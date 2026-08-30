ΙΣΑ: Την επόμενη εβδομάδα οι πληρωμές στους γιατρούς του «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ»

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά στους γιατρούς που συμμετέχουν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) από τους αρμόδιους φορείς.

Εντός της επόμενης εβδομάδας αναμένεται να καταβληθούν τα οφειλόμενα ποσά στους γιατρούς που συμμετέχουν στα προγράμματα προληπτικών εξετάσεων «ΠΡΟΛΑΜΒΑΝΩ», σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) από τους αρμόδιους φορείς.

Ο ΙΣΑ παρενέβη μετά τις καθυστερήσεις που έχουν καταγραφεί στην καταβολή των αμοιβών προς γιατρούς για υπηρεσίες που έχουν ήδη παράσχει στο πλαίσιο των προγραμμάτων.

Οι εκκρεμότητες αφορούν, μεταξύ άλλων, τα προγράμματα πρόληψης για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας και τον HPV, καθώς και το πρόγραμμα για την πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Μετά την επικοινωνία του Συλλόγου με τους αρμόδιους φορείς, δόθηκε η ενημέρωση ότι οι εκκρεμείς πληρωμές προς όλους τους δικαιούχους αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στην επόμενη εβδομάδα.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, υπογράμμισε ότι η έγκαιρη καταβολή των αμοιβών αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία των προγραμμάτων πρόληψης και τη συνέχιση της συμμετοχής των γιατρών σε αυτά.

«Η έγκαιρη και συνεπής αποζημίωση των ιατρών που συμμετέχουν σε εθνικά προγράμματα πρόληψης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία τους και για τη διασφάλιση της συμμετοχής του ιατρικού κόσμου σε σημαντικές δράσεις δημόσιας υγείας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών σημειώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη της διαδικασίας και την τήρηση της δέσμευσης για ολοκλήρωση των πληρωμών εντός της επόμενης εβδομάδας, προειδοποιώντας ότι θα παρέμβει εκ νέου εφόσον χρειαστεί.