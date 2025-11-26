Deal 10,3 τρισ. δολαρίων στα crypto

Η αποτίμηση της Naver Financial και της Dunamu ανέρχεται στα 4,9 τρισ. γουόν και 15,1 τρισ. γουόν, αντίστοιχα.

Σε deal 10,3 δισ. δολαρίων να εξαγοράσει την Dunamu, διαχειρίστρια του μεγαλύτερου χρηματιστηρίου κρυπτονομισμάτων της Νότιας Κορέας, Upbit, κατέληξε η Naver επιδιώκοντας να εδραιώσει την παρουσία της στην αγορά ψηφιακών assets. Κατά τη συμφωνία, ο fintech βραχίονας της Naver, η Naver Financial, θα εκδίδει 2,54 νέες μετοχές για κάθε 1 μετοχή της Dunamu όπως αναφέρει το Bloomberg.

Η Νότια Κορέα είναι ένας από τους πιο ενεργούς κόμβους των κρυπτονομισμάτων, με την Upbit - η οποία συχνά κατατάσσεται μεταξύ των πέντε κορυφαίων χρηματιστηρίων ψηφιακών assets παγκοσμίως - να διαθέτει μερίδιο αγοράς άνω του 80%. Η Naver ανέφερε ότι η συμφωνία θα τη βοηθήσει να «εξασφαλίσει μελλοντικούς μοχλούς ανάπτυξης που βασίζονται σε ψηφιακά assets». Μόλις ολοκληρωθεί, η Dunamu θα γίνει θυγατρική της Naver Financial.

Η αποτίμηση της Naver Financial και της Dunamu ανέρχεται στα 4,9 τρισ. γουόν και 15,1 τρισ. γουόν, αντίστοιχα. Ο πρόεδρος της Dunamu, Song Chi-hyung, θα κατέχει τεχνικά το μεγαλύτερο μερίδιο στην Naver Financial, αλλά τόσο αυτός όσο και ο αντιπρόεδρος θα μεταβιβάσουν τα δικαιώματα ψήφου τους, επιτρέποντας στην Naver να εξασφαλίσει 46,5% των δικαιωμάτων ψήφου για να διατηρήσει μια θέση ελέγχου για τον χρηματοοικονομικό της βραχίονα.

Συχνά αποκαλούμενη ως «η Google της Νότιας Κορέας», η Naver έχει περάσει δύο δεκαετίες αντιμετωπίζοντας τους παγκόσμιους ανταγωνιστές της, ενώ παράλληλα επεκτείνεται στους τομείς των πληρωμών, του cloud, της τεχνητής νοημοσύνης και του content. Οι πλατφόρμες Webtoon και Webnovel μετρούν εκατ. χρήστες στο εξωτερικό. Μια συμφωνία με την Dunamu θα μετατρέψει την Naver Financial από πάροχο πληρωμών, επιταχύνοντας τα σχέδιά της για ένα stablecoin με βάση το γουόν.

Τα ενοποιημένα λειτουργικά έσοδα της Dunamu για το εννεάμηνο έως τις 30 Σεπτεμβρίου αυξήθηκαν κατά 22% σε σχέση με πέρυσι στα 1,19 τρισ. γουόν, λόγω σχεδόν εξ ολοκλήρου των υψηλότερων προμηθειών συναλλαγών. Τα έσοδα από την πλατφόρμα συναλλαγών της -συμπεριλαμβανομένων των Upbit, Upbit NFT και της εφαρμογής Securities Plus- αντιπροσώπευαν το 97,9% των συνολικών πωλήσεων