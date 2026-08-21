Έτοιμη να ακούσει νέες προτάσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία η Ρωσία

Σύμφωνα ωστόσο με τον ρώσο υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, αυτές θα πρέπει να αντανακλούν τις «πραγματικότητες στο πεδίο».

Η Ρωσία είναι ανοικτή για να ακούσει νέες προτάσεις για το πώς να επιτευχθεί μια διευθέτηση στη σύγκρουση στην Ουκρανία, δήλωσε σήμερα ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ, όμως οποιεσδήποτε προτάσεις θα πρέπει να αντανακλούν τις «πραγματικότητες στο πεδίο».

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ δήλωσε σε συνέντευξή του στον ενημερωτικό ιστότοπο News.ru, που δημοσιοποιήθηκε σήμερα, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επέδειξαν ετοιμότητα για «εποικοδομητικό διάλογο» καθώς και «κατανόηση της θέσης της Ρωσίας».

«Στο στάδιο αυτό, είναι πιο σημαντικό σε ποια έκταση η Ουάσινγκτον είναι ικανή να επηρεάσει τις αποφάσεις του καθεστώτος του Κιέβου και των ευρωπαίων χορηγών του, οι οποίοι εξακολουθούν να ονειρεύονται μια 'στρατηγική ήττα' της Ρωσίας», δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο.

Οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στη Ρωσία και τις ΗΠΑ για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία έχουν σε μεγάλο βαθμό βαλτώσει εν μέσω του πολέμου στο Ιράν.

Το Κρεμλίνο δήλωσε χθες, Πέμπτη, ότι δεν έχει ακόμα πληροφορίες για ενδεχόμενη νέα επίσκεψη στη Μόσχα των αμερικανών προεδρικών απεσταλμένων Τζάρεντ Κούσνερ και Στιβ Γουίτκοφ, οι οποίοι στο παρελθόν έχουν ηγηθεί διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε τον περασμένο μήνα ότι η Ουάσινγκτον είναι δεσμευμένη να βοηθήσει να τερματισθεί ο πόλεμος, αφού συναντήθηκε στη Μανίλα με τον ρώσο ομόλογό του Σεργκέι Λαβρόφ.

Ωστόσο ο Ρούμπιο προειδοποίησε ότι δεν υπάρχει ενόψει κάποια γρήγορη συμφωνία και ότι οι ΗΠΑ προσπαθούν «να βρουν μια μέση λύση».

Ο Ριαμπκόφ δήλωσε πως η Ρωσία είναι έτοιμη να ακούσει τις νέες ιδέες του Ρούμπιο και να συνεχίσει τον διάλογο με την Ουάσινγκτον.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία είναι έτοιμη να ακούσει οποιεσδήποτε λογικές προτάσεις και ιδέες που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους που έχουν τεθεί από τον ρώσο πρόεδρο και ανταποκρίνονται στις 'πραγματικότητες στο πεδίο'», πρόσθεσε.

Έπειτα από σχεδόν τεσσεράμισι χρόνια πολέμου, η Ρωσία κατέχει περίπου το ένα πέμπτο του διεθνώς αναγνωρισμένου εδάφους της Ουκρανίας. Η Μόσχα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι είναι ανοικτή σε συνομιλίες, τονίζει όμως ότι αυτές πρέπει να αναγνωρίζουν τις «νέες πραγματικότητες στο πεδίο».

Πυρηνικές συνομιλίες

Στη συνέντευξη, ο Ριαμπκόφ δήλωσε επίσης ότι η Ρωσία θέλει να συνεχισθούν οι συνομιλίες με τις ΗΠΑ για τα πυρηνικά όπλα.

Η ισχύς της πυρηνικής συνθήκης New START εξέπνευσε το Φεβρουάριο, αφήνοντας τις δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις του κόσμου χωρίς δεσμευτικούς περιορισμούς στα στρατηγικά οπλοστάσιά τους για πρώτη φορά εδώ και περισσότερο από μισό αιώνα.

Η Μόσχα έχει δηλώσει ότι θα εξακολουθήσει να τηρεί τα όρια που τίθενται από τη συνθήκη για τους πυραύλους και τις πυρηνικές κεφαλές εφόσον η Ουάσινγκτον κάνει το ίδιο.

«Παραμένουμε ανοικτοί στο μέλλον για να βρούμε πολιτικούς και διπλωματικούς τρόπους για να σταθεροποιήσουμε αυτό τον τομέα», δήλωσε ο Ριαμπκόφ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ