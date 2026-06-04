Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης απαιτούν την αποχώρηση του Ισραήλ από τον Λίβανο

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, απαίτησαν σήμερα την αποχώρηση του ισραηλινού στρατού από τον Λίβανο, στο νότιο τμήμα του οποίου διεξάγει χερσαία επιχείρηση κατά της Χεζμπολάχ, η οποία υποστηρίζεται από την Τεχεράνη.
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«Η υποστήριξη της αντίστασης στον Λίβανο είναι καθήκον του καθενός από εμάς, και η εκδίωξη του Ισραήλ από την περιοχή είναι ένας επιτεύξιμος στόχος για τους μουσουλμάνους», έγραψε ο στρατηγός Εσμαΐλ Καάνι, αξιωματούχος της Δύναμης Κουντς, του σκέλους εξωτερικών επιχειρήσεων των Φρουρών.
«Η ελάχιστη διεκδίκηση της αντίστασης είναι η αποχώρηση του καθεστώτος των σφετεριστών (σ.σ. του Ισραήλ) και η επιστροφή του στις θέσεις που είχε πριν από την έναρξη του πολέμου «εναντίον» του Ιράν στα τέλη Φεβρουαρίου, πρόσθεσε ο Καάνι.
Παρά την κατάπαυση του πυρός τον Νοέμβριο του 2024 κατά τη διάρκεια προηγούμενης σύγκρουσης, ο ισραηλινός στρατός διατηρεί πέντε θέσεις στην περιοχή αυτή.
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ