Η ακρίβεια δεν «φρενάρει» τα ταξίδια – Στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων η Ελλάδα

Περισσότεροι Ευρωπαίοι προγραμματίζουν ταξίδια φέτος το καλοκαίρι. Η Νότια Ευρώπη και Ελλάδα στις πρώτες επιλογές. Τα χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν και ο παράγοντας «κόστος».

Ακμαία παραμένει η διάθεση των Ευρωπαίων για ταξίδια, παρά τις πληθωριστικές πιέσεις που έχουν αυξήσει το μεταφορικό κόστος και έχουν περιορίσει το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών. Σε αυτό το περιβάλλον, η Ελλάδα, όπως και άλλοι προορισμοί της Νότιας Ευρώπης, εξακολουθεί να βρίσκεται στις πρώτες επιλογές των Ευρωπαίων ταξιδιωτών.

Το παραπάνω συμπέρασμα προκύπτει από την πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιεί η MINDHAUS για λογαριασμό της European Travel Commission (ETC), σχετικά με τις ταξιδιωτικές προθέσεις των Ευρωπαίων, κατά την οποία αναδεικνύονται οι βασικές τάσεις της τουριστικής αγοράς για το καλοκαίρι και το φθινόπωρο του 2026.

Περισσότεροι Ευρωπαίοι προγραμματίζουν ταξίδια

Βάσει των ευρημάτων το 81% των 4.700 και πλέον ερωτηθέντων ανά την Ευρώπη δηλώνει ότι είναι πιθανό ή πολύ πιθανό να πραγματοποιήσει ταξίδι μέσα στους επόμενους έξι μήνες, ποσοστό αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με τον Μάιο του 2025. Μάλιστα μόνο το 10% εξ αυτών δηλώνει ότι είναι απίθανο να ταξιδέψει, με ένα ακόμα 9% να χαρακτηρίζεται ως «ουδέτερο», μην έχοντας προς ώρας προβεί σε οριστικές αποφάσεις.

Την ίδια στιγμή μάλιστα υψηλό είναι το ποσοστό αυτών που προγραμματίζουν πάνω από ένα ταξίδια «γεγονός που υποδηλώνει μία ισχυρή θερινή σεζόν και το 2026. Για την ακρίβεια σύμφωνα με την έρευνα ένα 55% των ερωτηθέντων σκοπεύει να πραγματοποιήσει δύο ή περισσότερα ταξίδια μέσα στο επόμενο εξάμηνο. Μάλιστα ένα 18% δηλώνει ότι θα πραγματοποιήσει τρία ή και περισσότερα ταξίδια ενώ μόλις το 41% σχεδιάζει μόνο ένα ταξίδι.

Η Νότια Ευρώπη στις πρώτες επιλογές

Στο προαναφερθέν σκηνικό η Ευρώπη δείχνει να αποτελεί βασικό προορισμό, με το 64% των ερωτηθέντων να σχεδιάζει ταξίδι στο ήπειρο το επόμενο εξάμηνο. Εξ αυτών, το 33% σχεδιάζει να ταξιδέψει σε γειτονική ευρωπαϊκή χώρα, το 31% σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ενώ μόλις το 9% σε μακρινούς προορισμούς εκτός Ευρώπης.

Εντός της ηπείρου το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε προορισμούς της Νότιας Ευρώπης με το 61% των Ευρωπαίων να σχεδιάζει ταξίδια προς τα εκεί. Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσοστό είναι αυξημένο κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με πέρυσι, όπου η γεωπολιτική συνθήκη ήταν άκρως διαφορετική. Στον αντίποδα μικρότερο καταγράφεται το ενδιαφέρον για προορισμούς τόσο της Δυτικής Ευρώπης (μόλις το 16% έναντι 18% πέρυσι δηλώνει ενδιαφέρον για ταξίδι προς τα εκεί), όσο και της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης (4%- 5% αντίστοιχα).

Όσο για την περίοδο των διακοπών, σε αντίθεση με άλλες έρευνες που δείχνουν ότι ο Οκτώβριος και ο Νοέμβριος είναι προτιμητέοι μήνες, η έρευνα της ITC αναφέρει ότι οι δυνητικοί ταξιδιώτες μοιράζονται μεταξύ υψηλής περιόδου και των άκρως της σεζόν. Για την ακρίβεια ποσοστό 42% προγραμματίζει το πρώτο του ταξίδι τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο, ποσοστό αυξημένο κατά 3,2 μονάδες σε σχέση με πέρυσι, αποφεύγοντας την πολυκοσμία του πιο θερμού μήνα της σεζόν. Αντίστοιχα ένα 45% σχεδιάζει να ταξιδέψει τον Αύγουστο ή τον Σεπτέμβριο ενώ μόλις το 10% μεταθέτει τις διακοπές του για το δίμηνο Οκτωβρίου-Νοέμβριου.

Τα χαρακτηριστικά της φετινής σεζόν

Κατά τα λοιπά στα χαρακτηριστικά της εφετινής σεζόν φαίνεται ότι πάνω από το 50% των τουριστών δείχνει να προτιμά λιγότερο δημοφιλείς ή πιο απομακρυσμένους προορισμούς ενώ το υπόλοιπο 48% συνεχίζει να ελκύεται από μεγάλους τουριστικούς προορισμούς.

Τα ταξίδια αναψυχής κυριαρχούν, αφού το 76% ταξιδεύει για λόγους αναψυχής ενώ ένα ακόμα 6% θα αποδράσει για να παρακολουθήσει κάποιο φεστιβάλ ή να συμμετάσχει σε εκδηλώσεις. Αντίθετα μόνο το 13% σχεδιάζει επίσκεψη σε συγγενείς ή φίλους ενώ ένα 4% να εκτιμά ότι θα ταξιδέψει για επαγγελματικούς λόγους.

Για μια ακόμα χρονιά το μοντέλο «ήλιος και θάλασσα» κυριαρχεί, αποτελώντας την δημοφιλέστερη μορφή διακοπών. Επιπλέον ποσοστό 14% συγκεντρώνει ο πολιτιστικός τουρισμός και οι σύντομες αποδράσεις σε αστικά κέντρα, city break, ενώ 1 στους 10 σχεδιάζει να ταξιδέψει για λόγους ευεξίας και χαλάρωσης.

Όσο για την τάση της επίσκεψης πολλαπλών προορισμών κατά την διάρκεια ενός ταξιδιού που έγινε γνωστή και έντονη μεταπανδημικά, οι προτιμήσεις δείχνουν μοιρασμένες. Συγκεκριμένα 1 στους 2 σχεδιάζει να παραμείνει σε μία μόνο πόλη ή προορισμό καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών, ενώ το 42% θα επισκεφθεί περισσότερες πόλεις στην ίδια χώρα. Ταξίδια σε περισσότερες χώρες σχεδιάζει μόλις το 6%.

Σημαντικός παράγοντας το κόστος

Η διάθεση για ταξίδια που παραμένει ισχυρή δείχνει να κάμπτει και τις αμφιβολίες που έφεραν οι πληθωριστικές πιέσεις και η αύξηση του κόστους του πακέτου διακοπών.

Το τρέχον έτος φαίνεται πως ένα 29% προβλέπει προϋπολογισμό 1.500-2.500 ευρώ ανά άτομο, οι δαπάνες του 22% αναμένεται να κινηθούν εταξύ 1.000-1.500 ευρώ ενώ το 24% φιλοδοξεί να ξοδέψει μεταξύ 500-1.000 ευρώ.

Παρά την αύξηση των αεροπορικών εισιτηρίων που έρχεται σε συνέχεια της γεωπολιτικής κρίσης, το αεροπλάνο εξακολουθεί να αποτελεί τον δημοφιλέστερο τρόπο ταξιδιού. Η έρευνα δείχνει ότι ένα 53% θα επιλέξει και φέτος το αεροπλάνο, ένα 30% αυτοκίνητο κι μόλις ένα 11% το τρένο. Τέλος ένα πολύ μικρό στο 3% και 2% αντίστοιχα θα επιλέξουν λεωφορείο ή πλοίο.

Δεδομένων των γεωπολιτικών εντάσεων βέβαια, πρωταρχικό κριτήριο επιλογής προορισμού με ποσοστό 20% αποδεικνύεται η ασφάλεια ενός προορισμούς με τις καιρικές συνθήκες , τις ελκυστικές τιμές, να ακολουθούν με ποσοστά 15% και 14% αντίστοιχα. Τους φιλόξενους κατοίκους θέτουν ως κριτήριο το 12% των ταξιδιωτών ενώ το χαμηλότερο κόστος ζωής και ο λιγότερος συνωστισμός δείχνει να απασχολεί το 10% και 11% των ευρωπαίων.

Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι ο παράγων κόστος αναδεικνύεται σε σημαντική συνιστώσα του ταξιδιού συγκεντρώνοντας ένα 24% συνολικά ( αν αθροιστεί το ποσοστό των ελκυστικών τιμών και του χαμηλότερου κόστους ζωής).

Επιπλέον για περισσότερους από 2 στους 10 ερωτηθέντες (22%) βασική ανησυχία αποτελεί η αύξηση του συνολικού κόστους των διακοπών λόγω πληθωρισμού, ενώ το 17% ανησυχεί με την γενικότερη οικονομική κατάσταση και τα προσωπικά οικονομικά. Οι εξελίξεις στη Μ. Ανατολή δείχνουν να προβληματίζουν μόλις το 14% των συμμετεχόντων στην έρευνα.