Πούτιν και Πεζεσκιάν στο Νέο Δελχί για τη σύνοδο κορυφής των BRICS

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον οικοδεσπότη της συνόδου, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, για διμερείς συνομιλίες, σύμφωνα με το Νέο Δελχί.

Ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν έφτασαν σήμερα στην Ινδία για τη σύνοδο κορυφής των BRICS που διεξάγεται το Σαββατοκύριακο εν μέσω παγκόσμιων γεωπολιτικών αναταράξεων - από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ως τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Οι δύο ηγέτες θα συναντηθούν το απόγευμα με τον οικοδεσπότη της συνόδου, τον Ινδό πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι, για διμερείς συνομιλίες, σύμφωνα με το Νέο Δελχί.

Ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ αναμένεται να φτάσει στην ινδική πρωτεύουσα αύριο Σάββατο, στην πρώτη του επίσκεψη στο Νέο Δελχί από το 2019.

Η παρουσία του Σι στην Ινδία σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στην αργή επαναπροσέγγιση των δύο χωρών, έξι χρόνια μετά τις στρατιωτικές συγκρούσεις που ξέσπασαν κατά μήκος των διαφιλονικούμενων συνόρων της Ινδίας και της Κίνας στα Ιμαλάια.

Οι δύο χώρες έχουν έκτοτε προσπαθήσει να βελτιώσουν τις σχέσεις τους, αλλά η δυσπιστία παραμένει. «Μπορεί κανείς να συμμετέχει σε διάλογο και να συνάπτει φιλία μόνο με τους ενάρετους, ποτέ με εκείνους που δεν είναι», έγραψε στα σανσκριτικά ο Μόντι, στο μήνυμα καλωσορίσματος προς τους προσκεκλημένους του.

«Η Κίνα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με την Ινδία πάνω σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική προοπτική (…) ενισχύοντας την επικοινωνία, τη συνεργασία και αντιμετωπίζοντας ορθά τις διαφορές, σαν δύο γείτονες και φιλικοί εταίροι», δήλωσε σήμερα η εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Μάο Νινγκ.

«Δοκιμασία της συνοχής»

Η ομάδα BRICS σχηματίστηκε το 2009 για να φέρει κοντά τις μεγάλες αναδυόμενες οικονομίες (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και στη συνέχεια τη Νότια Αφρική) πέρα από τους θεσμούς στους οποίους κυριαρχούν οι ΗΠΑ και οι δυτικές δυνάμεις, όπως η G7.

Έκτοτε το μπλοκ έχει διευρυνθεί με την ένταξη σε αυτό του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και οι επιπτώσεις της στις τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου αναμένεται να κυριαρχήσει σε μέρος των συνομιλιών στο Νέο Δελχί.

Στη διάρκεια διάσκεψης στις αρχές του μήνα του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης (SCΟ) στο Κιργιστάν ο Πεζεσκιάν διαβεβαίωσε τον Πούτιν και τον Σι ότι η Τεχεράνη παραμένει ανοικτή σε μια λύση έπειτα από διαπραγμάτευση και ότι θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις της, αν πράξουν το ίδιο και οι ΗΠΑ.

Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία συνεχίζουν να έχουν εμπορικές συναλλαγές με το Ιράν, παρά τις επανειλημμένες απειλές του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ περί επιβολής κυρώσεων στις χώρες που συναλλάσσονται με την Τεχεράνη.

Αντίθετα τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανέστειλαν τον Αύγουστο τις εμπορικές και οικονομικές τους συναλλαγές με το Ιράν, αφού έγιναν στόχος ιρανικών πυραύλων.

«Ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα αποτελέσει δοκιμασία για τη συνοχή του μπλοκ», εκτίμησε ο οικονομολόγος Σίλαν Σαχ του Capital Economics.

«Η σύγκρουση αυτή θα είναι η κύρια αιτία διαφωνίας σε αυτή τη σύνοδο κορυφής», προέβλεψε και ο Χαρς Β. Παντ του think tank Observer Research Foundation που πρόσκειται στην ινδική κυβέρνηση.

Πόλεμος στην Ουκρανία

Η Ινδία, η χώρα που φιλοξενεί τη σύνοδο, εξακολουθεί να έχει καλές σχέσεις με το Ιράν, αλλά φροντίζει να διατηρήσει μια εύθραυστη ισορροπία και με τις ΗΠΑ.

Λιγότερο από έναν χρόνο μετά την πιο πρόσφατη επίσκεψη του Πούτιν στην Ινδία, οι συνομιλίες μεταξύ του Ρώσου προέδρου και του Ινδού πρωθυπουργού θα επιτρέψουν να αποτιμηθεί και η ποιότητα των διμερών σχέσεων . Παραδοσιακός σύμμαχος της Ρωσίας, η Ινδία συνεχίζει να εισάγει ρωσικό πετρέλαιο, παρά τις κυρώσεις των ΗΠΑ, οι οποίες καταγγέλλουν ότι με αυτόν τον τρόπο το Νέο Δελχί χρηματοδοτεί τον πόλεμο της Μόσχας εναντίον της Ουκρανίας.

Ο Μόντι, ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει καταδικάσει ανοικτά τη ρωσική εισβολή, ζήτησε στη διάρκεια της συνόδου της SCO από τον «φίλο» του Πούτιν να βρει μια διέξοδο στη σύγκρουση, μια προτροπή την οποία αμέσως χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Η σύνοδος του Σαββατοκύριακου θα προσφέρει επίσης την ευκαιρία για δύσκολες συζητήσεις σχετικά με την οικονομική κυριαρχία της Κίνας, καθώς η χώρα κατακλύζει τους εταίρους της στους BRICS -με πρώτη την Ινδία- με τις εξαγωγές της.

«Το Πεκίνο θα έπρεπε να αξιοποιήσει αυτή τη σύνοδο για να προωθήσει το εμπόριο μεταξύ των μελών, ωστόσο ορισμένοι ενδέχεται να θεωρήσουν απλώς ότι πρόκειται για μια προσπάθεια της Κίνας να προωθήσει τα δικά της συμφέροντα», σύμφωνα με τον Σαχ.

Το εμπορικό έλλειμμα της Ινδίας με την Κίνα έφτασε στο ιστορικό υψηλό των 112 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2025-2026.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ