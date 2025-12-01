Μαρινάκης για αγρότες: Το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακά τρόπο πρέπει να ανοίξουν οι δρόμοι

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει ανταποκριθεί στα περισσότερα από τα διαχρονικά αιτήματα των αγροτών», σημείωσε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, σχολιάζοντας τις αγροτικές κινητοποιήσεις.

«Φέτος οι επιδοτήσεις, με μια καθυστέρηση περίπου ενός μηνός για να λέμε τα πράγματα όπως είναι, ούτε καλύτερα ούτε χειρότερα, δίνει περισσότερα χρήματα ακόμα και από τις προηγούμενες χρονιές. Η πλήρης εξόφληση πράγματι όπως έχει πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης θα γίνει εντός του μηνός Δεκεμβρίου. Εδώ είχαμε μια πρώτη καταβολή. Με μια διαδικασία η οποία στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του χρόνου το 2025, θα δώσει περισσότερα σε αυτούς που αξίζουν περισσότερα σε αντίθετη με ότι συνέβαινε για πάρα πολλά χρόνια στο παρελθόν. Είμαστε η κυβέρνηση που έχει μειώσει φόρους όσο καμία άλλη για τους αγρότες. ΦΠΑ, στα λιπάσματα, στα αγροτικά μηχανήματα, στις ζωοτροφές, τον έχουμε μειώσει», πρόσθεσε.

«Είμαστε η κυβέρνηση που έχει δώσει μια λύση μόνιμη για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο. Είμαστε η κυβέρνηση η οποία έχει δώσει μια λύση για φθηνό αγροτικό ρεύμα σε βάθος δεκαετίες και μια σειρά από άλλες παρεμβάσεις και φορολογικές και διαχρονικά αιτήματά τους», επεσήμανε.

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη, αντιλαμβάνομαι το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της περαιτέρω διεκδίκησης. Όμως δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί, επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις. Η αστυνομία οφείλει να κάνει τη δουλειά της και θα την κάνει. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί, έχουμε χρέος ως πολιτεία οι δρόμοι να είναι ανοιχτοί. Οι δρόμοι δεν ανήκουν σε κανέναν μεμονωμένα, ανήκουν σε κάθε φορολογούμενο που πληρώνει μήνα-μήνα, τρίμηνο-τρίμηνο, χρόνο-χρόνο τους φόρους του, με τα διόδια που πληρώνουν όλοι όσοι περνάνε. Αυτό λοιπόν είναι ένα μήνυμα που θέλω να το στείλουμε παντού. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για τις ταχύτερες και καλύτερες πληρωμές, ούτως ώστε οι αληθινοί αγρότες και κτηνοτρόφοι να πάρουν αυτά που αξίζουν. Υπάρχει απόλυτος σεβασμός σε εκείνους όπως και σε κάθε εργαζόμενο. Αλλά η κυβέρνηση αυτή, όπως και κάθε κυβέρνηση θεωρώ εγώ οφείλει να βάλει πάνω από όλους και από όλα την εφαρμογή του νόμου και το συμφέρον του συνόλου των πολιτών.

Η αστυνομία λοιπόν, που είναι η αρμόδια, όπως έχει κάνει σε τόσες άλλες περιπτώσεις με τον επιχειρησιακό τρόπο που εκείνη θα επιλέξει θα πρέπει σε κάθε περίπτωση, χωρίς εκπτώσεις, χωρίς αστερίσκους, να επιβάλλει το νόμο. Οι δρόμοι πρέπει να είναι ανοιχτοί και θα είναι ανοιχτοί. Αυτό είναι καθήκον των αρχών να επιβάλλουν το νόμο» πρόσθεσε.

«Το ταχύτερο δυνατό και με τον καλύτερο επιχειρησιακά τρόπο οφείλει να ανοίξει τους δρόμους. Δεν υπάρχει άλλη απάντηση. Δεν έχω επιχειρησιακά εγώ την ευθύνη για να σας πω πώς θα γίνει αυτό. Έχουν πολύ μεγάλη εμπειρία οι άνθρωποι αυτοί για να μην δημιουργηθεί και μεγάλη κοινωνική ένταση. Αλλά η εφαρμογή του νόμου είναι προαπαιτούμενο για κάθε άλλη συζήτηση. Δεν μπορεί να ταλαιπωρείται ο κόσμος. Δεν υπάρχει δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος, καμία. Όσο δίκαιο και να είναι ένα αίτημα, όσο αδιαπραγμάτευτος και να είναι ο σεβασμός σε κάθε εργαζόμενο και εν προκειμένω στους αγρότες, και το σεβασμό αυτό τον δείχνουμε στην πράξη, απαρίθμησα μια σειρά από πρωτοβουλίες που για δεκαετίες δεν είχαν γίνει στη χώρα για τον πρωτογενή τομέα και καταλαβαίνω τις αγωνίες τους, δεν είναι δυνατόν να ταλαιπωρείται ο κόσμος» τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντώντας σε σχετική ερώτηση.

Επιπλέον ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι οι ευρωπαϊκοί πόροι είναι περισσότεροι, ακόμα και από πέρσι. «Κατανέμονται όμως σε δύο δόσεις και στη δεύτερη δόση θα γίνει το ταμείο. Η εξόφληση, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, θα γίνει μετά τη δεύτερη δόση. Αυτό το οποίο έχει αλλάξει φέτος είναι ο τρόπος, ο έλεγχος. Και υπάρχει φίλτρο. Συνιστώ λοιπόν υπομονή. Καταλαβαίνω τους ανθρώπους, καταλαβαίνω τις αγωνίες τους, συνιστώ υπομονή. Ταλαιπωρήθηκαν πολύ, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι το θέμα των αποζημιώσεων, είναι οι κτηνοτρόφοι για παράδειγμα, οι οποίοι βίωσαν όλη αυτή την κατάσταση και με την ευλογιά και κάποιοι εξ αυτών έχουν τεράστιο ζήτημα. Εδώ πρέπει να σταθούμε ακόμη παραπάνω γι' αυτό και θα δοθεί το έκτακτο επίδομα ενίσχυσης, επιπλέον όλων των άλλων ενισχύσεων. Χρειάζεται πολύ δουλειά από εμάς. Έχουν δίκιο που φωνάζουν σε πολλά πράγματα, αλλά η κατάσταση βελτιώνεται. Σας απαρίθμησα μια σειρά από πολιτικές που δεν νομίζω να τις είχε κάνει άλλη κυβέρνηση» ανάφερε.

Επίσης σε ερώτηση για τις δηλώσεις του Αμερικανού πρέσβη στην Τουρκία και τον ρόλο των ΗΠΑ ο κ. Μαρινάκης είπε: «Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική, την οποία υπηρετεί πιστά, χωρίς εκπτώσεις και ούτε πρόκειται να κάνει καμία τέτοια έκπτωση σε τίποτα. Και, εν πάση περιπτώσει, είναι και μια εξωτερική πολιτική, η οποία αποδίδει και στέλνει "αδιάβαστους", αν μου επιτρέπετε τη σχετική έκφραση, τους εγχώριους αμφισβητίες από το πολιτικό σύστημα και κάποια μέσα ενημέρωσης μια σειρά από γεγονότα τα οποία αποδεικνύουν ότι αυτά που λέμε εμείς τελικά είναι τα σωστά και όλα όσα λένε τα κόμματα αυτά είναι εκτός πραγματικότητας».

Σε ερώτηση για το ότι η Τουρκία δεν μπήκε στο πρόγραμμα Safe, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αφού αναφέρθηκε σε δηλώσεις των προέδρων του ΠΑΣΟΚ του ΣΥΡΙΖΑ και της Ελληνικής Λύσης με τις οποίες κατηγορούσαν την κυβέρνηση για τη στάση της, είπε: «Τα συμπεράσματα δικά σας».

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Ευάγγελου Βενιζέλου για το εάν η χώρα είναι διακυβερνήσιμη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε: «Αυτό το αποφασίζουν οι πολίτες. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κυβέρνηση αυτοδύναμη, μια κυβέρνηση που στηρίζεται από μια ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία έχει πάρει πάρα πολλές δύσκολες και τολμηρές αποφάσεις. Μεγάλες μεταρρυθμίσεις έχουν προχωρήσει και νομίζω ότι έχουμε μια κυβέρνηση δεύτερης τετραετίας με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική υπεροχή που μπορεί να θυμηθεί κανείς μεταπολιτευτικά. Όλα αυτά έχουν την αξία που έχουν. Την μεγαλύτερη αξία θα την έχει η ετυμηγορία των πολιτών το 2027».

«Να θυμίσω απλά για τους λάτρεις της στατιστικής, ότι το 2023 η δημοσκόπηση των δημοσκοπήσεων έδινε στη Ν.Δ., όχι ενάμιση χρόνο, κάποιους μήνες πριν τις εκλογές, ακριβώς το ίδιο ποσοστό με αυτό που έδειχνε η χθεσινή δημοσκόπηση του Πρώτου Θέματος και της εταιρείας Marc. Δεν λέω ότι θα συμβεί κάτι τέτοιο το 2027, αλλά έχουμε ένα προηγούμενο», σημείωσε.

«Νομίζω ότι είναι και άδικο να απαξιώνουμε μια θεαματική επιστροφή μιας οικονομίας που ήταν για τα σκουπίδια, όπως όλοι αναγνώριζαν και αναφέρομαι στην μαύρη περίοδο των προηγούμενων ετών και ακριβώς δέκα χρόνια πριν» πρόσθεσε.

Η εισαγωγική τοποθέτηση

«Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και καλή εβδομάδα,

Ο Πρωθυπουργός μετέβη στο Λονδίνο, όπου αυτή την ώρα συμμετέχει στο Επενδυτικό Συνέδριο που οργανώνει το Ελληνικό Χρηματιστήριο με την Morgan Stanley.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα παρουσιάσει την συνεχιζόμενη πρόοδο της ελληνικής οικονομίας και την ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού, όπως αυτή αποτυπώνεται στον ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, που σταθερά υπερβαίνει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, την μεγάλη μείωση της ανεργίας, την αύξηση των επενδύσεων, την διαρκή μείωση του δημοσίου χρέους, τις καλές επιδόσεις του ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα όπου καταγράφονται σημαντικές ξένες επενδύσεις (UniCredit και Euronext).

Ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί ακόμη στην μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό και ευρύτερο οικονομικό κόμβο στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και στην ενίσχυση της γεωπολιτικής σημασίας της χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης κατέθεσε την υποψηφιότητά του για την Προεδρία του Eurogroup.

Σε επιστολή προς τους ομολόγους του, ο Έλληνας Υπουργός παρουσιάζει την πρότασή του για ένα Eurogroup ικανό να οδηγήσει την Ευρώπη με ενότητα, ταχύτητα και διορατικότητα, ώστε να γίνει πιο ανταγωνιστική και πιο ανθεκτική στις προκλήσεις της επόμενης δεκαετίας.

Δέκα χρόνια μετά την απόλυτη απομόνωση, η υποψηφιότητα του Κυριάκου Πιερρακάκη για την Προεδρία του Eurogroup πιστοποιεί πως η χώρα μας έχει επιστρέψει δυναμικά, μέσα από την υλοποίηση αποτελεσματικών πολιτικών. Από «μαύρο πρόβατο» πριν μερικά χρόνια, πλέον, η Ελλάδα πρωταγωνιστεί.

Η επιστροφή ενός ενοικίου είναι ένα μόνιμο μέτρο που δίνει «ανάσα» σε σχεδόν 900.000 ενοικιαστές.

Συγκεκριμένα, στις 28 Νοεμβρίου καταβλήθηκαν, συνολικά, περίπου 200 εκατ. ευρώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για την επιστροφή ενός μηνιαίου ενοικίου για τις μισθώσεις του φορολογικού έτους 2024.



Η οικονομική ενίσχυση χορηγήθηκε αυτόματα, χωρίς δηλαδή να απαιτείται η υποβολή αίτησης, με βάση τα στοιχεία της φορολογικής δήλωσης κάθε δικαιούχου.



Για κύρια κατοικία η ενίσχυση φθάνει έως τα 800 ευρώ ετησίως. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



Για φοιτητική κατοικία, αντιστοίχως, η ενίσχυση φτάνει έως 800 ευρώ ετησίως για κάθε φοιτητή.



Στην επιστροφή ενοικίου οι συμπολίτες μας έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το 2024. Εκεί, πρέπει να δηλώνεται το ετήσιο, το ετήσιο επαναλαμβάνω και όχι το μηνιαίο ποσό. Αρκετοί παλαιότερα δήλωσαν το μηνιαίο, γι’ αυτό και τους δόθηκε η ευκαιρία -μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου- να κάνουν διόρθωση στο Ε1 τους. Υπάρχουν, ωστόσο, ακόμη συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν τη διόρθωση. Γι’ αυτό και η ΑΑΔΕ τους δίνει μια δεύτερη ευκαιρία, προκειμένου να την κάνουν μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου χωρίς πρόστιμο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι αγροτικές πληρωμές. Βάσει χρονοδιαγράμματος, το 2025 οι πληρωμές προς τους αγρότες από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και από το Υπουργείο Οικονομικών θα φτάσουν τα 3,7 δισ. ευρώ συνολικά. Ειδικά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καταβληθούν 3,3 δισ. ευρώ φέτος, έναντι 2,7 δισ. το 2024, δηλαδή 600 εκατ. περισσότερα. Μέχρι τις 26 Νοεμβρίου είχαν καταβληθεί 1,9 δισ. ευρώ. Αυτές τις ημέρες καταβάλλεται στους αγρότες πάνω από μισό δισ. ευρώ, συγκεκριμένα 538 εκατ. ευρώ που περιλαμβάνουν:

την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης, ύψους 363 εκατ. ευρώ, προς σχεδόν 472.000 δικαιούχους,

πληρωμές από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, ύψους 119 εκατ. ευρώ και

αποζημιώσεις για την ευλογιά και την πανώλη, ύψους 56 εκατ. ευρώ.

Έως το τέλος του έτους θα καταβληθούν ακόμη 1,2 δισ. ευρώ.

Το νέο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων διασφαλίζει αξιοπιστία, διαφάνεια και κοινωνική δικαιοσύνη στην κατανομή των ενισχύσεων, χωρίς απώλεια ευρωπαϊκών πόρων για τη χώρα.

Με τα τελευταία 10 χιλιόμετρα του αυτοκινητοδρόμου «Πάτρα - Πύργος» που παραδίδονται στην κυκλοφορία την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου ολοκληρώνεται το σύνολο του νέου οδικού άξονα.

Στις 31 Ιουλίου είχαν παραδοθεί στην κυκλοφορία τα πρώτα 65 χλμ., στο τμήμα Πύργος - Αλισσός, εξασφαλίζοντας σημαντική βελτίωση στις συνθήκες οδικής ασφάλειας και στη συνολική λειτουργικότητα του δικτύου.

Το έργο που αφορά στην κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα - Πύργος, συνολικού μήκους 74,8 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει διαπλάτυνση με ανακατασκευή της υφιστάμενης Νέας Εθνικής Οδού στα πρώτα 13 χλμ., καθώς και νέα χάραξη για τα επόμενα 61,5 χλμ.

Ο νέος άξονας είναι υψηλών προδιαγραφών, με σχεδιαστική ταχύτητα 120 χλμ. ανά ώρα, διαχωρισμένο οδόστρωμα, ελεγχόμενη πρόσβαση καθ’ όλο το μήκος του και 9 ανισόπεδους κόμβους και ημικόμβους για ομαλή ροή της κυκλοφορίας.

Πρόκειται για την ολοκλήρωση ενός έργου όχι μόνο υποδομής αλλά και ζωής για την Δυτική Ελλάδα το οποίο θα συμβάλλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των εμπορικών διαδρομών, την ανάπτυξη της οικονομίας και κυρίως στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας των μετακινήσεων των πολιτών σε έναν δρόμο που για χρόνια αποτελούσε έναν από τους πιο επικίνδυνους δρόμους στην Ελλάδα. «Παραδίδουμε ολοκληρωμένο στους πολίτες ένα έργο που αναβαθμίζει την καθημερινότητά τους και ανοίγει νέες προοπτικές για την περιοχή, αλλά και συνολικά για τη χώρα μας», δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρίστος Δήμας.

Υπεγράφη η Κοινωνική Συμφωνία για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης και Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων.

Για πρώτη φορά μία συμφωνία τέτοιου είδους, με την οποία τίθεται οριστικό τέλος σε μνημονιακούς περιορισμούς, φέρει την υπογραφή του συνόλου των Εθνικών Κοινωνικών Εταίρων και της Πολιτείας.

«Είναι μία συμφωνία που συμβαίνει για πρώτη φορά στη χώρα μας, θέτοντας κανόνες στην αγορά, προσφέροντας ταυτόχρονα ασφάλεια στον εργαζόμενο, σταθερότητα στον εργοδότη» δήλωσε ο Πρωθυπουργός.

Η Κοινωνική Συμφωνία εδράζεται σε τρεις βασικούς άξονες που αφορούν στα εξής:

στη διευκόλυνση που παρέχεται στην επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, ώστε πολλοί περισσότεροι εργαζόμενοι να προστατεύονται από Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας,

στην πλήρη προστασία των εργαζομένων μετά τη λήξη των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και

στην επιτάχυνση των διαδικασιών σε περίπτωση διαφωνίας εργαζομένων και εργοδοτών.

Πέντε ελληνικοί δορυφόροι εκτοξεύθηκαν στις 28 Νοεμβρίου και βρίσκονται, πλέον, σε τροχιά γύρω από τη Γη, στο πλαίσιο του «Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων».



Με αυτούς τους πέντε δορυφόρους η Ελλάδα ενισχύει τις δυνατότητές της στις υπηρεσίες Παρατήρησης της Γης και στις Ασφαλείς Επικοινωνίες.



Πρόκειται για μια πολύ σημαντική επιτυχία, η οποία ενισχύει περαιτέρω τη θέση της χώρας μας στο σύγχρονο τεχνολογικό και διαστημικό οικοσύστημα.



«Αποκτούμε για πρώτη φορά δικά μας δεδομένα από το διάστημα και συνεπώς νέες δυνατότητες στη χάραξη πολιτικών, στην ανάπτυξη προϊόντων, στη λήψη αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς: από την ασφάλεια και την πολιτική προστασία έως την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τη βιώσιμη ανάπτυξη» δήλωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου.



Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκταμίευσε προς την Ελλάδα 2,1 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.



Εξέλιξη που έρχεται σε συνέχεια της θετικής αξιολόγησης του 6ου αιτήματος πληρωμής για τις επιχορηγήσεις του Ταμείου, το οποίο είχε υποβληθεί στα μέσα Ιουλίου.



Συνολικά η Ελλάδα έχει εισπράξει, πλέον, 23,4 δισ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ποσό, που αντιστοιχεί στο 65,2% του συνολικού προϋπολογισμού του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».



Το συγκεκριμένο αίτημα πληρωμής αφορούσε στην ολοκλήρωση 39 οροσήμων και στόχων του Εθνικού Σχεδίου, από κρίσιμους τομείς όπως: η παιδεία, η υγεία, η κοινωνική μέριμνα, η ενέργεια, η οδική ασφάλεια, η Δικαιοσύνη, κ.ά.

Τα εκπληρωμένα ορόσημα είναι, πλέον, 178 και αντιστοιχούν στο 48% του συνόλου, όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος επίτευξης των 27 κρατών - μελών είναι 43%».