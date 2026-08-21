Σε τροχιά για δεύτερη εβδομάδα κερδών το πετρέλαιο - Παραμένει πάνω από τα 93 δολ. το Brent

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Παρασκευή, ωστόσο βρίσκονται σε τροχιά για να καταγράψουν δεύτερη εβδομαδιαία άνοδο.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν ελαφρώς την Παρασκευή, ωστόσο βρίσκονται σε τροχιά για να καταγράψουν δεύτερη εβδομαδιαία άνοδο, καθώς ο αδιέξοδος πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν συνεχίζει να διαταράσσει την προσφορά από την βασική περιοχή παραγωγής της Μέσης Ανατολής.

Ειδικότερα, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent διολισθαίνουν 0,43%, στα 93,38 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 2,4% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate των ΗΠΑ χάνουν 0,51%, στα 86,35 δολάρια το βαρέλι, μετά από άνοδο 2,3% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης πενθήμερης ανόδου, το Brent κέρδισε περισσότερο από 7% και το WTI ανέβηκε περισσότερο από 8%, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τις 24 Ιουλίου.

Οι τιμές έχουν ενισχυθεί εκ νέου λόγω ανησυχιών ότι η «θολή» κατάσταση του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν θα σημάνει τη συνεχή περικοπή της προσφοράς από μεγάλους παραγωγούς πετρελαίου όπως η Σαουδική Αραβία, το Ιράκ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Η προηγούμενη ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ τους έληξε αυτή την εβδομάδα χωρίς καμία προσπάθεια από καμία πλευρά για επανέναρξη των συνομιλιών, και ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με πρωτοφανή οικονομικά αντίποινα κατά των εθνών που υποστηρίζουν το Ιράν.

Η BMI της Fitch Solutions, δήλωσε την Παρασκευή ότι θα επανεξετάσει τις προοπτικές της για την τιμή του Brent αυτόν τον μήνα, προσθέτοντας ότι αυτές «κλίνουν προς τα πάνω».

«Οι εξαγωγές βρίσκονται ήδη υπό σημαντική πίεση, λόγω των διπλών διαταραχών που επικρατούν στο Ορμούζ, του ιρανικού αποκλεισμού του στενού και του ναυτικού αποκλεισμού των ΗΠΑ στο Ιράν, καθώς και στην Ερυθρά Θάλασσα λόγω του εμπάργκο των Χούθι», ανέφερε το BMI.

Επτά πλοία μεταφοράς εμπορευμάτων έπλευσαν κατά μήκος του Ορμούζ την Πέμπτη, μόλις το μισό από τον αριθμό της προηγούμενης ημέρας, σύμφωνα με στοιχεία από την πλατφόρμα παρακολούθησης πλοίων Kpler. Πριν από τον πόλεμο του Ιράν, περίπου το ένα πέμπτο της παγκόσμιας κατανάλωσης μετακινούνταν μέσω της πλωτής οδού.