ΔΥΠΑ: 163 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Δεκέμβριο

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) συνεχίζει και τον Δεκέμβριο το πρόγραμμα δωρεάν Εργαστηρίων Ομαδικής Συμβουλευτικής σε όλη την Ελλάδα, ενισχύοντας όσους αναζητούν εργασία ή εξετάζουν αλλαγή επαγγελματικής πορείας.

Με τα εργαστήρια αυτά, η ΔΥΠΑ στηρίζει έμπρακτα τη γρήγορη και αποτελεσματική ένταξη των πολιτών στην αγορά εργασίας.

Τον Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 163 εργαστήρια:

• 145 δια ζώσης σε 87 ΚΠΑ2

• 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια.

Θεματικές ενότητες

Τα εργαστήρια υλοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ και αφορούν ενότητες όπως:

• Δημιουργία αποτελεσματικού βιογραφικού

• Προετοιμασία για συνέντευξη

• Από την ιδέα στην πράξη: βήματα επιχειρηματικής ανάπτυξης

• Σχεδιασμός επιχειρηματικού πλάνου

• Χρήση κοινωνικών δικτύων στην αναζήτηση εργασίας

• Εμπλουτισμός βιογραφικού με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

• Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

• Business Model Canvas: σχεδιασμός σε 9 βήματα

• Δημιουργώ την προσωπική μου επαγγελματική αφήγηση

• Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

• Ανθεκτικότητα ως δεξιότητα στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον.

Δια ζώσης εργαστήρια

Διάρκεια: 3 ώρες

Ώρα έναρξης: 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2)

Υλοποίηση: από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ

Οι ενδιαφερόμενοι που είναι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email στο αντίστοιχο ΚΠΑ2.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος και τηρείται σειρά προτεραιότητας. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Δείτε το πρόγραμμα των δια ζώσης εργαστηρίων στη διεύθυνση: www.dypa.gov.gr/storage/syzefksis-symbuleftkh/pylonas-dia-zoshs/proghra….

Διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Για τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν το πρόγραμμα και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής εδώ.

Κάθε εργαστήριο δέχεται έως 50 συμμετέχοντες. Τηρείται σειρά προτεραιότητας μέχρι τη συμπλήρωση των διαθέσιμων θέσεων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε περισσότερα από ένα εργαστήρια.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.