Δύο νεκροί από ρωσική επίθεση σε πρατήρια καυσίμων στο Κίεβο

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με drone σε πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τόνισε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν νωρίς σήμερα από ρωσικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drone) σε πρατήρια καυσίμων στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, τόνισε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο.

«Ένας άνθρωπος που τραυματίστηκε στη διάρκεια επίθεσης σε πρατήριο βενζίνης στην πρωτεύουσα υπέκυψε στα τραύματά του», δήλωσε ο Κλίτσκο μέσω της εφαρμογής Telegram. Στη συνέχεια ο ίδιος πρόσθεσε ότι ένας ακόμα άνθρωπος κατέληξε στο νοσοκομείο ως αποτέλεσμα της επίθεσης σε δύο πρατήρια καυσίμων.

Την ίδια ώρα, ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Περμ στα Ουράλια δήλωσε σε σημερινή ανακοίνωση στο Telegram ότι δύο βιομηχανικές εγκαταστάσεις δέχθηκαν επίθεση από ουκρανικά drone.

Ο κυβερνήτης Ντμίτρι Μαχόνιν δεν κατονόμασε τις εγκαταστάσεις αυτές, σημειώνοντας μόνο ότι η επίθεση ήταν στο βόρειο τμήμα της περιφέρειας και δεν έχει προκαλέσει θύματα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ