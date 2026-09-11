Πρέσβης Ισραήλ στην Ελλάδα: Γόνιμο έδαφος για περαιτέρω συνεργασία Αθήνας - Τελ Αβίβ

Η Πνινάτ Γιανάι συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Στην πρόοδο που έχει σημειώσει η Ελλάδα στους τομείς της ιατρικής έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και στις δυνατότητες περαιτέρω ενίσχυσης της συνεργασίας με το Ισραήλ, αναφέρθηκε η νέα πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα, Πνινάτ Γιανάι, μετά την παρουσία της στα εγκαίνια του Athens LifeTech Park.

Η Ισραηλινή πρέσβης χαρακτήρισε το Athens LifeTech Park ένα «εντυπωσιακό νέο κέντρο», αφιερωμένο στην ιατρική έρευνα, την καινοτομία και την ανάπτυξη των φαρμακευτικών προϊόντων του μέλλοντος.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της, όπως ανέφερε, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς και με υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Η κ. Γιανάι στάθηκε στην αναφορά του πρωθυπουργού ότι «το μέλλον της Ελλάδας είναι ήδη εδώ», σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μίλησε για την επένδυση της χώρας στη φαρμακευτική βιομηχανία, την έρευνα και την καινοτομία, όχι μόνο ως μοχλό ανάπτυξης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής, αλλά και ως μέσο για την επιστροφή στην Ελλάδα ταλαντούχων Ελλήνων επιστημόνων και επαγγελματιών.

«Αυτό το υπέροχο, σύγχρονο κέντρο ενσωματώνει το όραμα, τη φιλοδοξία και την αποφασιστικότητα της Ελλάδας να καταστεί σημαντικό κέντρο ιατρικής έρευνας και διεθνούς καινοτομίας», ανέφερε η πρέσβης.

Παράλληλα, δήλωσε ιδιαίτερα συγκινημένη από την πρόοδο της Ελλάδας και τις επενδύσεις που πραγματοποιεί για το μέλλον.

Αναφερόμενη στην εμπειρία του Ισραήλ, επισήμανε ότι προέρχεται από «ένα έθνος όπου η καινοτομία, η έρευνα και η επιχειρηματικότητα είναι βαθιά συνδεδεμένες με την εθνική μας ταυτότητα» και πρόσθεσε ότι θεωρεί τον συγκεκριμένο τομέα «ιδιαίτερα γόνιμο έδαφος για την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών μας».

«Όταν η επιστήμη, το όραμα και η επένδυση έρχονται μαζί, το μέλλον είναι ήδη εδώ», κατέληξε η Πνινάτ Γιανάι.