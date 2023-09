Αυτό είναι το νέο ΔΣ του ΕΟΔΥ

Ο νέος πρόεδρος έχει σπουδάσει Ιατρική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Περιβαλλοντική Επιδημιολογία τα Πανεπιστήμιο του Harvard.

Εκδόθηκε σε ΦΕΚ η σύνθεση του νέου ΔΣ του ΕΟΔΥ, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του καθηγητή Θεοκλή Ζαούτη από τη θέση του προέδρου. Νέος πρόεδρος -όπως είχε ήδη γίνει γνωστό- είναι ο καθηγητής Χρήστος Χατζηχριστοδούλου.

Προ ημερών είχε δημοσιευτεί η απόφαση για το διορισμό του καθηγητή Στυλιανού Ορφανού στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου στον Οργανισμό, στο πλαίσιο των αλλαγών στη δομή του, που είχαν προηγηθεί με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση του υπουργείου Υγείας.

Ειδικότερα, με την εν λόγω ρύθμιση καταργήθηκαν οι θέσεις των δύο αντιπροέδρων του ΕΟΔΥ και συστήθηκε η θέση διευθύνοντος συμβούλου, ο οποίος μετέχει στο Δ.Σ. του και ουσιαστικά ασκεί τη διοίκηση στον Οργανισμό, αντλώντας τις σχετικές αρμοδιότητες από τον πρόεδρο του Δ.Σ. του ΕΟΔΥ.

Η σύνθεση του νέου ΔΣ

Σύμφωνα με το σχετικό ΦΕΚ, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ– ΝΠΙΔ), περιλαμβάνει τα εξής μέλη:

1. ΧΑΤΖΗΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ του Σπύρου, Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας – Τμήμα Ιατρικής, Σχολή Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως προσωρινός Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

2. ΟΡΦΑΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ του Ευσταθίου, Kαθηγητής Εντατικής Θεραπείας – Ιατρική

Σχολή ΕΚΠΑ, Α’ Κλινική Εντατικής Θεραπείας ΕΚΠΑ- ΓΝΑ «Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ- ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ» Διευθύνων Σύμβουλος στον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ- ΝΠΙΔ), με αναπληρώτριά του τη ΣΚΟΥΡΑ ΛΕΜΟΝΙΑ του Γεωργίου, Καθηγήτρια Ιατρικής Βιοπαθολογίας- Μικροβιολογίας στο ΑΠΘ.

3. ΠΗΡΟΥΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ του Αντωνίου, Διευθύντρια ΕΣΥ Παθολογίας – Λοιμωξιολογίας στο ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΒΑΣΙΛΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟ ΑΝΤΩΝΙΟ του Παναγιώτη, Λοιμωξιολόγο, Παθολογική Κλινική «ΕΡΡΙΚΟΣ ΝΤΥΝΑΝ HOSPITAL CENTER».

4. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ του Παναγιώτη, Καθηγητής Πληροφοριακών Συστημάτων, Βιβλιοθηκών και Αρχείων- ΕΚΠΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΟ του Νικολάου, Ερευνητή Α’ Εντομολόγο Μπενάκειο Φυτοπαραγωγικό Ινστιτούτο.

5. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του Νικολάου, Καθηγητής Επιδημιολογίας- Προληπτικής Ιατρικής- ΕΚΠΑ, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά του την ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ του Γεωργίου, Καθηγήτρια Παιδιατρικής- Λοιμωξιολογίας, Ιατρική Σχολή- ΕΚΠΑ.

6. ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ του Χαράλαμπου, Επίκουρη Καθηγήτρια Μεθοδολογίας Έρευνας- Τεκμηριωμένης Νοσηλευτικής Πρακτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής – Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Εμμανουήλ, Παθολόγο- Λοιμωξιολόγο, Πτέραρχο ε.α.

7. ΚΟΚΟΛΕΣΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του Δημητρίου, Πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εργαζομένων στον ΕΟΔΥ, ως τακτικό μέλος -εκπρόσωπος των εργαζομένων, με αναπληρωτή της τον ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ του Κωνσταντίνου, Αντιπρόεδρο του Συλλόγου.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, σε περίπτωση κωλύματος του Προέδρου, χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου θα εκτελεί το τακτικό μέλος ΚΟΥΡΛΑΜΠΑ ΓΕΩΡΓΙΑ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου διέπεται από καθεστώς μερικής απασχόλησης και η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής, εξαιρουμένων των περιπτώσεων:

– Του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, η θητεία των οποίων συναρτάται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου.

– των εκπροσώπων των εργαζομένων, η θητεία των οποίων λήγει την 10-11-2025,

Ποιος είναι ο νέος πρόεδρος του ΕΟΔΥ

Ο Χρήστος Χατζηχριστοδούλου είναι καθηγητής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας και Διευθυντής του εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας του τμήματος Ιατρικής της Λάρισας.

Έχει σπουδάσει Ιατρική στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο και Περιβαλλοντική Επιδημιολογία τα Πανεπιστήμιο του Harvard και αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς επιδημιολόγους που διαθέτει η χώρα μας, ενώ χαίρει της εκτίμησης όλου του επιστημονικού κόσμου.

Στην πρόσφατη πανδημία του κορονοϊού, υπήρξε σημαντικό στέλεχος στις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου Υγείας, με σημαντικό συμβουλευτικό ρόλο στις κυβερνητικές αποφάσεις που λαμβάνονταν -μεταξύ άλλων- και στον τομέα της κατάρτισης υγειονομικών πρωτοκόλλων για τον τουρισμό.

Είναι χαρακτηριστικό, πως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) τον έχει συμπεριλάβει στην ομάδα των ειδικών – εμπειρογνωμόνων για θέματα του διεθνούς Υγειονομικού Κανονισμού.

Σήμερα, ο Καθηγητής Χατζηχριστοδούλου, ηγείται της επιστημονικής ομάδας για την επιδημιολογική επιτήρηση των πλημμυρισμένων περιοχών της Θεσσαλίας, που έχει έδρα το Κέντρο Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υγείας στη Λάρισα, υπό την αναπληρώτρια υπουργό Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Σπουδές

1. Περιβαλλοντική επιδημιολογία στο Harvard T.H. Chan School of Public Health – Harvard University, Summer Course 2001.

2. Παρεμβατική επιδημιολογία στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στην Παρεμβατική Επιδημιολογία (European Programme for Intervention Epidemiology Training –EPIET). 1996-1997.

3. Διδακτορική Διατριβή στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, 1997. Τίτλος διατριβής: “Επιδημιολογική διερεύνηση, επιτήρηση και πρόληψη της βρουκέλλωσης σε γεωργοκτηνοτροφική περιοχή της Ελλάδας με την βοήθεια μηχανογραφημένης χαρτογράφησης”. Βαθμός “Άριστα”.

4. Ειδικότητα Παιδιατρικής, 1993, Α΄ Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών (γραπτές-προφορικές εξετάσεις, όπου και πρώτευσα).

5. Πτυχίο Ιατρικής, 1987, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών (9/1981 – 6/1987), βαθμός Λίαν Καλώς 8/10.

Θέσεις εργασίας – Συμμετοχή σε επιτροπές

1. Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Απρίλιο 2013 μέχρι σήμερα.

2. Αναπληρωτής Πρόεδρος στην Εθνική Επιτροπή Δημόσιας Υγείας (2021 έως και σήμερα)

3. Μέλος της επιτροπής εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της Πανδημίας COVID-19, 2020 έως σήμερα.

4. Εκλεγμένος Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Δεκέμβριος 2017 μέχρι Αύγουστος 2020.

5. Αναπληρωτής Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρικό Τμήμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Οκτώβριος 2008 μέχρι Απρίλιο 2013.

6. Διευθυντής Εργαστηρίου Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικού Τμήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 5/7/2006 μέχρι σήμερα.

7. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Περιφερειακού Εργαστηρίου Δημόσιας Υγείας (ΠΕΔΥ) Θεσσαλίας, Νοέμβριος 2008 μέχρι σήμερα.

8. Επιστημονικός Υπεύθυνος/Διευθυντής του Συνεργαζόμενου Κέντρου του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για θέματα του Διεθνή Υγειονομικού Κανονισμού: Εκπαίδευση στις πύλες εισόδου (Φεβρουάριος 2014 έως σήμερα)

9. Εκλεγμένος Διευθυντής του Κλινικοεργαστηριακού Τομέα του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Σεπτέμβριος 2011 – Αύγουστος 2013 και Σεπτέμβριος 2021 μέχρι και σήμερα.

10. Έμμισθος Σύμβουλος της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ) για τη δημιουργία τεχνικών οδηγιών για τη διαχείριση θεμάτων Δημόσιας Υγείας σε πλοία (Drafting of World Health Organization technical advice for management of public health events on board of ships), Μάιος 2011 μέχρι Δεκέμβριος 2011.

11. Σύμβουλος σε θέματα Επιδημιολογικής Επιτήρησης του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ) από το 2011 μέχρι 2015.

12. Διευθυντής και Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή», Μάιος 2009 μέχρι σήμερα.

13. Αναπληρωτής Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Εφαρμοσμένη Δημόσια Υγεία και Περιβαλλοντική Υγιεινή» από την έναρξη λειτουργίας του προγράμματος μέχρι το Μάιο του 2009.

14. Επίκουρος Καθηγητής Επιδημιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Απρίλιος 2003 μέχρι Οκτώβριος 2008.

15. Επιστημονικός υπεύθυνος προγράμματος υγειονομικής επιτήρησης Ολυμπιακών Αγώνων 2004 από τον Σεπτέμβριο του 2001 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2004.

16. Έμμισθος εμπειρογνώμονας για τον εκσυγχρονισμό του συστήματος επιδημιολογικής επιτήρησης των λοιμωδών νοσημάτων στο Υπουργείο Υγείας της Κύπρου, από 11-12-2000 μέχρι 2012.

17. Ιδρυτής και Διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Επιδημιολογικής Παρακολούθησης και Παρέμβασης από 7/12/1997 έως 25/2/2000.

18. Έμμισθος Ειδικός Σύμβουλος (Advisor) βραχείας διάρκειας στο Τμήμα Εκρίζωσης της Πολιομυελίτιδας του Περιφερειακού Γραφείου Ευρώπης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), Νοέμβριος 1999.

19. Έμμισθος Ειδικός Σύμβουλος (Consultant) του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας με τέσσερα διαφορετικά συμβόλαια, δεκαετία 1997-2011.

Έχει συμμετάσχει σε πληθώρα εθνικών και διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων.