Μαρινάκης: Τα μέτρα της ΔΕΘ θα είναι μόνιμα - Τι εξετάζεται για «Σπίτι μου» και κατάργηση τεκμηρίων

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέλυσε το στεγαστικό πρόβλημα, τη στρατηγική της χώρας στα εθνικά θέματα και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης, η αντιμετώπιση της εισαγόμενης ακρίβειας και τα μέτρα στήριξης των νοικοκυριών και των ελεύθερων επαγγελματιών ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνέντευξης του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ και κυβερνητικού εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη, στο vidcast Politics του News24/7.

Ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε αρχικά στο κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία, η μεσαία τάξη και τα χαμηλότερα εισοδήματα που είναι η εισαγόμενη ακρίβεια, την οποία η κυβέρνηση θέτει ως απόλυτη προτεραιότητα. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός νέου προγράμματος «Σπίτι μου» και τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων.

Ειδικότερα, για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ, σημείωσε δύο βασικές αρχές. Πρώτον, ότι τα μέτρα ανακοινώνονται μόνο αφού έχουν εξασφαλιστεί εκ των προτέρων οι απαιτούμενοι πόροι, σε αντίθεση με ανεύθυνες υποσχέσεις του παρελθόντος. Δεύτερον, ότι όλες οι εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη θα αποτυπωθούν στον προϋπολογισμό και θα υλοποιηθούν στην πράξη.

Όσον αφορά τη στήριξη των ελεύθερων επαγγελματιών και τα τεκμήρια, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως τα μέτρα κατά της φοροδιαφυγής, όπως οι ηλεκτρονικές πληρωμές και το σύστημα IRIS, αύξησαν τα δημόσια έσοδα παρά τις μειώσεις φόρων και αναγνώρισε ότι η επιβολή των τεκμηρίων δυσαρέστησε πολλούς ελεύθερους επαγγελματίες.

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι ο αντικειμενικός σκοπός δεν είναι η μόνιμη διατήρησή τους και εφόσον τα υπόλοιπα μέτρα φορολογικής συμμόρφωσης αποδώσουν καρπούς, η κυβέρνηση πρόκειται να εξετάσει τη σταδιακή κατάργηση των τεκμηρίων για τους συνεπείς φορολογούμενους που τηρούν τις υποχρεώσεις τους, όπως η χρήση POS και η κάρτα εργασίας.

Ο κ. Μαρινάκης διευκρίνισε ότι η πλήρης επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης καθώς και του 13ου και 14ου μισθού απαιτεί συνολικά 8 δισ. ευρώ, ποσό που δεν υφίσταται, καθώς τα διαθέσιμα κινούνται λίγο πάνω από το 1 δισ.. Ο στόχος της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι η δίκαιη κατανομή των διαθέσιμων χρημάτων με μέτρα μόνιμου χαρακτήρα για συνταξιούχους, δημοσίους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, καθώς και ελεύθερους επαγγελματίες, αποφεύγοντας πρόσκαιρα εφάπαξ επιδόματα.

Αναφερόμενος στο στεγαστικό πρόβλημα, εξήρε την επιτυχία των προγραμμάτων «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», τα οποία βοήθησαν πάνω από 30.000 νέους να αποκτήσουν ιδιόκτητη κατοικία. Δεν απέκλεισε τη μελλοντική υλοποίηση κάποιου αντίστοιχου προγράμματος εφόσον βρεθούν οι απαραίτητοι πόροι, τόνισε όμως ότι η ουσιαστική λύση βρίσκεται στην ενίσχυση των φοροελαφρύνσεων και των κινήτρων.

Σχολιάζοντας τις παρεμβάσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι κανένας πολιτικός αντίπαλος δεν είναι αμελητέος, και άσκησε κριτική στην προσπάθεια ανασυγκρότησης ενός αφηγήματος ότι το 2019 η ζωή ήταν καλύτερη. Παράλληλα, τόνισε ότι η σύγκριση με την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ αδικεί τη νοημοσύνη των πολιτών, καθώς η τότε οικονομία ήταν ουραγός στην ανάπτυξη, ενώ σήμερα καταγράφεται εκτόξευση επενδύσεων και εξαγωγών.

Αναφορικά με την εξωτερική πολιτική, εξήγησε ότι τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα σχεδιάστηκαν αυστηρά βάσει του Διεθνούς Δικαίου, εντός εθνικής δικαιοδοσίας και με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παράγοντας ουσιαστικά αποτελέσματα. Αντίθετα, οι αμφισβητήσεις και οι αυθαίρετοι χάρτες της Τουρκίας είναι παράνομες ενέργειες χωρίς κανένα διεθνές αντίκρισμα, οι οποίες συχνά λειτουργούν ως επικοινωνιακά πυροτεχνήματα απέναντι σε μια Ελλάδα που έχει ισχυροποιηθεί μέσω οριοθετήσεων ΑΟΖ, επέκτασης των ναυτικών μιλίων και εξοπλιστικών προγραμμάτων.

Επιπλέον, για τις αιτιάσεις του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο κ. Μαρινάκης υπενθύμισε ότι όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί, συμπεριλαμβανομένου του κ. Σαμαρά, συναντούσαν τον Τούρκο Πρόεδρο ακόμη και σε περιόδους έξαρσης των τουρκικών προκλήσεων, ακολουθώντας την εθνική γραμμή του διαλόγου. Είναι εκ του ασφαλούς να υιοθετεί κανείς πιο επιθετική ρητορική όταν βρίσκεται εκτός εξουσίας, συμπλήρωσε.

Τέλος, κληθείς να σχολιάσει τη χρήση τεχνολογικών γυαλιών από τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνει ότι η νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τις καταγραφές ισχύει απαρέγκλιτα για όλους. Υπογραμμίζει όμως ότι η επικέντρωση σε τέτοια θέματα υποτιμά το ουσιαστικό έργο που συντελείται στον τομέα της υγείας, όπως η ανακαίνιση των Κέντρων Υγείας και των Νοσοκομείων καθώς και η αύξηση των αποδοχών του υγειονομικού προσωπικού.