Κέρδη στις ευρωαγορές παρά τη «θολή» Μέση Ανατολή - Πτώση για Universal-Nokia

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με άνοδο την Πέμπτη, παρά το γεγονός πως παραμένει θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν.

Οι ευρωπαϊκές μετοχές έκλεισαν με άνοδο την Πέμπτη, παρά το γεγονός πως παραμένει θολό το τοπίο στη Μέση Ανατολή και τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ-Ιράν, ακόμα και μετά την συμφωνία εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου το βράδυ της Τετάρτης.

Ειδικότερα, ο πανευρωπαϊκός Stoxx 600 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με άνοδο 0,42%, στις 623,82 μονάδες, με τα μεγάλα χρηματιστήρια να κλείνουν όλα σε θετικό έδαφος, ενώ οι κλάδοι ήταν ανάμεικτοι. Ο Eurostoxx 50 πρόσθεσε 0,81% στις 6.102 μονάδες.

Ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης σημείωσε κέρδη 0,48% στις 24.916 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 κέρδισε 1,15% στις 8.244 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 σκαρφάλωσε 0,25% στις 10.357 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο κατέγραψε άνοδο 0,27% στις 50.174 μονάδες. Στην Ισπανία, τέλος, ο IBEX 35 έκλεισε στο +0,54% στις 18.274 μονάδες.

Στα εταιρικά νέα, η μετοχή της Universal Music Group σημείωσε πτώση σχεδόν 5% μετά από δημοσιεύματα ότι η Pershing Square πούλησε το μερίδιό της στον όμιλο, μετά από δύο αποτυχημένες προσπάθειες εξαγοράς. Η UMG ανακοίνωσε το πρωί της Πέμπτης ότι επαναγόρασε περισσότερες από 14 εκατομμύρια κοινές μετοχές που κατείχαν διάφορα επενδυτικά κεφάλαια της Pershing Square, συνολικής αξίας 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο υφιστάμενου προγράμματος επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατ. ευρώ.

Σημαντικές απώλειες κατέγραψε και η Nokia, με τη μετοχή της να σημειώνει πτώση άνω του 6% στο Ελσίνκι, καθώς ο τεχνολογικός κλάδος διεθνώς βρίσκεται υπό πίεση μετά από αρκετές συνεχόμενες συνεδριάσεις ισχυρών κερδών.

Οι πληροφορίες που καταφθάνουν από το πεδίο του Ιράν παραμένουν συγκεχυμένες, καθώς από τη μία ο Τραμπ κάνει λόγο για πρόοδο στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν, μιλώντας για πιθανή συμφωνία ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο, με την Τεχεράνη ωστόσο να σπεύδει να το διαψεύδει.

Σε συνέντευξή του στο CNBC, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι τόσο το Ισραήλ όσο και οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμοι να προχωρήσουν σε νέα στρατιωτικά πλήγματα κατά του Ιράν, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

Την ίδια ώρα νέες απώλειες σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου την Πέμπτη, στον απόηχο της είδησης πως ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει απρόθυμος να επαναλάβει έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με το Ιράν, παρά τα πλήγματα που συνεχίζονται να καταγράφονται στο πεδίο του Ιράν και της ευρύτερης περιοχής της.