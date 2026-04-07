Η Huawei φέρνει ανέπαφες πληρωμές στα Smartwatches της με το Curve Pay

Η Huawei ανακοινώνει την επέκταση του Curve Pay σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα καλύπτοντας πλέον περισσότερες από 30 αγορές, συμπεριλαμβανομένων όλων των κρατών-μελών της ΕΕ, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Νορβηγίας, της Ισλανδίας και του Λιχτενστάιν.

Όπως ανακοινώθηκε, το Curve Pay είναι πλέον εύκολα προσβάσιμο στα smart wearables Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch 5, στη σειρά Huawei Watch GT 6, στη σειρά Huawei Watch GT 5 και στη σειρά Huawei Watch FIT 4. Αυτή η επέκταση ακολουθεί την ενσωμάτωση του Curve Pay στο Huawei Watch GTRunner 2, το νέο αθλητικό smartwatch της Huawei σχεδιασμένο τόσο για επαγγελματίες όσο και για ερασιτέχνες μαραθωνοδρόμους, το οποίο διαθέτει προηγμένη τεχνολογία εντοπισμού και παρακολούθησης GPS και αναμένεται πολύ σύντομα και στην ελληνική αγορά.

Οι ανέπαφες πληρωμές έχουν γίνει μέρος της καθημερινότητας. Με το Curve Pay, η Huawei τις φέρνει απευθείας στον καρπό μας, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια. Επιπλέον, η εταιρεία δεσμεύεται να συνεχίσει να κάνει τις γρήγορες πληρωμές ακόμη πιο προσβάσιμες για τους όλους τους χρήστες, χωρίς συμβιβασμούς στην ασφάλεια και την ευκολία.

Μεταξύ άλλων, οι χρήστες των παραπάνω smartwatch της Huawei αποκτούν πρόσβαση σε μια σειρά από βασικά πλεονεκτήματα του Curve Pay:

Άμεση λειτουργία tap-to-pay, διαθέσιμη σε αμέτρητα τερματικά,

Διόρθωση λαθών σε πληρωμές μετά την αγορά με το Go Back in Time.

One Smart Wallet, όλες οι κάρτες σου σε ένα περιβάλλον.

Αυτόματη προστασία όταν το ρολόι αφαιρεθεί με τοoff-wrist detection και ενεργοποίηση κωδικού πρόσβασης.

«Με το Curve Pay στα wearables μας, κάνουμε ένα ακόμα βήμα προς μια πιο απλή ψηφιακή καθημερινότητα», δήλωσε ο Rong Tao, πρόεδρος του European DeviceBusiness της Huawei. «Πλέον, οι χρήστες μπορούν να πληρώνουν απευθείας από το smartwatch τους, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια».

Το Curve Pay είναι πλέον διαθέσιμο σε περισσότερες από 30 χώρες στην Ευρώπη και στην Ελλάδα (Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρο, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν).

Οι χρήστες μπορούν να κατεβάσουν την εφαρμογή CurvePay από το Huawei App Gallery, το App Store, το Google Play ή το Galaxy Store, και στη συνέχεια να την εγκαταστήσουν και να την συνδέσουν με μια συσκευή Huawei Watch. Η διαθεσιμότητα αναμένεται να επεκταθεί και σε άλλα προϊόντα στο μέλλον.