Τι συμβαίνει στο σώμα σου όταν τρως γλυκό κάθε μέρα

Από τη σχέση σας με το φαγητό μέχρι την υγεία της καρδιάς και του ήπατος, ανακαλύψτε τι συμβαίνει όταν το επιδόρπιο γίνεται καθημερινή συνήθεια.

Τα επιδόρπια αποτελούν για πολλούς ανθρώπους μια μικρή καθημερινή απόλαυση που κλείνει ευχάριστα το γεύμα ή προσφέρει μια στιγμή χαλάρωσης μέσα στην ημέρα. Από ένα κομμάτι σοκολάτας και ένα μπολ παγωτό μέχρι ένα σπιτικό γλυκό ή ένα επιδόρπιο με φρούτα, οι επιλογές είναι αμέτρητες και συχνά συνδέονται με ευχάριστα συναισθήματα, αναμνήσεις και στιγμές κοινωνικής συναναστροφής.

Ωστόσο, γύρω από την καθημερινή κατανάλωση γλυκών υπάρχουν πολλές αντικρουόμενες απόψεις. Κάποιοι θεωρούν ότι ένα επιδόρπιο κάθε μέρα μπορεί να ενταχθεί εύκολα σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι αποτελεί συνήθεια που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία.

Διαβάστε περισσότερα στο jenny.gr