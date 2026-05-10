Ιράν: Κρατάει τις ΗΠΑ στο... περίμενε

Καμία απάντηση μέχρι στιγμής για αποδοχή του Αμερικανικού σχεδίου. Ο CEO της Saudi Aramco προειδοποιεί για μήνες μέχρι να ομαλοποιηθεί η αγορά του πετρελαίου.

Η αναμονή παρατεινόταν για την απάντηση του Ιράν σε αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου διάρκειας 10 εβδομάδων, καθώς η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο προειδοποίησε ότι θα χρειαστούν μήνες ώστε η αγορά να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα, ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ άνοιγαν άμεσα.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, μέχρι νωρίς το πρωί της Κυριακής, η Ισλαμική Δημοκρατία δεν είχε δώσει καμία δημόσια ένδειξη ότι θα αποδεχθεί το σχέδιο του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο προβλέπει ότι το Ιράν θα επιτρέψει τη διέλευση μέσω της κρίσιμης θαλάσσιας οδού και ότι η Ουάσιγκτον θα τερματίσει τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών μέσα στον επόμενο μήνα. Η Τεχεράνη δήλωσε την Παρασκευή ότι η πρόταση «βρίσκεται υπό εξέταση».

Την ίδια ημέρα, ο Τραμπ προειδοποίησε ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται «να ακολουθήσουν διαφορετική πορεία αν δεν ολοκληρωθούν και δεν οριστικοποιηθούν όλα», αφήνοντας να εννοηθεί μια διευρυμένη εκδοχή του Project Freedom, της σύντομης αμερικανικής επιχείρησης για τη διάσπαση του ιρανικού ναυτικού αποκλεισμού και τη συνοδεία πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Η σύγκρουση, που ξεκίνησε με αμερικανοϊσραηλινές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει αναστατώσει τις αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, με την εκτίναξη των τιμών των καυσίμων να αυξάνει την πίεση σε κυβερνήσεις και καταναλωτές παγκοσμίως - συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών. Χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, κυρίως στην Ισλαμική Δημοκρατία.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Saudi Aramco, Αμίν Νάσερ, δήλωσε την Κυριακή σε ανακοίνωσή του ότι «ακόμη κι αν οι εμπορικές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ αποκατασταθούν άμεσα ή σήμερα, θα χρειαστούν μερικοί μήνες ώστε να επανισορροπηθεί η αγορά πετρελαίου».

Πρόσθεσε ότι αν «το εμπόριο και η ναυσιπλοΐα παραμείνουν περιορισμένα για περισσότερο από μερικές εβδομάδες από σήμερα, αναμένουμε ότι η διαταραχή στην προσφορά θα συνεχιστεί και η αγορά θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα μόλις το 2027». Περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου διέρχεται συνήθως από αυτή τη θαλάσσια οδό.

Προς το παρόν, το Ιράν δεν δείχνει καμία πρόθεση χαλάρωσης του ουσιαστικού αποκλεισμού του περάσματος. Μια εύθραυστη κατάπαυση του πυρός ισχύει από τις 8 Απριλίου.

«Από εδώ και στο εξής, οι χώρες που συμμορφώνονται με τις αμερικανικές κυρώσεις κατά του Ιράν θα αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη διέλευση», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού Μοχάμαντ Ακραμινία σε συνέντευξή του στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA την Κυριακή.

Την ίδια ημέρα, ένα φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα ανοιχτά της Ντόχα, πρωτεύουσας του Κατάρ, σύμφωνα με τον βρετανικό οργανισμό Maritime Trade Operations. Μικρή πυρκαγιά κατασβέστηκε και ο πλοίαρχος ανέφερε ότι δεν υπήρξαν θύματα.

Παρά ταύτα, οι μεγαλύτερες οικονομίες του Κόλπου προσαρμόζονται στην κρίση και βρίσκουν τρόπους να διαθέτουν τουλάχιστον μέρος της ενεργειακής παραγωγής τους στις αγορές.

Δεδομένα παρακολούθησης πλοίων που συγκέντρωσε το Bloomberg έδειξαν ότι δεξαμενόπλοιο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ διέσχισε τα Στενά του Ορμούζ αυτό το Σαββατοκύριακο, σηματοδοτώντας την πρώτη εξαγωγή της χώρας από την περιοχή από την έναρξη της κρίσης.

Το πλοίο Al Kharaitiyat, που είχε φορτώσει στο εργοστάσιο Ras Laffan νωρίτερα τον Μάιο, βρίσκεται πλέον στον Κόλπο του Ομάν, ακολουθώντας τη βόρεια διαδρομή που έχει εγκριθεί από την Τεχεράνη και κινείται κοντά στις ιρανικές ακτές.

Παράλληλα, η Aramco και η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Adnoc, συγκαταλέγονται μεταξύ των εταιρειών που έχουν μεταφέρει φορτία αργού πετρελαίου μέσω των Στενών, παρά τον ουσιαστικό αποκλεισμό από το Ιράν, μετέδωσε το Bloomberg την Παρασκευή.

Η Saudi Aramco ανακοίνωσε αύξηση 25% στα κέρδη του πρώτου τριμήνου την Κυριακή, χάρη στην άνοδο των τιμών πετρελαίου και διυλισμένων καυσίμων λόγω του πολέμου, καθώς και στην ανακατεύθυνση των εξαγωγών μέσω αγωγού προς την Ερυθρά Θάλασσα.