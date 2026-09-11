Ειδήσεις | Διεθνή

Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση σε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση σε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με drone σε πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τόνισε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τόνισε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Ένας άνθρωπος που τραυματίστηκε στη διάρκεια επίθεσης σε πρατήριο βενζίνης στην πρωτεύουσα υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω της εφαρμογής Telegram. Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας ακόμα άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα της επίθεσης σε δύο πρατήρια καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Περμ στα Ουράλια δήλωσε σε σημερινή ανακοίνωση στο Telegram ότι δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν επίθεση από ουκρανικά drone.

Ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν δεν κατονόμασε τις εγκαταστάσεις αυτές, σημειώνοντας μόνο ότι η επίθεση ήταν στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας και δεν έχει προκαλέσει θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

ΣΕΦ - ΚΑΕ Ολυμπιακός: Η «εκκρεμότητα» για την ενεργειακή αναβάθμιση της «κόκκινης» μπασκετικής αρένας

Πωλείται σπίτι για ένα ευρώ - Ποια είναι η «παγίδα»

Ενοίκια: Στον «πάγο» οι πληρωμές μέσω τραπεζών - Έρχεται νέα παράταση

tags:
Drone
Ουκρανία
Επίθεση
Νεκροί
Ρωσία
Φόρτωση BOLM...

reader insiderinsiderinsiderinsiderinsider