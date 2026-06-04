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Μακρόν: Το Παρίσι υποστηρίζει την κατάπαυση πυρός μεταξύ Λιβάνου - Ισραήλ

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Μακρόν: Το Παρίσι υποστηρίζει την κατάπαυση πυρός μεταξύ Λιβάνου - Ισραήλ
Εμανουέλ Μακρόν / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
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Η Γαλλία υποστηρίζει την κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν ο Λίβανος και το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.

Η Γαλλία υποστηρίζει την κατάπαυση πυρός που συμφώνησαν ο Λίβανος και το Ισραήλ, δήλωσε σήμερα ο Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γάλλος πρόεδρος, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψης του στο Μαυροβούνιο, δήλωσε ότι η χώρα του υποστηρίζει κάθε ενέργεια που συμβάλλει στην εξεύρεση μίας ειρηνικής λύσης, στη μάχη κατά της τρομοκρατίας και στον σεβασμό της κυριαρχίας και της ακεραιότητας του Λιβάνου.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, η Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ολοκλήρωσαν τον επιχειρησιακό σχεδιασμό για την αποναρκοθέτηση των στενών του Ορμούζ όταν αυτό θα είναι εφικτό. Επικεφαλής της επιχείρησης θα είναι Γάλλος αξιωματικός ενώ το επιχειρησιακό κέντρο θα βρίσκεται στα περίχωρα του Λονδίνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Εμανουέλ Μακρόν
Λίβανος
Ισραήλ
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