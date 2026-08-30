Ο Καναδάς απαντά στον Τραμπ με μια γιγαντιαία πινακίδα: «Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για πάντα»

Ο Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιδιώκει την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης, που βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά.

Με μια μεγάλη πινακίδα στις καναδικές όχθες της Λίμνης Οντάριο επέλεξε να απαντήσει ο πρωθυπουργός της επαρχίας, Νταγκ Φορντ, στον Ντόναλντ Τραμπ και στην πρωτοβουλία του Αμερικανού προέδρου να τη μετονομάσει σε «Lake America».

Στην πινακίδα αναγράφεται λιτά: «Lake Ontario. Now and Always» («Λίμνη Οντάριο. Τώρα και για πάντα»).

Ο Τραμπ υπέγραψε την Πέμπτη εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο επιδιώκει την αλλαγή της ονομασίας της λίμνης, που βρίσκεται στα σύνορα ΗΠΑ και Καναδά, ενώ έχει δημοσιεύσει σειρά βίντεο δημιουργημένων με τεχνητή νοημοσύνη σχετικά με το θέμα.

Η αντίδραση του Φορντ ήταν αιχμηρή. «Πολύ πριν από τον πρόεδρο Τραμπ, αυτή η λίμνη ονομαζόταν Λίμνη Οντάριο. Πολύ μετά την αποχώρηση του προέδρου Τραμπ, θα εξακολουθεί να ονομάζεται Λίμνη Οντάριο», δήλωσε.

Η κόντρα για την ονομασία έρχεται σε μια περίοδο έντονης εμπορικής αντιπαράθεσης μεταξύ Ουάσιγκτον και Οτάβα. Οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ των δύο πλευρών κατέρρευσαν, με τις ΗΠΑ να επιβάλλουν νέους δασμούς 50% σε καναδικά προϊόντα αξίας 20 δισ. δολαρίων.

Ο Καναδάς έχει ήδη προαναγγείλει αντίποινα, ανακοινώνοντας ότι από τον επόμενο μήνα θα επιβάλει ισόποσους, «δολάριο προς δολάριο», ανταποδοτικούς δασμούς στα αμερικανικά προϊόντα.

Έτσι, μια πινακίδα στις όχθες της λίμνης εξελίσσεται στο τελευταίο σύμβολο της ολοένα και πιο έντονης αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο γειτονικών χωρών.