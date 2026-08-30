Ο τομέας εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα διατηρεί και το 2026 ισχυρή δυναμική, με το ενδιαφέρον να προέρχεται τόσο από το εξωτερικό όσο και, πιο επιλεκτικά, από την εγχώρια αγορά. Πόσα κεφάλαια δίνουν οι ξένοι. Ποιοι είναι οι νέοι ανερχόμενοι προορισμοί. Τι συμβαίνει με τους παραδοσιακούς. Τι αναφέρεται σε έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E – Real Estates.

Η αγορά εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα διατηρεί και το 2026 ισχυρή δυναμική, με το ενδιαφέρον να προέρχεται τόσο από το εξωτερικό όσο και, πιο επιλεκτικά, από την εγχώρια αγορά.

Στην εγχώρια αγορά, ένα σημαντικό μέρος της ζήτησης κινείται σε κεφάλαια περίπου 120.000 έως 250.000 ευρώ, με ενδιαφέρον κυρίως για διαμερίσματα, μικρές μονοκατοικίες ή κατοικίες που μπορούν να χρησιμοποιούνται οικογενειακά χωρίς υψηλό κόστος συντήρησης. Οι ξένοι αγοραστές έχουν συνήθως μεγαλύτερη οικονομική δυνατότητα, με ένα σημαντικό τμήμα της αγοράς να κινείται περίπου μεταξύ 250.000 και 600.000 ευρώ.

Στους premium προορισμούς, όμως, η εικόνα διαφοροποιείται πλήρως. Σύγχρονες βίλες, κατοικίες με πισίνα και ανεμπόδιστη θέα ή ακίνητα πολύ κοντά στη θάλασσα μπορούν να προσελκύσουν κεφάλαια άνω του 1 εκατ. ευρώ, ενώ στις κορυφαίες αγορές τα ποσά είναι πολλαπλάσια.

Αυτά αναφέρονται, μεταξύ άλλων, σε σχετική έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E – Real Estates σε σχέση με την εξοχική κατοικία.

Η αλλαγή της τάσης

Βάσει αυτής, η μεγάλη αλλαγή των τελευταίων ετών δεν αφορά μόνο την ένταση της ζήτησης, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο επιλέγεται πλέον ένα εξοχικό ακίνητο. «Για σημαντικό μέρος των αγοραστών, η εξοχική κατοικία δεν αποτελεί αποκλειστικά έναν χώρο για τις καλοκαιρινές διακοπές. Αντιμετωπίζεται παράλληλα ως περιουσιακό στοιχείο που μπορεί να προσφέρει εισόδημα μέσω τουριστικής ή μακροχρόνιας αξιοποίησης και, σε βάθος χρόνου, προοπτικές υπεραξίας.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα η ζήτηση να μην περιορίζεται πλέον μόνο στους καθιερωμένους νησιωτικούς και παραθαλάσσιους προορισμούς. Ο χάρτης της εξοχικής κατοικίας διευρύνεται, καθώς οι υψηλές τιμές σε δημοφιλείς περιοχές οδηγούν μέρος των αγοραστών στην αναζήτηση του «επόμενου προορισμού», σημειώνεται.

Οι ξένοι παραμένουν η κινητήριος δύναμη - Οι Έλληνες επιστρέφουν πιο επιλεκτικά

Σύμφωνα με τον κ. Θ. Μπάκα, πρόεδρο του κτηματομεσιτικού δικτύου, «οι ξένοι αγοραστές εξακολουθούν να αποτελούν βασικό πυλώνα της ζήτησης, ιδιαίτερα στις νησιωτικές και παραθαλάσσιες αγορές. Το ενδιαφέρον προέρχεται από ευρωπαϊκές χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία, το Βέλγιο, η Γαλλία, η Ιταλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά και από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ και χώρες της Μέσης Ανατολής».

Η Ελλάδα διαθέτει ένα πλεονέκτημα που δύσκολα αντιγράφεται: μεγάλο αριθμό νησιωτικών και παραθαλάσσιων προορισμών με διαφορετικά επίπεδα τιμών. Έτσι, η αγορά μπορεί να απευθυνθεί τόσο στον αγοραστή μιας μικρής εξοχικής κατοικίας όσο και στον επενδυτή που αναζητά πολυτελή βίλα πολλών εκατομμυρίων ευρώ.

Παράλληλα, παρατηρείται ενδιαφέρον και από Έλληνες αγοραστές, αλλά με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Για τον Έλληνα, καθοριστικό ρόλο παίζουν συνήθως η απόσταση από την κύρια κατοικία, η οδική πρόσβαση και το συνολικό κόστος αγοράς και συντήρησης.

Για αυτόν τον λόγο, περιοχές που βρίσκονται δύο ή τρεις ώρες από την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη ή άλλα μεγάλα αστικά κέντρα αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Το εξοχικό δεν χρησιμοποιείται πλέον απαραίτητα μόνο για 15 ή 20 ημέρες το καλοκαίρι, αλλά για Σαββατοκύριακα, αργίες και μεγαλύτερο μέρος του έτους.

Οι υψηλές τιμές στους δημοφιλείς προορισμούς δημιουργούν νέες αγορές

Όπως σημειώνεται, ένα από τα σημαντικότερα φαινόμενα της σημερινής αγοράς είναι η γεωγραφική μετατόπιση της ζήτησης.

Όταν οι τιμές σε έναν καθιερωμένο προορισμό αυξάνονται σημαντικά, ένα μέρος των ενδιαφερόμενων αγοραστών δεν εγκαταλείπει απαραίτητα την πρόθεση αγοράς. Αλλάζει περιοχή.

Ο αγοραστής που δεν μπορεί ή δεν επιθυμεί να διαθέσει το απαιτούμενο κεφάλαιο για μια κατοικία στην Πάρο, τη Μύκονο ή σε ένα ιδιαίτερα ακριβό σημείο της Κρήτης αναζητά έναν προορισμό με θάλασσα, καλή πρόσβαση και τουριστικές προοπτικές, αλλά σε χαμηλότερη τιμή εισόδου. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργείται σταδιακά ένας δεύτερος χάρτης εξοχικής κατοικίας στην Ελλάδα.

Και αυτή η εξέλιξη είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί μπορεί να μεταφέρει επενδύσεις και σε περιοχές που μέχρι πρόσφατα δεν συμμετείχαν με την ίδια ένταση στην ανάπτυξη της εξοχικής κατοικίας.

Οι παραδοσιακές αγορές παραμένουν ισχυρές

Οι Κυκλάδες εξακολουθούν να αποτελούν σημείο αναφοράς, με Πάρο, Νάξο, Σύρο, Μύκονο και Σαντορίνη να συγκεντρώνουν σημαντικό ενδιαφέρον, αν και με πολύ διαφορετικά επίπεδα τιμών.

Ισχυρή παρουσία διατηρούν επίσης η Κρήτη, η Κέρκυρα, η Λευκάδα, η Χαλκιδική, το Πήλιο και η Μεσσηνία. Οι συγκεκριμένες περιοχές διαθέτουν ήδη διεθνή αναγνωρισιμότητα, τουριστικές υποδομές, αεροπορικές ή οδικές συνδέσεις και ώριμη αγορά τουριστικών μισθώσεων. Αυτό μειώνει σε έναν βαθμό την αβεβαιότητα για έναν ξένο αγοραστή.

Όμως η ωρίμανση αυτών των αγορών συνοδεύεται και από σημαντική αύξηση των αξιών. Και ακριβώς εκεί δημιουργείται χώρος για τους νέους προορισμούς.

Οι νέοι προορισμοί που κερδίζουν έδαφος

Στη Δυτική Ελλάδα, η Πάλαιρος αποκτά αυξανόμενο ενδιαφέρον λόγω της γειτνίασης με τη Λευκάδα, της ανάπτυξης του θαλάσσιου τουρισμού και των νέων τουριστικών επενδύσεων. Πρόκειται για χαρακτηριστικό παράδειγμα περιοχής που μπορεί να επωφεληθεί από την ανάπτυξη ενός ήδη διεθνώς αναγνωρισμένου γειτονικού προορισμού.

Αντίστοιχη δυναμική εμφανίζει η Πλαταριά Θεσπρωτίας, η οποία συνδυάζει το παραθαλάσσιο στοιχείο με πρόσβαση μέσω της Εγνατίας Οδού και εγγύτητα σε γνωστούς προορισμούς της Ηπείρου και του Ιονίου.

Στη Βόρεια Ελλάδα, η Κεραμωτή και η Νέα Ηρακλείτσα στην Καβάλα διαθέτουν ένα επιπλέον πλεονέκτημα: την οδική προσβασιμότητα από τις βαλκανικές χώρες. Αυτό δημιουργεί δυνητική αγορά αγοραστών που μπορούν να χρησιμοποιούν την κατοικία τους χωρίς να εξαρτώνται από αεροπορικές ή ακτοπλοϊκές συνδέσεις.

Οι Ράχες Φθιώτιδας αποτελούν επίσης περιοχή που αξίζει να παρακολουθήσουμε, ιδιαίτερα λόγω της δυνατότητας ανάπτυξης κατοικίας σε συνδυασμό με τον θαλάσσιο τουρισμό.

Στην Πελοπόννησο, ο Τυρός Αρκαδίας συνδυάζει παραθαλάσσιο χαρακτήρα με μια αγορά που παραμένει διαφορετική από τους ακριβότερους και περισσότερο προβεβλημένους προορισμούς. Το Πεταλίδι Μεσσηνίας, αντίστοιχα, μπορεί να επωφεληθεί από τη συνολικότερη διεθνή αναβάθμιση της Μεσσηνίας και την ισχυρή τουριστική ταυτότητα που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή.

Η Ερατεινή Φωκίδας διαθέτει το πλεονέκτημα της θέσης και της σχετικά εύκολης πρόσβασης, ενώ ο Λόγγος Αχαΐας μπορεί να λειτουργήσει ως αγορά εξοχικής κατοικίας για την ευρύτερη περιοχή της Πάτρας αλλά και για αγοραστές που επιθυμούν πρόσβαση μέσω του βασικού οδικού δικτύου.

Στη Χαλκιδική, Γερακινή και Ψακούδια μπορούν να προσελκύσουν αγοραστές που επιθυμούν να αποκτήσουν κατοικία στην περιοχή χωρίς να ακολουθήσουν τα υψηλότερα επίπεδα τιμών άλλων ιδιαίτερα δημοφιλών σημείων.

Η παραλιακή Ηλεία μπορεί να αποτελέσει την επόμενη ενδιαφέρουσα περίπτωση

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανάλυση, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παραλιακή ζώνη της Ηλείας. Περιοχές όπως Κατάκολο, Κουρούτα, Παλούκι, Σκαφιδιά και Ζαχάρω διαθέτουν ένα χαρακτηριστικό που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία στην αγορά: μεγάλη ακτογραμμή, εκτεταμένες αμμώδεις παραλίες και αξίες γης που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένουν χαμηλότερες από εκείνες ώριμων τουριστικών προορισμών.

Η εγγύτητα με την Αρχαία Ολυμπία αποτελεί πρόσθετο πλεονέκτημα διεθνούς αναγνωρισιμότητας, ενώ η περαιτέρω βελτίωση των υποδομών και της προσβασιμότητας μπορεί να λειτουργήσει καταλυτικά.

Το μεγάλο στοίχημα για τέτοιες περιοχές είναι να μην επαναλάβουν απλώς το μοντέλο των ήδη κορεσμένων αγορών, αλλά να αναπτυχθούν με ποιοτικές υποδομές, οργανωμένο χωροταξικό σχεδιασμό και προστασία του φυσικού πλεονεκτήματος που αποτελεί εξαρχής τον λόγο για τον οποίο ένας αγοραστής θα τις επιλέξει.

Δεν αρκεί πλέον μόνο η θέα στη θάλασσα

Σύμφωνα με τον κ. Μπάκα, «το προφίλ του αγοραστή έχει αλλάξει. Η φυσική ομορφιά παραμένει καθοριστική, αλλά δεν αρκεί. Ο σύγχρονος αγοραστής εξετάζει την απόσταση από αεροδρόμιο ή βασικό οδικό δίκτυο, την ποιότητα των υπηρεσιών, την ύπαρξη μαρίνας, εστίασης και εμπορικής αγοράς, την περίοδο κατά την οποία μπορεί να αξιοποιηθεί το ακίνητο και, βεβαίως, τη δυνατότητα μίσθωσής του όταν δεν το χρησιμοποιεί.

Για τον επενδυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και το σημείο εισόδου. Μια περιοχή που έχει ήδη καταγράψει πολύ μεγάλη άνοδο μπορεί να διαθέτει ασφάλεια και αναγνωρισιμότητα, αλλά μικρότερα περιθώρια περαιτέρω υπεραξίας. Αντίθετα, ένας λιγότερο ώριμος προορισμός μπορεί να προσφέρει χαμηλότερο κόστος απόκτησης και μεγαλύτερες προοπτικές, αλλά και υψηλότερο επενδυτικό ρίσκο».

Η επόμενη ημέρα της εξοχικής κατοικίας

Ως προς την συνέχεια, όπως σημειώνεται στην έρευνα του Πανελλαδικού Δικτύου E – Real Estates, η ελληνική αγορά εξοχικής κατοικίας φαίνεται ότι εισέρχεται σε μια περίοδο γεωγραφικής διεύρυνσης. Οι ξένοι αγοραστές θα εξακολουθήσουν να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο, ενώ οι Έλληνες θα παραμένουν περισσότερο προσανατολισμένοι σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση και χαμηλότερο συνολικό κόστος.

Το σημαντικότερο, όμως, είναι ότι η ανάπτυξη δεν περιορίζεται πλέον στα μεγάλα και αναγνωρίσιμα τουριστικά brands. Όσο οι αξίες στους καθιερωμένους προορισμούς αυξάνονται, τόσο η ζήτηση θα αναζητά την επόμενη Πάρο, την επόμενη Λευκάδα ή την επόμενη Μεσσηνία – περιοχές που σήμερα παραμένουν οικονομικότερες, αλλά διαθέτουν τα χαρακτηριστικά για να εξελιχθούν σε ώριμες αγορές εξοχικής κατοικίας τα επόμενα χρόνια.

Αυτό μπορεί να αποτελέσει μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία για πολλές περιοχές της χώρας, αρκεί η αύξηση των επενδύσεων να συνοδευτεί από υποδομές, σχεδιασμό και σεβασμό στο φυσικό περιβάλλον.

«Γιατί η πραγματική ευκαιρία για την ελληνική εξοχική κατοικία δεν είναι απλώς να πωλούνται ακριβότερα τα ακίνητα στους ήδη δημοφιλείς προορισμούς. Είναι να διευρυνθεί ο επενδυτικός και τουριστικός χάρτης της χώρας, ώστε η ανάπτυξη να φτάσει σε περισσότερες περιοχές και τοπικές οικονομίες», καταλήγει ο κ. Μπάκας.