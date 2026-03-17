«Άνευ προηγουμένου» επιδημία μηνιγγίτιδας στη Βρετανία - Δύο νεκροί, 15 κρούσματα

«Άνευ προηγουμένου» χαρακτήρισε σήμερα στη Βουλή ο Βρετανός υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ την επιδημία μηνιγγιτιδοκοκκικής μηνιγγίτιδας που ξέσπασε στην περιοχή του Κάντερμπερι της Αγγλίας, με δεκαπέντε κρούσματα να έχουν αναφερθεί στις αρχές, συμπεριλαμβανομένων δύο θανάτων.

Ένα κρούσμα αναφέρθηκε το Σάββατο από τις γαλλικές αρχές και αφορά ένα άτομο στη Γαλλία που είχε φοιτήσει στο Πανεπιστήμιο του Κεντ στο Κάντερμπερι (νοτιοανατολική Αγγλία), τόνισε ο υπουργός, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

«Η πλειονότητα των κρουσμάτων συνδέεται με το νυχτερινό κέντρο Club Chemistry», όπου συχνάζουν φοιτητές του Κάντερμπερι, «μεταξύ 5 και 7 Μαρτίου», δήλωσε ο Στρίτινγκ.

Περίπου 700 δόσεις αντιβιοτικών «προληπτικά» έχουν χορηγηθεί σε νέους που ενδέχεται να έχουν εκτεθεί, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί αυτό το «άνευ προηγουμένου ξέσπασμα», σημείωσε ο υπουργός.

Συνολικά 15 κρούσματα, όλα που χρειάστηκαν νοσηλείες, έχουν αναφερθεί στην υπηρεσία υγειονομικής ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου, UKHSA, από την Παρασκευή. Τέσσερα από αυτά τα κρούσματα -συμπεριλαμβανομένων των δύο θανάτων- είναι μηνιγγιτιδοκοκκικές λοιμώξεις «που ανήκουν στην ομάδα Β» ένα σπάνιο αλλά πολύ σοβαρό στέλεχος.

Οι δύο νεκροί ήταν μια 18χρονη τελειόφοιτη μαθήτρια στο Λύκειο Queen Elizabeth's Grammar στο Φάβερσαμ, ονόματι Τζουλιέτ και μια 21χρονη φοιτήτρια στο Πανεπιστήμιο του Κεντ.

Όποιος επισκέφθηκε το νυχτερινό κέντρο διασκέδασης αυτές τις ημερομηνίες θα πρέπει «να προσέλθει για να λάβει προληπτική αντιβιοτική αγωγή», δήλωσε η Τρις Μανς, αναπληρώτρια διευθύντρια της UKHSA για την περιοχή.

Σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια του Club Chemistry, περίπου 2.000 άτομα επισκέφθηκαν το κέντρο διασκέδασης κατά τη διάρκεια των τριών εν λόγω νυχτών.

Ένα στοχευμένο πρόγραμμα εμβολιασμού κατά αυτής της λοίμωξης, που προσφέρεται σε βρέφη από το 2015, πρόκειται επίσης να εφαρμοστεί για φοιτητές σε πανεπιστημιακές εστίες στην πανεπιστημιούπολη του Πανεπιστημίου του Κεντ, τόνισε η υπηρεσία.

Τα πρώτα κρούσματα αναφέρθηκαν την Παρασκευή και προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με την ταχύτητα και την επικοινωνία των υγειονομικών αρχών απέναντι στην επιδημία.

Ο υπουργός Υγείας απάντησε σήμερα ότι η UKHSA ενήργησε «όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και ολοκληρωμένα». Ενώ είναι πιο σπάνια από την ιογενή μηνιγγίτιδα, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα προκαλεί τον θάνατο εάν δεν αντιμετωπιστεί και, ακόμη και όταν αντιμετωπίζεται, φέρει υψηλό ποσοστό θνησιμότητας και σημαντικό κίνδυνο μακροχρόνιων προβλημάτων υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ