Οι λόγοι που οδήγησαν στο deal, τα σχέδια για την νέα πλατφόρμα που θα αλλάξει όνομα και περιεχόμενο και οι ισορροπίες της αγοράς που αλλάζουν.

Επιμερισμός του κόστους των επενδύσεων -που κρίνονται επιτακτικές για την ισχυροποίηση έναντι του ανταγωνισμού - κοινή αξιοποίηση περιεχομένου αλλά και δημιουργία οικονομιών κλίμακας στην παραγωγή, τα δικαιώματα και την τεχνολογία, είναι οι βασικοί λόγοι που οδήγησαν στην είσοδο των ομίλων Motor Oil και Alter Ego στην συνδρομητική πλατφόρμα τηλεοπτικού περιεχομένου Antenna+. Η κίνηση ωστόσο, που έρχεται σε μια περίοδο που οι συνήθειες των καταναλωτών αλλάζουν άρδην αλλά και ο χώρος των media εμφανίζει ιδιαίτερη κινητικότητα, προοικονομεί αλλαγές στο υφιστάμενο τοπίο που κυριαρχούσαν μέχρι σήμερα οι τηλεπικοινωνιακές εταιρείες και οι διεθνείς παίκτες.

Το νέο σχήμα και η αποτίμηση

Να θυμίσουμε ότι η συναλλαγή που ανακοινώθηκε στο τέλος της εβδομάδας και τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, προβλέπει αφενός την συμμετοχή της Alter Ego Media στην εταιρεία Antenna Greece Support Services, όπου και θα μεταφερεθεί η διαχείριση και λειτουργία της πλατφόρμας Antenna+, από την ΑNTENNA TV BV με έδρα την Ολλανδία, που είναι σήμερα. Συγκεκριμένα, το ποσοστό της Alter Ego θα ανέλθει στο 33,3% και θα αποκτηθεί μέσω αγοράς μετοχών αλλά και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού €5,5εκατ. ευρώ.

Με αντίστοιχο ποσοστό συμετοχής - 33,4% - θα εισέλθει στο προαναφερθέν σχήμα και η εταιρεία Ireon Investments Limited, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil Hellas. Στην περίπτωση της Ireon θα λάβει από την Antenna TV 3.000.000 κοινές μετοχές έναντι 3 εκατ. ευρώ, ενώ θα συμμετάσχει και σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Antenna Greece Support Services, αποκτώντας επιπλέον 2.508.245 κοινές μετοχές με καταβολή 2.508.245 ευρώ.

Όσο για το εναπομείναν ποσοστό θα διατηρήσει η μητρική εταιρεία Antenna, σε μια συναλλαγή που αποτιμά την πλατφόρμα στα 16,5 εκατ. ευρώ.

Rebranding και εμπλουτισμός για την επόμενη ημέρα

Η πλατφόρμα που δημιουργεί η συμμαχία των Κυριακού- Βαρδινογιάννη - Μαρινάκη φιλοδοξεί να αποτελέσει την ελληνική απάντηση στους διεθνείς πλατφόρμες που κερδίζουν όλο και μεγαλύτερο μερίδιο από την πίτα των συνδρομητών και της τηλεθέασης τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς μάλιστα ξεκινά με καλές προοπτικές, χάρη στο ευρύ αποτύπωμα που έχουν συνδυαστικά οι τρεις όμιλοι. Να θυμίσουμε ότι ο όμιλος Antenna με το γνωστό κανάλι ANT1 σε λειτουργία από το 1989, δημιούργησε την συνδρομητική πλατφόρμα ANT1+ τον Απρίλιο του 2022. Έχοντας εξελιχθεί μέσα στα χρόνια, χωρίς όμως να υπάρχει επίσημη ενημέρωση για τον αριθμό των συνδρομητών της, σήμερα μεταξύ άλλων έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα Formula 1, F2 και F3 στην Ελλάδα ενώ προβάλλει και δικές της παραγωγές αποκλειστικά σε αυτή, όπως οι Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη που προβλήθηκαν αρχικά ως αποκλειστικό περιεχόμενο της πλατφόρμας, πριν μεταφερθεί στο Netflix.

Από την άλλη η Alter Ego Media ελέγχει το MEGA Channel, το οποίο επαναλειτούργησε στις 17 Φεβρουαρίου 2020 από τον όμιλο που έχει αποκτήσει και το μεγάλο αρχείο του παλιού Mega. Πέρα από το ελεύθερο κανάλι μάλιστα, η Alter Ego έχει δημιουργήσει και το Mega Play, μια υβριδική ψηφιακή πλατφόρμα περιεχομένου του MEGA, κάτι σαν web TV / streaming υπηρεσία. Μέσω αυτής οι τηλεθεατές πέρα από το live πρόγραμμα του καναλιού μπορούν να παρακολουθήσουν και περιεχόμενο από το αρχείο καθώς και θεματικά κανάλια (π.χ. ειδησεογραφικά, παιδικά κλπ).

Όσο για την Motor Oil κατέχει το 50% του Alpha TV με το υπόλοιπο 50% να ανήκει στην United Media ενώ η οικογένεια Βαρδινογιάννη διατηρεί παρουσία στο Star Channel.

Κατ' επέκταση στο αρχικό εγχείρημα τα κανάλια που το περιεχόμενο τους ή το αρχείο τους θα αποτελεί μέρος του περιεχομένου της νέας πλατφόρμας είναι το Mega, ο Ant1 καθώς και το Star και ο Alpha. Πιθανότητες, αν και μικρές, δίνουν παράγοντες της αγοράς στο ενδεχόμενο να προστεθούν σε δεύτερο χρόνο κι άλλοι εγχώριοι παίκτες στο σχήμα, όπως ο ΣΚΑΪ του Γιάννη Αλαφούζου ή το Open του Ιβάν Σαββίδη, οι οποίο απέχουν προς ώρας από το εγχείρημα.

Σε κάθε περίπτωση βέβαια, η επόμενη ημέρα του Antenna+ αναμένεται να εμφανίσει αρκετές διαφοροποιήσεις όχι μόνο σε σχέση με το περιεχόμενο αλλά και σε σχέση με τον τρόπο λειτουργίας της. Αρχικά, με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, θα ακολουθήσει rebranding ώστε να μην δημιουργεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα υπέρ ενός εκ των μετόχων της. Άλλωστε οι όμιλοι που συμμετέχουν και παρά την σύμπραξη τους στην περίπτωση της συνδρομητικής, στην ελεύθερη τηλεόραση θα παραμείνουν ανταγωνιστές.

Το νέο, ουδέτερο και κοινά αποδεκτό brand που θα επιλεγεί, θα εκφράζει ισότιμα τη νέα συμμαχία, ενώ θα αναβαθμιστούν ριζικά και οι τεχνολογικές υποδομές για περισσότερη ευκολία χρήσης, προηγμένα τεχνολογικά features και εξατομικευμένες προτάσεις. Όσο για το περιεχόμενο της δε, σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν θα εμπλουτιστεί σημαντικά, και θα αξιοποιεί τόσο το υφιστάμενο αποκλειστικό περιεχόμενο όπως η Formula 1, αγώνες F2 και F3, όσο και νέο, πρωτότυπο περιεχόμενο.

Αυτό που μένει να αποσαφηνιστεί ωστόσο είναι το αν και κατά πόσο θα επηρεάσει το υφιστάμενο πρόγραμμα της ελεύθερης τηλεόρασης των προαναφερθέντων καναλιών, αν δηλαδή οι νέες σειρές που θα γυρίζονται θα κατευθύνονται κυρίως προς τη συνδρομητική ώστε να γίνει ελκυστική η πλατφόρμα για μελλοντικούς και υφιστάμενους χρήστες. Είτε στη μια είτε στην άλλη περίπτωση βέβαια, η πίεση στους υφιστάμενους παίκτες, Cosmote TV, Nova και Vodafone TV, εκτιμάται ότι θα αυξηθεί σε μια στιγμή μάλιστα που η σύμπραξη στο αθλητικό περιεχόμενο, είχε μειώσει την ένταση του ανταγωνισμού.

Σε βάθος χρόνου βέβαια και δεδομένης της μικρής πληθυσμιακά αγοράς της Ελλάδας αλλά και της περιορισμένης αγοραστικής της δύναμης, η προσθήκη ενός νέου παίκτη θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανακατατάξεις, συμπράξεις ή και συγχωνεύσεις στην εγχώρια αγορά της συνδρομητικής. Μέχρι τότε βέβαια θα έχει αυξήσει την διείσδυση της συνδρομητικής από το 30% - 35% που είναι σήμερα, πιο κοντά στο 60% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.

Η εικόνα της αγοράς

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιδέα της δημιουργίας μιας εγχώριας συνδρομητικής υπηρεσίας από τα κανάλια δεν είναι νέα. Στο παρελθόν είχαν κυκλοφορήσει σχετικά σενάρια που ενέπλεκαν υφιστάμενους παίκτες, χωρίς όμως να περάσουν το κατώφλι της συμφωνίας, ενώ και οι διαπραγματεύσεις για το υφιστάμενο deal φημολογείται ότι διήρκεσαν καιρό.

Οι παράγοντες που φάνηκε να συνετέλεσαν ώστε να ευδοκιμήσει η εν λόγω σκέψη είναι πολλοί. Σημαντικό ρόλο έπαιξε για παράδειγμα η ωρίμανση της ελληνικής αγοράς αλλά και η εξοικείωση της με τα OTP μοντέλα. Να θυμίσουμε ότι η απομάκρυνση από το συνδρομητικό πιάτο προς τέτοιου τύπου υπηρεσίες έχει αρχίσει εδώ και χρόνια με τους συνδρομητές σήμερα να φτάνουν σύμφωνα με πηγές της αγοράς, κοντά στα 2 εκατ. Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό δε, που «ψηφίζει» συνδρομητική τηλεόραση, διατηρεί 1,8-2 συνδρομές, από 1 που διατηρούσε προ επταετίας. Εξ αυτών οι εγχώριες πλατφόρμες έφταναν το α’ εξάμηνο του 2025 τα 1.398.417 συνδρομητές, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ΕΕΤΤ, στα οποία δεν υπολογίζονται οι διεθνείς παίκτες.

Όσον αφορά στα μερίδια αγοράς τώρα, παρότι επίσημα στοιχεία δεν υπάρχουν, οι εκτιμήσεις αναφέρουν ότι το Netflix, που είναι στην κορυφή των διεθνών πλατφορμών, έχει ξεπεράσει τις 500 χιλ. συνδρομητές και το Disney+ περί τις 150 χιλ.. Από τους εγχώριους παίκτες η Cosmote TV έφτασε στο τέλος Δεκεμβρίου 2025, σε 777 χιλιάδες, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 7,1%,- σύμφωνα με τις τελευταίες ανακοινωθείσες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας - η Nova κινείται πέριξ των 400 χιλ. και η Vodafone TV έχει ξεπεράσει τις 200 χιλ.

Σημαντικό ρόλο έπαιξε και η στροφή στο περιεχόμενο πολυάριθμων διεθνών παικτών (Netflx, Disney+, HBO Max) η οποία οδηγεί βαθμιαία σε συρρίκνωση της τηλεθέασης, ειδικά στα νεανικά κοινά, καθιστώντας την δημιουργία μιας εγχώριας πλατφόρμας πιο επιτακτική.

Την ίδια στιγμή βέβαια δεν μπορεί να παραγνωρίσει κανείς και την κινητικότητα που καταγράφεται το τελευταίο διάστημα ευρύτερα στον χώρο των ΜΜΕ αλλά και την ενισχυμένη επενδυτική στρατηγική των εμπλεκόμενων ομίλων. Να θυμίσουμε ότι οι όμιλοι Βαρδινογιάννη - Μαρινάκη έχουν προχωρήσει ήδη σε κοινά εγχειρήματα σε διάφορα επιχειρηματικά πεδία. Για παράδειγμα η θυγατρική εταιρεία της εισηγμένης Alter Ego Media, η Alter Ego Ventures, απέκτησε ποσοστό στην εταιρεία egaming, Couch Heroes, του Βαρδή Βαρδινογιάννη. Εσχάτως δε, κατά την εξαγορά της OTS από τη Real Consulting ανακοινώθηκε και η διεύρυνση της μετοχικής της βάσης με την είσοδο της Motor Oil / Ireon από την πλευρά Βαρδινογιάννη, της Red Arrow Holdings από την πλευρά Μαρινάκη καθώς και άλλων επενδυτών.

Παράλληλα τόσο η Alter Ego όσο και ο όμιλος Κυριακού προχωρούν το τελευταίο διάστημα σε πλήθος επενδυτικών ανοιγμάτων. Πρόσφατα, για παράδειγμα, η Alter Ego ανακοίνωσε την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού στην δημοφιλή πλατφόρμα e-ticketing More. Αντίστοιχα ο όμιλος Κυριακού, φαίνεται να στρέφεται προς την διεθνοποίηση του, ανακοινώνοντας προ ημερών την εξαγορά του 100% της ιταλικής, GEDI, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την La Repubblica, την HuffPost Italia, το National Geographic Italia, ψηφιακές πλατφόρμες, ραδιόφωνα (Radio Deejay, Radio Capital, m2o) και διαφημιστική εταιρεία.