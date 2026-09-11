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Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο γιατρών

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Θάνατος Γ. Μαζωνάκη: Ποινική δίωξη για θανατηφόρα έκθεση σε βάρος των δύο γιατρών
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Οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν μετά το μεσημέρι, με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, στα δικαστήρια της Ευελπίδων και αμέσως οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα.

Κατηγορούμενοι για το κακούργημα της έκθεσης από την οποία προκλήθηκε θάνατος, κατά συναυτουργία είναι οι δύο γιατροί, ιδιοκτήτες του ιδιωτικού ιατρείου που κατέρρευσε ο δημοφιλής τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης.

Οι δύο συλληφθέντες προσήχθησαν μετά το μεσημέρι, με συμβατικό όχημα της Αστυνομίας, στα δικαστήρια της Ευελπίδων και αμέσως οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα για την άσκηση ποινικής δίωξης.

Η δικογραφία για την υπόθεση παραπέμφθηκε σε ανακριτή ενώπιον του οποίου θα οδηγηθούν οι δύο κατηγορούμενοι οι οποίοι αναμένεται να ζητήσουν προθεσμία για να προετοιμάσουν τις απολογίες τους.

Στο ανακριτικό γραφείο θα βρεθεί και ο δικηγόρος του εκλιπόντος, Χαράλαμπος Λυκούδης, που εκπροσωπεί πλέον την οικογένεια του καλλιτέχνη στην Υποστήριξη της Κατηγορίας, ο οποίος προτίθεται να υποβάλει αίτημα για τη διενέργεια συγκεκριμένων ανακριτικών πράξεων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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