και των διασωστών, οι οποίοι έτρεξαν να συνδράμουν στις πληγείσες περιοχές.

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170.000 έγγραφα μετρήσεων στο φως

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζόραν Μαμντάνι έδωσε στη δημοσιότητα 170.000 σελίδες εγγράφων τα οποία μέχρι τώρα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί, που περιλαμβάνουν εκθέσεις για την ποιότητα του αέρα από την αρμόδια Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης (NYC Department of Environmental Protection (DEP). Πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες υπηρεσίες των ΗΠΑ με περισσότερους από 6.000 υπαλλήλους, η οποία διαχειρίζεται την προστασία του εδάφους, του αέρα και των υδάτινων πόρων, τα στερεά και επικίνδυνα απόβλητα, ρυθμίζει το κυνήγι και την αλιεία και εκδίδει περιβαλλοντικές άδειες για επιχειρήσεις και δήμους.

Ξέφυγε πάνω από τα επιτρεπτά όρια ο αμίαντος στην ατμόσφαιρα

Οι 170.000 σελίδες των εγγράφων που περιλαμβάνουν δεδομένα για την ατμοσφαιρική ρύπανση η οποία προκλήθηκε από τα τρομοκρατικά χτυπήματα και τις επιπτώσεις στην υγεία των πολιτών παρέμεναν κλεισμένα σε 68 μεγάλα κιβώτια όλα αυτά τα χρόνια. Τα ευρήματα δείχνουν ότι στο 25% των περιοχών όπου έγιναν μετρήσεις ο αμίαντος στην ατμόσφαιρα ξεπέρασε κατά πολύ το επιτρεπτό όριο του 1% στην ατμόσφαιρα.

Ακολούθησαν μελέτες, που έδειξαν ότι περισσότερα από 96.000 άτομα έχουν αναπτύξει σε αυτή την 25ετία σοβαρές σωματικές και ψυχικές παθήσεις που όλες τους συνδέονται με την αυξημένη έκθεση του οργανισμού στη σκόνη, τον καπνό και τον αμίαντο, αλλά και στο συλλογικό ψυχικό τραύμα που υπέστησαν εκείνη την ημέρα οι Αμερικανοί.

Το κατά πόσο η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας στην πιο προβεβλημένη Μητρόπολη των ΗΠΑ ήταν ή όχι μεγαλύτερη από τα επιτρεπτά όρια αποτέλεσε αντικείμενο μίας πολυετούς δικαστικής διαμάχης της Οργάνωσης 9/11 Health Watch με την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Νέας Υόρκης, η οποία είχε στην κατοχή της αυτά τα έγγραφα.

Η σημερινή αποκάλυψη του Δημάρχου Ζόραν Μαμντάνι φανερώνει πως οι ατμοσφαιρικές συνθήκες μίας πόλης που μπορεί να μεταβληθούν όχι μόνο από ένα τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά και από ακραία καιρικά φαινόμενα, κύματα σκόνης, έναν τυφώνα, μια πλημμύρα, έναν σεισμό, μια πυρκαγιά και άλλες αιτίες ενδέχεται να προκαλέσουν τέτοιου βαθμού περιβαλλοντική επιβάρυνση, που οι επιπτώσεις στους κατοίκους να είναι πολύ σημαντικές και μακροπρόθεσμες.

Πόσο βλαβερός είναι ο αμίαντος και πότε καταργήθηκε

Ειδικά ο αμίαντος ο οποίος πλέον έχει απαγορευθεί στα κτίρια, αλλά υπήρχε σε παλαιότερες κατασκευές, καθίσταται εξαιρετικά επικίνδυνος για την υγεία όταν οι ίνες του απελευθερωθούν στον αέρα και εισπνευσθούν. Το βασικό πρόβλημα με τον αμίαντο είναι πως οι μικροσκοπικές ίνες του εισχωρούν βαθιά στους πνεύμονες κατά την αναπνοή και δεν μπορούν να απομακρυνθούν.

Η μακροχρόνια παραμονή των ινών αμιάντου μέσα στις πνευμονικές κυψελίδες προκαλεί χρόνια φλεγμονή και ουλές στον πνευμονικό ιστό. Διευκρινίζεται πως η χρήση του αμιάντου στα κτίρια και σε όλα τα προϊόντα απαγορεύτηκε πλήρως στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2005, σύμφωνα με την ευρωπαϊκή οδηγία 1999/77/ΕΚ.

Στις ΗΠΑ όμως ο αμίαντος δεν απαγορεύτηκε ποτέ πλήρως με έναν νόμο. Η χρήση του στα κτίρια περιορίστηκε σταδιακά μέσα από μια σειρά επιμέρους απαγορεύσεων, που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 1970 και φτάνουν έως και το 2024, είναι δηλαδή πολύ πρόσφατες. Αν και οι περισσότερες κατασκευαστικές εταιρείες στις ΗΠΑ σταμάτησαν οικειοθελώς να χρησιμοποιούν αμίαντο στα σπίτια μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980, η οριστική απαγόρευση του τελευταίου εμπορικού τύπου αμιάντου (χρυσότιλος ή λευκός αμίαντος) θεσπίστηκε μόλις τον Μάρτιο του 2024 από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (US EPA).

«Τροφή για σκέψη» για σενάριο ενός νέου φιλμ σαν το Spotlight

Οι αποκαλύψεις του Δημάρχου της Νέας Υόρκης γεννούν εύλογα ερωτήματα για το κατά πόσο όλα αυτά τα στοιχεία οφείλονται σε παράλειψη ή συγκάλυψη, ενώ ήδη οι σεναριογράφοι, παραγωγοί ταινιών και σκηνοθέτες του Χόλιγουντ σκέφτονται πως αυτή η παράλειψη-συγκάλυψη θα μπορέσει να γίνει block buster ταινία, στα χνάρια του βραβευμένου με δύο βραβεία Όσκαρ «Spotlight». Το Spotlight είναι ταινία του 2015 η οποία εξιστορεί τα πεπραγμένα της αληθινής ερευνητικής ομάδας "Spotlight" της εφημερίδας «The Boston Globe», που αποκάλυψε ένα τεράστιο σκάνδαλο συστηματικής παιδικής κακοποίησης (και συγκάλυψης) από ιερείς της Καθολικής Εκκλησίας στη Βοστώνη.