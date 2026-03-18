AdventureWEEK Peloponnese 2026: Η Πελοπόννησος στον διεθνή χάρτη του βιώσιμου adventure τουρισμού

Η Πελοπόννησος φιλοξενεί το Μάιο διεθνείς tour operators και εκπροσώπους διεθνών μέσων ενημέρωσης για να γνωρίσουν την Πελοπόννησο μέσα από μοναδικές εμπειρίες

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese, σε στρατηγική συνεργασία με τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού (ΕΟΤ) και την Adventure Travel Trade Association (ATTA), ανακοινώνουν τη διοργάνωση του AdventureWEEK Peloponnese 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 4 έως τις 13 Μαΐου 2026.

Το AdventureWEEK αποτελεί μία από τις πλέον αναγνωρισμένες διεθνείς πρωτοβουλίες της ATTA, του κορυφαίου παγκόσμιου οργανισμού για τον τουρισμό υπαίθρου, περιπέτειας και εμπειριών. Η ATTA συνεργάζεται θεσμικά με τον UN Tourism και διαμορφώνει διεθνή πρότυπα για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ποιότητα εμπειριών και την υπεύθυνη ταξιδιωτική δραστηριότητα.



Μία διοργάνωση διεθνούς εμβέλειας με στρατηγικό αποτύπωμα

Η συνδιοργάνωση του AdventureWEEK Peloponnese από την ATTA, τον ΕΟΤ, την Περιφέρεια Πελοποννήσου και το Visit Peloponnese ενισχύει ουσιαστικά τη θέση τόσο της Πελοποννήσου όσο και της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη του adventure & outdoor τουρισμού.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυξης προορισμού και όχι για ένα μεμονωμένο γεγονός προβολής. Το AdventureWEEK ενεργοποιεί τον προορισμό μέσα από βιωματικές εμπειρίες και διεθνή δικτύωση, δημιουργώντας μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό αποτύπωμα για την τοπική οικονομία τηε Περιφέρειας.

Διεθνείς Συμμετοχές και Παγκόσμια Απήχηση

Κατά τη διάρκεια του AdventureWEEK Peloponnese 2026, η Πελοπόννησος θα βρεθεί στο επίκεντρο της διεθνούς τουριστικής κοινότητας, φιλοξενώντας 18 εξειδικευμένους tour operators από την Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική, οι οποίοι εκπροσωπούν δυναμικά ταξιδιωτικά δίκτυα και πλατφόρμες που σχεδιάζουν και προωθούν εμπειρίες adventure και βιωματικού τουρισμού για εκατοντάδες χιλιάδες ταξιδιώτες παγκοσμίως.

Παράλληλα, 12 διεθνείς ταξιδιωτικοί δημοσιογράφοι και δημιουργοί περιεχομένου θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, συνεργαζόμενοι με περισσότερα από 30 διεθνή travel magazines, digital media και δίκτυα διανομής και δημιουργίας περιεχομένου θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται κορυφαία μέσα όπως το National Geographic, το CNN Travel, το Lonely Planet, το BBC Travel, το Business Insider, το Condé Nast Traveler και το Travel + Leisure, με συνολική απήχηση που ξεπερνά τα 30 εκατομμύρια αναγνώστες παγκοσμίως.

Μέσα από τις εμπειρίες που θα ζήσουν και τις ιστορίες που θα μεταφέρουν στα διεθνή μέσα και στις ψηφιακές τους πλατφόρμες, η Πελοπόννησος αναμένεται να αποκτήσει σημαντική διεθνή προβολή ως προορισμός αυθεντικού και βιώσιμου adventure και outdoor τουρισμού.

Peloponnese Trails

Οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν τον προορισμό μέσα από επιλεγμένες διαδρομές και δραστηριότητες, θα περιηγηθούν στα μοναδικά φυσικά τοπία, θα έρθουν σε επαφή με την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, θα γνωρίσουν την αυθεντική γαστρονομία και θα γνωρίσουν τους ανθρώπους του τόπου μας.

Στον πυρήνα του προγράμματος βρίσκεται η πρωτοβουλία Peloponnese Trails, ένα δυναμικά αναπτυσσόμενο δίκτυο διαδρομών και εμβληματικών μονοπατιών μεγάλης κλίμακας που συνδέει τοπία, οικισμούς και πολιτιστικά σημεία αναφοράς σε ολόκληρη την Πελοπόννησο.

Τα Peloponnese Trails αποτελούν βασικό πυλώνα της στρατηγικής της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και θα λειτουργήσουν ως κεντρικός άξονας του AdventureWEEK 2026, αναδεικνύοντας την περιοχή ως έναν από τους σημαντικότερους emerging προορισμούς adventure tourism στην Ευρώπη.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΕΟΤ, Ανδρέας Φιορεντίνος, δήλωσε:

«Η φιλοξενία του AdventureWEEK στην Πελοπόννησο αποτελεί μια ιδιαίτερα σημαντική διεθνή δράση για τον ελληνικό τουρισμό. Σε συνεργασία με τον ATTA και την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ο ΕΟΤ υποστηρίζει πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη διεύρυνση και επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, ενισχύοντας την παρουσία της Ελλάδας σε δυναμικές διεθνείς αγορές και αναδεικνύοντας τη χώρα ως προορισμό τουρισμού υπαίθρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Θάνος Μιχελόγγονας, σημείωσε:

«Το AdventureWEEK Peloponnese είναι το αποτέλεσμα μιας ώριμης και ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΤ, του ATTA και του Visit Peloponnese. Μέσα από αυτή τη διοργάνωση, η Πελοπόννησος – και συνολικά η Ελλάδα - τοποθετούνται δυναμικά στον διεθνή χάρτη του τουρισμού υπαίθρου και εμπειρίας. Οι συνεργασίες είναι αυτές που μετατρέπουν το όραμα σε πράξη και δημιουργούν βιώσιμο μέλλον για τον τόπο μας».



Συνεργασίες & Επικοινωνία

Το AdventureWEEK Peloponnese 2026 εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συνεργασιών μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διεθνή ανάδειξη της Πελοποννήσου.

Φορείς και εταιρείες που ενδιαφέρονται να υποστηρίξουν ή να συνεργαστούν με τη διοργάνωση μπορούν να επικοινωνήσουν στο [email protected] και μέσω της σελίδας visitpeloponnese.com/el/contact ή να επισκεφθούν το site adventureweek.visitpeloponnese.com