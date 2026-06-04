Φρανκφούρτη: 10 τραυματίες από ατύχημα με αεροσκάφος της Lufthansa

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

Τουλάχιστον 10 άτομα τραυματίστηκαν όταν αεροσκάφος της Lufthansa, σταθμευμένο στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης στη Γερμανία, υπέστη ξαφνικά κατάρρευση του πρόσθιου τροχού, με αποτέλεσμα να βυθιστεί το ρύγχος του.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εταιρίας, επρόκειτο για αεροσκάφος Boeing 787-9, ηλικίας μόλις ενός έτους, το οποίο βρισκόταν στη διαδικασία προετοιμασίας για αναχώρηση με προορισμό το Λος Άντζελες.

Ξαφνικά στις 13:45 (ώρα Ελλάδος) ο πρόσθιος τροχός υποχώρησε και το ρύγχος του αεροσκάφους προσέκρουσε με δύναμη στο έδαφος. Μέλη του πληρώματος και εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών, δεν έχει ωστόσο διευκρινιστεί η ακριβής κατάστασή τους. Οι επιβάτες δεν είχαν ακόμη επιβιβαστεί.

Σύμφωνα με την Fraport, τη διαχειρίστρια εταιρία του αεροδρομίου, όσο το αεροσκάφος παραμένει στο σημείο, θα πρέπει να αναμένονται διαταραχές στην εναέρια κυκλοφορία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ