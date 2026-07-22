Σμπώκου (ΣΕΤΕ): Last minute οι κρατήσεις, θετικές οι προσδοκίες για τη φετινή σεζόν

Η ατζέντα της νέας προέδρου του ΣΕΤΕ για τον ελληνικό τουρισμό - Οι προκλήσεις που πρέπει να λυθούν και οι άξονες της νέας στρατηγικής.

Πιο last minute από ποτέ εξελίσσεται η φετινή τουριστική σεζόν, χωρίς ωστόσο να αναμένονται εκπλήξεις ούτε στις αφίξεις ούτε στις ταξιδιωτικές εισπράξεις, σύμφωνα με την πρόεδρο του ΣΕΤΕ, Αγάπη Σμπώκου.

Απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων κατά τη χθεσινή ενημερωτική συνάντηση, η κ. Σμπώκου ανέφερε ότι, παρά το σύνθετο διεθνές περιβάλλον και τις γεωπολιτικές εξελίξεις, το πρώτο εξάμηνο της χρονιάς εξελίχθηκε χωρίς ιδιαίτερες ανατροπές, με την Ελλάδα να εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι των βασικών ανταγωνιστικών προορισμών και να υποδέχεται περισσότερους επισκέπτες σε σχέση με πέρυσι.

Θετικές οι ενδείξεις για τη χρονιά

Ανάλογη είναι, όπως είπε, και η εικόνα για το δεύτερο μισό του έτους, παρά το γεγονός ότι οι κρατήσεις της τελευταίας στιγμής κυριαρχούν περισσότερο από κάθε άλλη χρονιά. Παρότι, όπως είπε, η τάση αυτή δυσκολεύει την ασφαλή πρόβλεψη της πορείας της σεζόν, δεν αλλάζει τη συνολική εικόνα για περαιτέρω ενίσχυση των τουριστικών ροών.

Σύμφωνα με την ίδια οι μόνες αγορές που εμφανίζουν μικρότερη δυναμική σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια είναι οι αγορές μεγάλων αποστάσεων, όπως η Αυστραλία και η Κίνα. Ειδικά για τις ΗΠΑ, πάντως, σημείωσε ότι μέχρι στιγμής δεν διαπιστώνεται ουσιαστική υποχώρηση της ζήτησης, χωρίς όμως να επαναλαμβάνονται και οι εξαιρετικά υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης που είχαν καταγραφεί τα προηγούμενα χρόνια, καθώς η αβεβαιότητα που προκαλούν οι γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζει συνολικά τη συμπεριφορά των ταξιδιωτών.

Οι εκκρεμότητες για την επόμενη ημέρα

Παρά τις θετικές εκτιμήσεις για τη φετινή χρονιά, η νέα πρόεδρος του ΣΕΤΕ έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι το πραγματικό στοίχημα για τον ελληνικό τουρισμό δεν είναι πλέον ποσοτικό αλλά ποιοτικό. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «η επόμενη ημέρα δεν μπορεί να είναι επανάληψη της προηγούμενης», επισημαίνοντας ότι η διατήρηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας προϋποθέτει την επίλυση χρόνιων εκκρεμοτήτων αλλά και ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης.

Μία από τις σημαντικότερες εκκρεμότητες, σύμφωνα με την ίδια, είναι το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό. Η κ. Σμπώκου επανέλαβε ότι ο ΣΕΤΕ στηρίζει διαχρονικά την ανάγκη ύπαρξης ενός χωροταξικού πλαισίου, ακόμη και αν αυτό χρειάζεται βελτιώσεις, καθώς η απουσία κανόνων δημιουργεί μεγαλύτερη αβεβαιότητα. Όπως ανέφερε, ο Σύνδεσμος έχει ήδη καταθέσει τις προτάσεις και τις παρατηρήσεις του στο πλαίσιο της διαβούλευσης με την Πολιτεία, επιδιώκοντας ένα πλαίσιο λειτουργικό και εφαρμόσιμο, προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής και όχι οριζόντιες ρυθμίσεις που αγνοούν τις διαφορετικές ανάγκες των προορισμών. Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προστασίας των ήδη εγκεκριμένων επενδυτικών σχεδίων μέσω μεταβατικών διατάξεων, ώστε να μην ανακοπεί το επενδυτικό ρεύμα που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στον κλάδο.

Αναφερόμενη στη βραχυχρόνια μίσθωση, εμφανίστηκε ικανοποιημένη από την κατεύθυνση της κυβερνητικής πρότασης, σημειώνοντας ότι η αγορά χρειάζεται κανόνες, χωρίς όμως και πάλι οριζόντιους περιορισμούς. Όπως είπε, η λειτουργία της πρέπει να βασίζεται στη διαφάνεια, την ασφάλεια, τον υγιή ανταγωνισμό με τα οργανωμένα τουριστικά καταλύματα αλλά και στον σεβασμό της φέρουσας ικανότητας κάθε περιοχής, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί συμπληρωματικά προς το συνολικό τουριστικό προϊόν.

Ερωτηθείσα για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στις αερομεταφορές, η πρόεδρος του ΣΕΤΕ επισήμανε ότι δεν πρόκειται για ένα μεμονωμένο επιχειρησιακό πρόβλημα αλλά για μέρος της συνολικής εμπειρίας που αποκομίζει ο επισκέπτης από τη χώρα, επηρεάζοντας τελικά και την εικόνα του ελληνικού τουρισμού. «Στόχος δεν είναι η αναζήτηση ευθυνών αλλά η επίλυση του προβλήματος» ανέφερε χαρακτηριστικά, υπενθυμίζοντας ότι ο ΣΕΤΕ επεξεργάζεται προτάσεις οι οποίες θα γνωστοποιηθούν όταν είναι έτοιμες.

Ποιοτικό κι όχι ποσοτικό το στοίχημα

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο αναφέρθηκε και στις βασικές προτεραιότητες που θέτει η νέα διοίκηση του Συνδέσμου για την επόμενη ημέρα του ελληνικού τουρισμού. Όπως ανέφερε η κ. Σμπώκου, στο επίκεντρο βρίσκεται η καλύτερη διαχείριση των προορισμών, η δημιουργία ενός πιο ανταγωνιστικού και σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη βιωσιμότητα και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας με επίκεντρο τον άνθρωπο, η αναβάθμιση των δημόσιων υποδομών και η επένδυση στους ανθρώπους του τουρισμού μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση και σύνδεση των δεξιοτήτων με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Παράλληλα, έθεσε ως στόχο την περαιτέρω ενίσχυση του Brand Ελλάδα και τον εκσυγχρονισμό του ίδιου του Συνδέσμου, με μεγαλύτερη εξωστρέφεια και στενότερη συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες και τις επιχειρήσεις. «Η συνεργασία είναι στο DNA του οργανισμού», ανέφερε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι η επιτυχία της επόμενης ημέρας δεν θα κριθεί μόνο από τον αριθμό των επισκεπτών, αλλά από το κατά πόσο ο ελληνικός τουρισμός θα μπορέσει να μετατρέψει τη σημερινή δυναμική του σε μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για την οικονομία, τις επιχειρήσεις και τις τοπικές κοινωνίες.

