Wood για Ελλάδα: Ανθεκτική η ανάπτυξη, πρόβλημα ο πληθωρισμός στον δρόμο προς τις κάλπες

Θετική εικόνα για την ελληνική οικονομία, χωρίς όμως να υποβαθμίζει τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ή την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027, περιγράφουν σε έκθεσή τους οι αναλυτές της Wood.

Θετική εικόνα για την ελληνική οικονομία, χωρίς όμως να υποβαθμίζει τις πιέσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν τα νοικοκυριά ή την αυξημένη πολιτική αβεβαιότητα ενόψει των εκλογών του 2027, περιγράφουν σε έκθεσή τους οι αναλυτές της Wood.

Ο οίκος σχολιάζει ότι η ανάπτυξη συνεχίζει να στηρίζεται κυρίως στις επενδύσεις, ενώ επισημαίνει ότι το δημοσιονομικό μίγμα που παρουσίασε η κυβέρνηση στη ΔΕΘ είναι περισσότερο προσανατολισμένο στην παραγωγικότητα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Η ανάπτυξη του β΄ τριμήνου ήταν ελαφρώς καλύτερη από τις εκτιμήσεις της Wood, ενώ ο οίκος κάνει λόγο για ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα, αν και επισημαίνει ότι οι καθαρές εξαγωγές εξακολουθούν να αφαιρούν από την ανάπτυξη, καθώς η ισχυρή επενδυτική ζήτηση διατηρεί σε υψηλά επίπεδα και τις εισαγωγές.

Στην αποτίμησή της για τις εξαγγελίες της ΔΕΘ, η Wood σημειώνει ότι το νέο πακέτο είναι περισσότερο στραμμένο προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εξακολουθούν να έχουν, όπως λέει, τη μεγαλύτερη απόσταση να καλύψουν σε όρους παραγωγικότητας και μεγέθους.

Βασικό πρόβλημα η ακρίβεια

Πολύ πιο επιφυλακτική είναι η εικόνα που δίνει η Wood για τον πληθωρισμό. Ο οίκος κάνει λόγο για πρόκληση για την ελληνική οικονομία και επισημαίνει ότι οι έρευνες των νοικοκυριών συνεχίζουν να καταγράφουν πολύ υψηλή αντίληψη για την ακρίβεια, με ελάχιστη ή καθόλου βελτίωση από το 2022.

Ο οίκος συνδέει ένα μέρος του προβλήματος με διαρθρωτικές αδυναμίες της οικονομίας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να διαθέτει μεγάλο αριθμό πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες δυσκολεύονται να πετύχουν τα επίπεδα παραγωγικότητας που θα τους επέτρεπαν να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές στις τιμές. Παράλληλα, η γεωγραφική δομή της χώρας και το διαχρονικό έλλειμμα υποδομών διατηρούν υψηλό το κόστος μεταφορών, περιορίζοντας τα περιθώρια περαιτέρω συμπίεσης του κόστους.

Η εικόνα στα τρόφιμα είναι σαφώς καλύτερη, όμως η Wood εντοπίζει πολύ ισχυρότερες πιέσεις σε κατηγορίες που έχουν σημασία για τα νοικοκυριά. Η στέγαση και οι υπηρεσίες κοινής ωφέλειας κατέγραψαν αύξηση 9,7%, οι μεταφορές 7,7% και οι τιμές σε εστιατόρια και ξενοδοχεία 6,6%, χωρίς ο οίκος να διακρίνει προς το παρόν σαφή τάση αποκλιμάκωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η εκτίμηση της Wood για το πώς μπορεί να επηρεάσει η προεκλογική περίοδος τη συμπεριφορά των επιχειρήσεων. Με αφορμή τις κυβερνητικές πρωτοβουλίες για μειώσεις τιμών σε προϊόντα καθημερινής χρήσης, ο οίκος εκτιμά ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές θα αυξάνεται η πίεση προς τις επιχειρήσεις λιανικής να περιορίσουν τις ανατιμήσεις. Αυτό, ωστόσο, δεν αρκεί για να αλλάξει τη συνολική εικόνα, καθώς ο πληθωρισμός θα εξακολουθήσει να καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τις διεθνείς τιμές ενέργειας και από τη συνεχιζόμενη σύσφιξη της αγοράς εργασίας, όπου η ανεργία έχει ήδη υποχωρήσει στο 7,9%.

Οι εκλογές του 2027

Στο πολιτικό σκέλος, η Wood θεωρεί ότι οι εκλογές του 2027 θα είναι δυσκολότερες για την κυβερνώσα παράταξη σε σχέση με το παρελθόν, χωρίς όμως να βλέπει προς το παρόν κάποιο σενάριο πολιτικής αποσταθεροποίησης αντίστοιχο με εκείνα που παρατηρούνται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ο οίκος θεωρεί ότι η απάντηση του πρωθυπουργού στο ενδεχόμενο κυβέρνησης συνεργασίας δείχνει μια στρατηγική παρόμοια με εκείνη των προηγούμενων εκλογών, δηλαδή προσπάθεια ενίσχυσης της εκλογικής επιρροής έως την κάλπη ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη συνεργασιών και, εφόσον δεν προκύψει αυτοδυναμία, προσφυγή σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση.

Το κρίσιμο ερώτημα, σύμφωνα με τους αναλυτές της Wood, είναι το κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπορέσει να διατηρήσει μέχρι τις εκλογές την οικονομική δυναμική, την ώρα που η επίμονη ακρίβεια εξακολουθεί να πιέζει τα νοικοκυριά.