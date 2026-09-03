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ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε»

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ΠΑΣΟΚ: «Ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε»
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Tο ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι γι' αυτόν τον λόγο «ο κ. Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο», «αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος».

«Ο κ. Μαρινάκης να αναρωτηθεί γιατί η Νέα Δημοκρατία ως κυβέρνηση ακολουθεί κατά γράμμα την πολιτική των κυβερνήσεων Τσίπρα με τα θηριώδη πλεονάσματα, την κατάργηση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, τους μαζικούς πλειστηριασμούς, τα χατίρια στα funds, την εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου που πετσόκοψε τις συντάξεις, τις περικοπές σε επιδόματα, την υπερφολόγηση, τη στοχοποίηση της μεσαίας τάξης και την προσπάθεια απόλυτου ελέγχου της Δικαιοσύνης».

Αυτό αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωση που εξέδωσε για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου, ενώ υποστηρίζει ότι «ο κ. Τσίπρας και ο κ. Μητσοτάκης είναι φορείς της ίδιας πολιτικής που κρίθηκε». Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει ότι γι' αυτόν τον λόγο «ο κ. Μητσοτάκης τον επιλέγει ως αντίπαλο», «αλλά βλέπει ότι δεν του βγαίνει γιατί ο ελληνικός λαός γνωρίζει καλά πως δεν διορθώνεις ένα λάθος με ένα μεγαλύτερο λάθος».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ
Νέα Δημοκρατία (ΝΔ)
Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη (ΕΛΑΣ)
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