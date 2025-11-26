ΧΑ: Εκατέρωθεν των 2.100 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Στα επίπεδα των 2.100 μονάδων επιστρέφει, μετά από 1,5 μήνα, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών. ΔΕΗ, Eurobank και Metlen ξεχωρίζουν ανοδικά στον FTSE Large Cap.

Στα επίπεδα των 2.100 μονάδων επιστρέφει, μετά από 1,5 μήνα, ο Γενικός Δείκτης της Λεωφόρου Αθηνών, που την Τετάρτη επιχειρεί νέα ανοδική κίνηση, μετά από πέντε διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις.

Η νέα χθεσινή άνοδος στη Wall Street δίνει «χώρο» για άνοδο και στις ευρωπαϊκές αγορές, με το ενδιαφέρον των επενδυτών να στρέφεται, εκτός από τις εξελίξεις στο Ουκρανικό, και στη σημερινή παρουσίαση του προϋπολογισμού στη Βρετανία.

Στο μεταξύ, στην απέναντι πλευρά του Ατλαντικού οι ελπίδες για μια νέα μείωση επιτοκίων από τη Fed παραμένουν ζωντανές. Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή είναι η τελευταία ημέρα πλήρους διαπραγμάτευσης στις ΗΠΑ, καθώς οι αμερικανικές αγορές λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών θα παραμείνουν κλειστές αύριο Πέμπτη, ενώ την Παρασκευή θα κλείσουν νωρίτερα λόγω ημιαργίας.

Στο ελληνικό ταμπλό το αγοραστικό ενδιαφέρον διαχέεται στο μεγαλύτερο μέρος του ταμπλό, με 75 μετοχές σε θετικό έδαφος, μόλις 21 σε αρνητικό και 55 αμετάβλητες. Ενδεικτικά, στην υψηλή κεφαλαιοποίηση μόλις τρεις τίτλοι εμφανίζουν ήπιες απώλειες, όπως και στη μεσαία.

Στη σύνθεση του FTSE Large Cap ξεχωρίζει η άνοδος της ΔΕΗ σε ποσοστό άνω του 2%, καθώς και τα κέρδη 1,53% και 1,08% των Eurobank και Metlen, με τη δεύτερη να επιστρέφει πάνω από τα 45 ευρώ. Ενισχυμένες περί του 0,9% ακολουθούν οι Helleniq Energy, ElvalHalcor και ΕΤΕ.

Στον αντίποδα, με απώλειες περί του 0,5% διαπραγματεύονται οι μετοχές των Coca-Cola HBC και OTE, ενώ οριακά αρνητικό πρόσημο εμφανίζουν οι ΕΥΔΑΠ και ΔΑΑ.

Στη μεσαία κεφαλαιοποίηση τα λιμάνια ηγούνται της ανόδου, με κέρδη περί του 1,7% για ΟΛΠ και ΟΛΘ και με τις Alumil, Intracom και ΕΧΑΕ να ακολουθούν ενισχυμένες άνω του 1%. Πτωτικά κινείται η Άβαξ σε ποσοστό 1%, ενώ ΚΡΙ-ΚΡΙ και Πλαστικά Θράκης υποχωρούν 0,32% και 0,12% αντίστοιχα.

Ο Γενικός Δείκτης λίγο μετά τις 11:00 βρίσκεται στις 2.099,68 μονάδες, ενισχυμένος 0,60%. Κινούμενος σε θετικό έδαφος από την έναρξη των συναλλαγών, βρέθηκε νωρίτερα έως τις 2.100,68 μονάδες.

Κέρδη και για τον τραπεζικό δείκτη, που ενισχύεται 0,70% στις 2.335,92 μονάδες, με το σύνολο των μετοχών του σε θετικό έδαφος.

Ο τζίρος διαμορφώνεται μέχρι στιγμής σε 23,28 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων €2,53 εκατ. σε προσυμφωνημένες συναλλαγές.