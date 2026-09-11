Στο «κόκκινο» η κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια - 7,1 εκατ. επιβάτες τον Αύγουστο

Αύξηση 5,1% (+345.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Ποιοι είναι οι δύο κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα.

Πάνω από 7 εκατ. επιβάτες διακινήθηκαν στα ελληνικά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece, τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με την εταιρεία, τον Αύγουστο του 2026, στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια διακινήθηκαν 7,1 εκατ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 5,1% (+345.000 επιβάτες) σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025. Οι δύο κύριοι παράγοντες που επηρέασαν τα αποτελέσματα είναι:

Η συνολική επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια ξεπέρασε τα 7 εκατομμύρια επιβάτες, (7,1 εκατ.) σε έναν μόνο μήνα. Το αεροδρόμιο Κέρκυρας (CFU) ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο επιβάτες σε έναν μόνο μήνα .

Η συνολική αύξηση τον Αύγουστο του 2026 σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 οφείλεται κυρίως στην ισχυρή απόδοση της διεθνούς κίνησης, η οποία αυξήθηκε κατά 5%. Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στα αεροδρόμια Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης , Ρόδου, Χανίων, Κεφαλονιάς, Μυκόνου και Σκιάθου. Όσον αφορά την κίνηση στη Μέση Ανατολή η εκεί σύγκρουση δεν είχε αρνητικές επιπτώσεις στην κυκλοφορία τον Αύγουστο του 2026, με την κίνηση να σημειώνει αύξηση κατά 20,6% παρά τη γεωπολιτική ένταση.

Οι συντελεστές πληρότητας στη Μέση Ανατολή παρέμειναν σε γενικές γραμμές σταθεροί (82,1% τον Αύγουστο του 2026 έναντι 82,4% τον Αύγουστο του 2025), ενώ η συνολική αύξηση των πτήσεων υποδηλώνει ότι η ζήτηση συνεχίζει να αυξάνεται. Τον Αύγουστο του 2026, το μέσο ποσοστό πληρότητας μειώθηκε (86,9% έναντι 88,1%), με τα περισσότερα αεροδρόμια να καταγράφουν χαμηλότερα επίπεδα, λόγω της αύξησης της προσφοράς θέσεων από πολλές αεροπορικές εταιρείες.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο λόγος είναι η χρήση αεροσκαφών μεγαλύτερης χωρητικότητας και την επέκταση του δικτύου πτήσεων. Παράλληλα, η προσθήκη νέων δρομολογίων ενίσχυσε περαιτέρω τη διαθέσιμη χωρητικότητα, ενώ η αύξηση της επιβατικής κίνησης υστέρησε, με αποτέλεσμα τη μείωση του δείκτη πληρότητας σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025.

Βασικά στοιχεία της κίνησης:

Σε ό,τι αφορά την επιβατική κίνηση εσωτερικού διακινήθηκαν 968.000 επιβάτες καταγράφοντας αύξηση 5,7% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και μερίδιο κίνησης 14% ενώ στη διεθνής επιβατική κίνηση διακινήθηκαν 6,2 εκατ. επιβάτες, αύξηση +5,0% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και μερίδιο κίνησης 86%. Σημειώνεται πως από την έναρξη της παραχώρησης, τα αεροδρόμια της Fraport Greece έχουν ήδη υποδεχτεί περίπου 280 εκατ. επιβάτες.