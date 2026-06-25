Από το PHAROS AI Factory στα data centers: Το τεχνολογικό στοίχημα που ανέδειξε το Growthfund Investor Summit 2026

Οι επενδύσεις, οι υποδομές και η θέση της Ελλάδας στον νέο γεωοικονομικό χάρτη αποτέλεσαν τα βασικά θέματα του Growthfund Investor Summit 2026.

Οι επενδύσεις, οι υποδομές και η θέση της Ελλάδας στον νέο γεωοικονομικό χάρτη αποτέλεσαν τα βασικά θέματα του Growthfund Investor Summit 2026. Ωστόσο, ανάμεσα στις συζητήσεις για διεθνή κεφάλαια, αεροδρόμια, ενεργειακές διασυνδέσεις και στρατηγικά έργα, η τεχνητή νοημοσύνη αναδείχθηκε σε έναν από τους πλέον κρίσιμους άξονες της επόμενης αναπτυξιακής φάσης της χώρας.

To Growthfund Investor Summit 2026 διοργανώθηκε από το Εθνικό Επενδυτικό Ταμείο, όπως ονομάζεται πλέον το Υπερταμείο, με θέμα «Navigating the New Geoeconomic Order: Greece as a Strategic Hub for Capital and Growth», επιχείρησε να απαντήσει σε ένα ευρύτερο ερώτημα: πώς μπορεί η Ελλάδα να αξιοποιήσει τις διεθνείς ανακατατάξεις για να προσελκύσει κεφάλαια και να αποκτήσει ισχυρότερη θέση σε νέους τομείς, που θα καθορίσουν την οικονομία της επόμενης δεκαετίας.

Υπό αυτό το σκεπτικό το μήνυμα που κυριάρχησε στο Summit ήταν ότι η επόμενη επενδυτική μάχη δεν αφορά μόνο σε λιμάνια, αεροδρόμια ή ενεργειακά έργα, αλλά και στην ικανότητα μιας χώρας να αναπτύξει τις υποδομές που απαιτεί η νέα οικονομία της τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη βαρύτητα είχε η εισαγωγή, που έγινε από τον υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρη Παπαστεργίου και την Αφροδίτη Σεβαστή, διευθύνουσα σύμβουλο του PHAROS, από τον χώρο του πρώτου ελληνικού AI Factory. Οι πρώτες επίσημες εικόνες από το PHAROS είχαν ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες ελληνικές πρωτοβουλίες στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης και επιδιώκει να αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ανάπτυξη προηγμένων υπολογιστικών υποδομών και εφαρμογών ΑΙ στη χώρα. Η χρηματοδότηση της καινοτομίας υπήρξε βασικό ζητούμενο των εργασιών του συνεδρίου, με τον ρόλο του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου να είναι αναβαθμισμένος και σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα.

Το project έρχεται να απαντήσει στην ανάγκη δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος, που δεν θα περιορίζεται μόνο στην έρευνα, αλλά θα περιλαμβάνει πρόσβαση σε υπολογιστική ισχύ, δεδομένα, εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και χρηματοδότηση. Σε αυτό το πλαίσιο, το PHAROS αποτελεί μια προσπάθεια που φιλοδοξεί να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ ακαδημαϊκής γνώσης, επιχειρηματικότητας και επενδύσεων.

Η συνέχεια με τους καλεσμένους στο πάνελ ανέδειξε τις διαφορετικές διαστάσεις του ζητήματος. Ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Growthfund και επενδυτής με πολυετή εμπειρία στη Silicon Valley, στάθηκε στις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός διεθνώς ανταγωνιστικού οικοσυστήματος καινοτομίας. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, Κώστας Νεμπής έδωσε έμφαση στις επενδύσεις σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, δίκτυα οπτικών ινών και συνδεσιμότητα νέας γενιάς, ενώ ο Παναγιώτης Καραμπίνης της Endeavor ανέδειξε τη σημασία της πρόσβασης σε κεφάλαια και διεθνή δίκτυα για την ανάπτυξη εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η τεχνολογία δεν αντιμετωπίστηκε ως ξεχωριστός τομέας πολιτικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Αντίθετα, συνδέθηκε άμεσα με όλες σχεδόν τις υπόλοιπες συζητήσεις του συνεδρίου. Είτε επρόκειτο για τις ενεργειακές υποδομές, είτε για τις μεταφορές, είτε για τη βιοοικονομία και την αγροδιατροφή, η αξιοποίηση δεδομένων, η αυτοματοποίηση και οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης εμφανίστηκαν ως κρίσιμοι παράγοντες ανταγωνιστικότητας.

Η σύνδεση αυτή αποτυπώθηκε και στις παράλληλες πρωτοβουλίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, από την παραχώρηση του αεροδρομίου της Καλαμάτας μέχρι τις δράσεις για την ανάπτυξη του συνεδριακού τουρισμού, μέσω της συνεργασίας του Growthfund με την ICCA. Κοινός παρονομαστής ήταν η ανάγκη δημιουργίας υποδομών που θα μπορούν να υποστηρίξουν τη μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό, διασυνδεδεμένο και παραγωγικό οικονομικό μοντέλο.

Και αν υπήρχε ένα συμπέρασμα που ξεχώρισε από το τεχνολογικό σκέλος του Growthfund Investor Summit 2026, αυτό ήταν ότι η Ελλάδα επιχειρεί να περάσει από τη συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στη συζήτηση για την παραγωγή ψηφιακής αξίας, εν μέσω μιας απαιτητικής νέας οικονομίας.