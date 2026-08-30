Η Ισλανδία είπε «όχι» στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψηφίσμα που διεξήχθη χθες Σάββατο.

Το «όχι» επικράτησε στο δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανάληψη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τα τελικά επίσημα αποτελέσματα του δημοψηφίσματος που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Στο ερώτημα «Πρέπει η Ισλανδία να επαναλάβει τις διαπραγματεύσεις ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση;», το 52,8% των Ισλανδών απάντησε «όχι» και το 47,2% «ναι» στο δημοψηφίσμα που διεξήχθη χθες Σάββατο, σύμφωνα με την επίσημη καταμέτρηση που μετέδωσε το δίκτυο της δημόσιας τηλεόρασης RÚVμετά την καταμέτρηση όλων των ψηφοδελτίων.

Το αποτέλεσμα ανέδειξε, πάντως, έναν έντονο γεωγραφικό διχασμό. Το Ρέικιαβικ ήταν η μοναδική περιοχή της χώρας όπου επικράτησε το «ναι», ενώ στις αγροτικές περιφέρειες το «όχι» κατέγραψε σαφώς υψηλότερα ποσοστά. Ιδιαίτερα ισχυρή ήταν και η συμμετοχή, η οποία έφθασε το 82,5%, με συνολικά 225.031 ψηφοδέλτια, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία.

Στο επίκεντρο της εκστρατείας του «όχι» βρέθηκαν κυρίως η εθνική κυριαρχία και η αλιεία, ένας από τους σημαντικότερους εξαγωγικούς κλάδους της Ισλανδίας. Οι πολέμιοι της ένταξης υποστήριξαν ότι η χώρα ήδη απολαμβάνει μεγάλο μέρος των οικονομικών πλεονεκτημάτων της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης μέσω της συμμετοχής της στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και στη ζώνη Σένγκεν, χωρίς να χρειάζεται να εκχωρήσει μεγαλύτερο μέρος του ελέγχου της στις Βρυξέλλες.

Στην αντίπερα όχθη, οι υποστηρικτές της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων πρόβαλαν ως βασικά επιχειρήματα τη μεγαλύτερη οικονομική σταθερότητα, την προοπτική χαμηλότερων επιτοκίων και την ενίσχυση της γεωπολιτικής ασφάλειας της χώρας. Η συζήτηση είχε αποκτήσει νέα δυναμική και λόγω των απειλών του Ντόναλντ Τραμπ για τη Γροιλανδία, αλλά και της αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας της Αρκτικής.

Η Ισλανδία είχε υποβάλει αίτηση ένταξης στην ΕΕ το 2009, στον απόηχο της χρηματοπιστωτικής κρίσης, όμως οι διαπραγματεύσεις πάγωσαν το 2013 μετά την άνοδο ευρωσκεπτικιστικής κυβέρνησης. Η αίτηση δεν ανακλήθηκε ποτέ επισήμως και παραμένει νομικά σε ισχύ.