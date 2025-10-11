67 εκατ. άνθρωποι με ψυχικές διαταραχές ζουν σε δοκιμαζόμενες περιοχές του πλανήτη

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, ένας στους πέντε ανθρώπους που ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει σε εξέλιξη ανθρωπιστική κρίση, ζει με μία ψυχική νόσο.

Τον αντίτυπο των ψυχικών διαταραχών και μάλιστα στις πιο εύθραυστες περιοχές του πλανήτη - εκεί όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ανθρωπιστικές κρίσεις εξαιτίας πολέμων, εκτοπισμών πληθυσμών ή φυσικών καταστροφών-σκιαγραφεί ο Dr. Fahmy Hanna, Τεχνικός Διευθυντής για την Ψυχική Υγεία, στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (WHO).

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας, ο Dr. Fahmy επισημαίνει ότι ο πλανήτης μας αντιμετωπίζει πρωτοφανείς ανθρωπιστικές κρίσεις και ταυτόχρονα αντιμετωπίζει μία εκτεταμένη κρίση ψυχικής υγείας.

Κάθε επείγουσα κατάσταση στον πλανήτη είναι σαν ένα νόμισμα με δύο όψεις. Η μία όψη αφορά τις κατεστραμμένες υποδομές υγείας, τις εκτεταμένες ζημιές σε σχολικά κτίρια, τις βασικές υποδομές και τις κατοικίες και η άλλη όψη αφορά τις διαταραγμένες ζωές των ανθρώπων που «παγιδεύονται» σε τέτοιες καταστάσεις. Ο ρόλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι να απαντήσει σε κάθε ανάγκη, χωρίς διακρίσεις.

Η πιο ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΠΟΥ, ένας στους πέντε ανθρώπους που ζουν σε περιοχές όπου υπάρχει σε εξέλιξη ανθρωπιστική κρίση, ζει με μία ψυχική νόσο. Παρ’ όλα αυτά η φροντίδα της ψυχικής υγείας δεν παρέχεται σε όλα τα μέρη του πλανήτη, σε αρκετές περιοχές θεωρείται πολυτέλεια και η σημασία της ψυχικής υγείας υποτιμάται. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι 67 εκατομμύρια άνθρωποι, που βρίσκονται αντιμέτωποι με πολέμους, πλημμύρες, σεισμούς, εκτοπισμούς πληθυσμών πυρκαγιές, έχουν να παλέψουν και με μια ψυχική νόσο. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν διεθνώς την πιο ευάλωτη πληθυσμιακή κοινότητα και η πρόοδος που συντελείται για την κάλυψη των αναγκών τους είναι μεν υπαρκτή, αλλά αργή.

Υπηρεσίες ψυχικής υγείας παρέχονται στο 85% των πληγεισών περιοχών

Το 2019 λιγότερο από το 50% των έκτακτων καταστάσεων πλανήτη διέθετε έναν μηχανισμό συντονισμού για να μπορέσει να ανταποκριθεί σε προβλήματα ψυχικής υγείας των κατοίκων. Το 2024 το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 71% γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει θετική εξέλιξη. Σήμερα, στο 85% των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης υπάρχει κάποιου είδους φροντίδα για την ψυχική υγεία των πολιτών, αλλά ούτε οι ανάγκες του πληθυσμού καλύπτονται επαρκώς, ούτε η ποιότητα της φροντίδας είναι η ενδεικνυόμενη.

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας είναι συχνά οι πρώτοι που φτάνουν στις πληγείσες περιοχές και οι τελευταίοι που αποχωρούν, οπότε χρειάζονται και οι ίδιοι υποστήριξη, για να μπορέσουν να στηρίξουν τους άλλους ανθρώπους για μακρά συχνά διαστήματα-και μέσα σε δυσμενείς συνθήκες.

Σήμερα, ο ΠΟΥ παρέχει υποστήριξη ψυχικής υγείας σε περισσότερες από 40 δοκιμαζόμενες περιοχές του πλανήτη, στέλνοντας περισσότερους από 600 ειδικούς στο πεδίο. Επιπλέον, το 2024 ο ΠΟΥ παρείχε ψυχότροπα φάρμακα σε 2,1 εκατομμύρια ανθρώπους με σοβαρή ψυχική νόσο που ζουν σε περιοχές όπου διεξάγονται εμπόλεμες συρράξεις όπως είναι το Σουδάν, το Τσαντ και η Αιθιοπία. Τα ψυχοτρόπα φάρμακα είναι ουσίες που επηρεάζουν τη λειτουργία του κεντρικού νευρικού συστήματος, προκαλώντας αλλαγές στη διάθεση, τη σκέψη και τη συμπεριφορά. Περιλαμβάνουν διάφορες κατηγορίες (αντικαταθλιπτικά, αγχολυτικά, αντιψυχωσικά, καταπραϋντικά-υπνωτικά), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη θεραπεία ψυχικών διαταραχών όπως είναι η κατάθλιψη, το άγχος και η διπολική διαταραχή. Παράλληλα, ο ΠΟΥ βοήθησε να ξαναχτιστούν τα υγειονομικά συστήματα στην Μιανμάρ, τη Συρία και τον Λίβανο, που είχαν δεχτεί σοβαρά πλήγματα. Από τις αρχές του 2025 ωστόσο, καθώς περικόπηκε δραστικά η χρηματοδότηση για την κάλυψη των ανθρωπιστικών αναγκών, τα αιτήματα των χωρών για την δωρεάν διάθεση βασικών φαρμάκων μειώθηκαν κατά 94%. Σαν αποτέλεσμα, πολλοί ασθενείς με σοβαρά ψυχικά νοσήματα έμειναν μόνοι τους εν τω μέσω εξελισσόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων.