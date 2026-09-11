Τσιόδρας: «Χρειαζόμαστε ευρωπαϊκό πλαίσιο για προστασία των γεωργικών εδαφών και αποφυγή της ερημοποίησης»

Ρωτά την Κομισιόν εάν σκοπεύει να ενισχύσει τα Κράτη Μέλη μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Oλοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την προστασία των γεωργικών εδαφών και την αποφυγή της ερημοποίησης, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης, ζητάει ο Δημήτρης Τσιόδρας με ερώτησή του προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ρωτά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν σκοπεύει να ενισχύσει τα Κράτη Μέλη μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Συμπληρώνει ερωτώντας την Κομισιόν εάν θα διασφαλίσει, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2028-2034, επαρκείς και στοχευμένους πόρους για την προστασία και αποκατάσταση των γεωργικών εδαφών και την ορθολογική διαχείριση του νερού, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων προς τους παραγωγούς για την υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και επενδύσεων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού.

Ο Ευρωβουλευτής και εκπρόσωπος τύπου της ευρωομάδας της Νέας Δημοκρατίας τονίζει ότι η Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εδαφικής υποβάθμισης και ερημοποίησης, με σημαντικές συνέπειες για την παραγωγικότητα των γεωργικών εδαφών, το εισόδημα των παραγωγών και την ανθεκτικότητα της αγροτικής οικονομίας.

O Δημήτρης Τσιόδρας καταλήγει υπογραμμίζοντας ότι η αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της λειψυδρίας απαιτούν συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο αφού «αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή

Θέμα: Προστασία γεωργικών εδαφών και αντιμετώπιση της ερημοποίησης και του αντικτύπου της στην αγροτική παραγωγή και το εισόδημα των αγροτών

Η ερημοποίηση και η υποβάθμιση του εδάφους αποτελούν αυξανόμενη απειλή για τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια και τη βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Ελλάδα και άλλες χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο εδαφικής υποβάθμισης και ερημοποίησης, με σημαντικές συνέπειες για την παραγωγικότητα των γεωργικών εδαφών, το εισόδημα των παραγωγών και την ανθεκτικότητα της αγροτικής οικονομίας.

Με δεδομένο ότι η αντιμετώπιση της ερημοποίησης και της λειψυδρίας απαιτούν συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ενόψει του σχεδιασμού για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2028-2034, ερωτάται η Επιτροπή:

1. Προτίθεται να διαμορφώσει ένα ολοκληρωμένο ευρωπαϊκό πλαίσιο για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ερημοποίησης και την προστασία των γεωργικών εδαφών, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες της Νότιας Ευρώπης;

2. Προτίθεται να ενισχύσει τα Κράτη Μέλη μέσω στοχευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων, τεχνικής βοήθειας και ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών για την αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων;

3. Θα διασφαλίσει, στο πλαίσιο της ΚΑΠ 2028–2034, επαρκείς και στοχευμένους πόρους για την προστασία και αποκατάσταση των γεωργικών εδαφών και την ορθολογική διαχείριση του νερού, συμπεριλαμβανομένων κινήτρων προς τους παραγωγούς για την υιοθέτηση βιώσιμων γεωργικών πρακτικών και επενδύσεων σε τεχνολογίες εξοικονόμησης νερού;