Πρώτη ημέρα εθελοντικής στράτευσης γυναικών: Δεκάδες κατατάχθηκαν στον Στρατό Ξηράς

Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα, Πέμπτη (4/6), στον Στρατό Ξηράς, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Αρκετές δεκάδες γυναίκες κατατάχθηκαν σήμερα, Πέμπτη (4/6), στον Στρατό Ξηράς, κατά την πρώτη ημέρα εφαρμογής του θεσμού της εθελοντικής στράτευσης γυναικών, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου για τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Σύμφωνα με πηγές του Στρατού Ξηράς, η διαδικασία κατάταξης βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη, ενώ οι νεοκατατασσόμενες εντάσσονται στο πλαίσιο της Β’ ΕΣΣΟ 2026.

Όπως ανακοίνωσε το Γενικό Επιτελείο Στρατού, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, συνοδευόμενος από τον γενικό επιθεωρητή Στρατού και διοικητή EU-OHQ, αντιστράτηγο Σταύρος Παπασταθόπουλος, επισκέφθηκε το ΚΕΝ Λαμίας (ΚΕΥΠ) με αφορμή την κατάταξη της Β’ ΕΣΣΟ 2026 και την έναρξη εφαρμογής του νέου θεσμού.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο αρχηγός ΓΕΣ ενημερώθηκε για την πρόοδο της κατάταξης των νεοσυλλέκτων, καθώς και για τη διαδικασία υποδοχής και ένταξης των Ελληνίδων που επέλεξαν να υπηρετήσουν εθελοντικά στον Στρατό Ξηράς.

Παράλληλα, παρακολούθησε μέρος της διαδικασίας κατάταξης των εθελοντριών και απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό, καλωσορίζοντάς τες στις τάξεις του Στρατού.

Η σημερινή ημέρα αποτελεί ορόσημο για την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου, με το ενδιαφέρον των γυναικών να αποτυπώνεται ήδη από τις πρώτες κατατάξεις που πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο Εκπαίδευσης της Λαμίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ