ΔΥΠΑ: Νέα παραρτήματα ΕΠΑΣ Μαθητείας σε Κρυονέρι, Στρατώνι, Σίνδο και Καρπενήσι

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00.

Με τέσσερα νέα Παραρτήματα Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας, η ΔΥΠΑ διευρύνει από το σχολικό έτος 2026-2027 το δίκτυό της και δημιουργεί νέες διαδρομές επαγγελματικής εκπαίδευσης σε τέσσερις περιοχές της χώρας. Τα νέα Παραρτήματα ιδρύονται στο Κρυονέρι Αττικής, στο Στρατώνι Χαλκιδικής, στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και στο Καρπενήσι, με ειδικότητες που συνδέονται άμεσα με πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων αρχίζει σήμερα, Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2026, στις 17:00. Η λειτουργία των νέων Παραρτημάτων βασίζεται στη συνεργασία της ΔΥΠΑ με τη Φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, την Ελληνικός Χρυσός, τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων (ΕΟΠΑΕ) και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα τέσσερα νέα Παραρτήματα και οι ειδικότητες

1. Κρυονέρι Αττικής - Τεχνίτης Βιομηχανικών Αυτοματισμών: σε συνεργασία με τη Φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις της εταιρείας, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Υμηττού.

2. Στρατώνι Χαλκιδικής - Χειριστής Μηχανημάτων Έργου: σε συνεργασία με την Ελληνικός Χρυσός Μονοπρόσωπη Α.Ε. Μεταλλείων και Βιομηχανίας Χρυσού – Hellas Gold. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στο Μεταλλείο Μαύρων Πετρών, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς.

3. Σίνδος Θεσσαλονίκης - Φυτοτεχνικές Επιχειρήσεις και Αρχιτεκτονική Τοπίου: σε συνεργασία με τον ΕΟΠΑΕ. Η ειδικότητα θα λειτουργήσει στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λακκιάς.

4. Καρπενήσι - Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, ως Παράρτημα της ΕΠΑΣ Μαθητείας Λαμίας.

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν νέοι και νέες ηλικίας 15 έως 29 ετών, κάτοχοι τουλάχιστον Απολυτηρίου Γυμνασίου. Η μαθητεία διαρκεί δύο έτη και η εβδομαδιαία αμοιβή ανέρχεται σε 130 ευρώ για τέσσερις ημέρες μαθητείας ή σε 163 ευρώ για πέντε ημέρες.

Υποβολή αιτήσεων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr, με κωδικούς TAXISnet, στη διεύθυνση: ΕΔΩ

Διαδρομή: gov.gr → Εκπαίδευση → Εγγραφή σε σχολείο → Εγγραφή σε Επαγγελματική Σχολή (ΕΠΑΣ) της ΔΥΠΑ

Μαθητεία με αμοιβή και πραγματική εργασιακή εμπειρία

Από το 1952, η ΔΥΠΑ εφαρμόζει το δυϊκό σύστημα Μαθητείας, συνδυάζοντας τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση στη Σχολή με αμειβόμενη μάθηση σε πραγματικό χώρο εργασίας. Οι μαθητές πραγματοποιούν το πρωί μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα, σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, και το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Οι μαθητές των ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ:

• συμμετέχουν σε πρόγραμμα μάθησης σε εργασιακό χώρο με αμοιβή και ασφάλιση

• φοιτούν σε σύγχρονα, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και λαμβάνουν δωρεάν τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα

• εκπαιδεύονται από έμπειρο και καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό

• μπορούν να λάβουν επίδομα στέγασης 240 ευρώ τον μήνα και επίδομα σίτισης 9 ευρώ την ημέρα, βάσει των προβλεπόμενων εισοδηματικών κριτηρίων

• δικαιούνται σπουδαστική άδεια έως 30 ημέρες με αποδοχές και αναβολή στράτευσης.