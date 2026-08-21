Ιαπωνία: Στο υψηλότερο επίπεδο φέτος ο πληθωρισμός - Ενισχύονται οι πιθανότητες αύξησης των επιτοκίων

Ο δομικός πληθωρισμός ανήλθε στο 1,8%, στο πλαίσιο των εκτιμήσεων.

Επιταχύνθηκε ο πληθωρισμός στην Ιαπωνία, φτάνοντας το 1,9% τον Ιούλιο, το υψηλότερο επίπεδο φέτος, καθώς οι εταιρείες απέτυχαν να αντιμετωπίσουν την αύξηση του κόστους εισαγωγών λόγω του αδύναμου γιεν και τον πόλεμο ΗΠΑ-Ιράν, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή, ενισχύοντας την υπόθεση υπέρ μιας αύξησης των επιτοκίων από την κεντρική τράπεζα.

Ο δομικός πληθωρισμός, ο οποίος αφαιρεί τις τιμές των φρέσκων τροφίμων αλλά περιλαμβάνει την ενέργεια, ήταν σύμφωνος με τις προσδοκίες, φτάνοντας στο 1,8%. Ακολούθησε μια αύξηση 1,6% τον Ιούνιο και παρέμεινε κάτω από τον στόχο του 2% της Τράπεζας της Ιαπωνίας για έβδομο συνεχόμενο μήνα, κυρίως λόγω της επίδρασης των κυβερνητικών επιδοτήσεων που αποσκοπούν στον περιορισμό του κόστους καυσίμων.

Οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν για πρώτη φορά από τον Νοέμβριο του 2025 παρά τις κρατικές επιδοτήσεις. Αυτό φάνηκε στον πληθωρισμό χονδρικής, ο οποίος ανήλθε στο 7,2% για τον Ιούλιο. Οι τιμές των φρέσκων τροφίμων σημείωσαν επίσης απότομη αύξηση κατά 7% σε σύγκριση με αύξηση 3,9% τον Ιούνιο.

Η Τράπεζα της Ιαπωνίας προειδοποίησε στην έκθεσή της τον περασμένο μήνα ότι ο δομικός πληθωρισμός είναι πιθανό να επιταχυνθεί σε επίπεδο «σαφώς πάνω» από 2% από το δεύτερο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2026, το οποίο διαρκεί από τον Σεπτέμβριο έως τον Μάρτιο. Επικαλέστηκε τις αυξήσεις μισθών που μετακυλίονται στις τιμές πώλησης, την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου και την πρόσφατη υποτίμηση του γιεν. Ο πληθωρισμός θα πρέπει στη συνέχεια να μειωθεί προς το 2% καθώς το πετρέλαιο υποχωρεί, ανέφερε.

Η άνοδος του γενικού πληθωρισμού στο 1,9% «ενισχύει την πεποίθησή μας ότι η επόμενη κίνηση της Τράπεζας της Ιαπωνίας είναι πιθανό να είναι μια αύξηση των επιτοκίων τον Σεπτέμβριο», σύμφωνα με τον Krishna Bhimavarapu, οικονομολόγο της Ασίας-Ειρηνικού στην State Street Investment Management.

Ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει ανθεκτική, σημείωσε, οι τιμές των τροφίμων απαιτούν μεγαλύτερη προσοχή, δεδομένου του μεγαλύτερου βάρους τους στο καλάθι του ΔΤΚ της Ιαπωνίας, προσθέτοντας ότι θα μπορούσαν επίσης να υπάρξουν διαταραχές στην παγκόσμια αγροτική προσφορά που σχετίζονται με το Ελ Νίνιο.

Οι τιμές των τροφίμων, ειδικά του ρυζιού, ήταν ένα «καυτό» θέμα στην Ιαπωνία πέρυσι, με αποτέλεσμα ακόμη και να χάσει τη δουλειά του ο τότε υπουργός Γεωργίας της χώρας, Τάκου Έτο, μετά από σχόλια που έκανε για την παραλαβή δωρεάν ρυζιού από υποστηρικτές.