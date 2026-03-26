Alter Ego Media και Motor Oil μπαίνουν στον ΑΝΤ1+ - Δημιουργούν νέα συνδρομητική πλατφόρμα

Συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της Alter Ego Media και της θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil, Ireon Investments Limited, για την απόκτηση συμμετοχής από τις αφενός συμβαλλόμενες στην ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE.

Συμφωνία υπεγράφη μεταξύ της Alter Ego Media και της θυγατρικής του Ομίλου Motor Oil, Ireon Investments Limited, για την απόκτηση συμμετοχής από τις αφενός συμβαλλόμενες στην εταιρεία Αntenna Group. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Alter Ego θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών με την επωνυμία ΑΝΤ1+.

Ειδικότερα σύμφωνα με τις ανακοινώσεις η Alter Ego αποκτά ποσοστό 33,3% με επένδυση 5,5 εκατ. ευρώ ενώ η Motor Oil εισέρχεται με 33,4% έναντι τιμήματος 3 εκατ. ευρώ μέσω αγοράς μετοχών και αύξησης κεφαλαίου.

Η συμφωνία προβλέπει την αλλαγή της εταιρικής ταυτότητας της πλατφόρμας, ενώ με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών, οι τρεις εταίροι θα συμμετέχουν ως ισότιμοι μέτοχοι.

Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ομίλου Antenna, η νέα μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης: περισσότερες επιλογές περιεχομένου, ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, νέες συνεργασίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους συνδρομητές. Σε ένα περιβάλλον όπου η παρουσία διεθνών πλατφορμών εντείνεται, το ANT1+ εξελίσσεται, επενδύοντας σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής ελληνικής πρότασης για τους συνδρομητές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της Alter Ego:

Η εταιρεία με την επωνυμία «ALTER EGO MEDIA A.E.» (εφεξής η «Εταιρεία» ή «ALTER EGO MEDIA») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα ακόλουθα:

1) Την 26.3.2026 υπεγράφη συμφωνία μεταξύ, αφενός της ALTER EGO MEDIA και της εταιρείας IREON INVESTMENTS LIMITED, θυγατρική του Ομίλου Motor Oil Hellas, και αφετέρου της εταιρείας ΑNTENNA TV BV, μέλος του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ, για την απόκτηση συμμετοχής από τις αφενός συμβαλλόμενες στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., η οποία, στο πλαίσιο της συμφωνίας, θα αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία της συνδρομητικής πλατφόρμας παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών με την επωνυμία ΑΝΤ1+ (εφεξής «η Συναλλαγή»).

2) Σύμφωνα με τους όρους της Συναλλαγής, η συμμετοχή της ALTER EGO MEDIA στην εταιρεία ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. θα ανέλθει σε ποσοστό 33,3% και θα υλοποιηθεί μέσω αγοράς μετοχών και συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, έναντι συνολικού ποσού €5,5εκ. Το ανωτέρω ποσό θα καλυφθεί από ίδια κεφάλαια της Εταιρείας ή/και από προϊόν τραπεζικού δανεισμού.

3) Μέσω της Συναλλαγής, στο κεφάλαιο της εταιρείας ΑΝΤΕΝΝΑ GREECE SUPPORT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε., θα εισέλθει με αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής (33,4%) και η εταιρεία IREON INVESTMENTS LIMITED ούτως ώστε, μετά την ολοκλήρωσή της, να προκύψει ισότιμη συμμετοχή των τριών εταίρων, με σκοπό τη μετεξέλιξη του ANT1+ σε μία ανανεωμένη συνδρομητική πλατφόρμα, με νέα εμπορική επωνυμία, πλούσιο οπτικοακουστικό περιεχόμενο, προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και αναβαθμισμένη εμπειρία θέασης των χρηστών.

4) Η ολοκλήρωση της Συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

5) Η συμμετοχή της Εταιρείας στη Συναλλαγή εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του επενδυτικού της πλάνου.

Η παρούσα ανακοίνωση πραγματοποιείται σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κατάχρηση της αγοράς καιτο άρθρο 4.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει.

Η ανακοίνωση της Motor Oil:

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι στις 26.03.2026 η θυγατρική της IREON INVESTMENTSLIMITED υπέγραψε συμφωνία με την ANTENNA TV BV (έδρα Ολλανδία μέλος του Ομίλου ANTENNA) και την εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών ALTER EGOMEDIA A.E. για την απόκτηση ποσοστού 33,4% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας ANTENNAGREECE SUPPORTSERVICES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. Η τελευταία θα αναλάβει τη λειτουργία και διαχείριση της συνδρομητικής πλατφόρμας οπτικοακουστικού περιεχομένου με την εμπορική επωνυμία ANT1+.

Ειδικότερα, η IREON INVESTMENTSLIMITED θα αγοράσει από την ANTENNA TV BV(η «Πωλήτρια») 3.000.000 κοινές μετοχές εκδόσεως ANTENNA GREECE SUPPORTSERVICES Μ.Α.Ε. έναντι τιμήματος Ευρώ 3 εκατ. και θα αποκτήσει επιπλέον 2.508.245 κοινές μετοχές μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ANTENNA GREECESUPPORT SERVICESΜ.Α.Ε. με καταβολή μετρητών εισφέροντας ποσό Ευρώ 2.508.245.

Σε συνέχεια της πώλησης μετοχών από την Πωλήτρια και την ολοκλήρωση της εταιρικής πράξης που αναφέρεται παραπάνω, η νέα μετοχική σύνθεση της ANTENNA GREECESUPPORT SERVICESΜ.Α.Ε. θα διαμορφωθεί ως εξής: IREON INVESTMENTSLIMITED: 33,4%, ALTER EGOMEDIA A.E.: 33,3%, ANTENNA TVBV: 33,3%.

Μέσω της συμμετοχής της στο μετοχικό κεφάλαιο της ANTENNA GREECESUPPORT SERVICES Μ.Α.Ε., η IREON INVESTMENTSLIMITED αποκτά πρόσβαση σε προηγμένες ψηφιακές υποδομές ροής δεδομένων (streaming) καθώς και τη δυνατότητα ανάπτυξης ψηφιακών καναλιών παροχής υπηρεσιών απευθείας στους καταναλωτές.

Η πιο πάνω συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την αρμόδια Αρχή Ανταγωνισμού.

Η ανακοίνωση του ομίλου Antenna

Η Antenna Greece ανακοινώνει τη σύναψη συμφωνίας με εταιρία του Ομίλου Motor Oil Hellas και την Alter Ego Media, οι οποίες εισέρχονται στο μετοχικό σχήμα της θυγατρικής της, πλατφόρμας ANT1+. Η συναλλαγή τελεί υπό την αίρεση έγκρισης των αρμόδιων αρχών.

Το ANT1+, η πρώτη ελληνική συνδρομητική streaming πλατφόρμα που ανέπτυξε η Antenna Greece σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους της (ΜΒC και Fairfax) έχει καταγράψει σημαντική πορεία ανάπτυξης, επενδύοντας συστηματικά σε αποκλειστικό περιεχόμενο και τεχνολογική καινοτομία. Η ανταπόκριση του κοινού και η μέχρι σήμερα εξέλιξη της πλατφόρμας επιβεβαιώνουν τη στρατηγική επιλογή του Ομίλου Antenna να δημιουργήσει μια ισχυρή ελληνική streaming πρόταση.

Η διεύρυνση της μετοχικής βάσης αποτελεί αναγνώριση της μέχρι σήμερα πορείας της πλατφόρμας και ταυτόχρονα στρατηγικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυσή της. Με την ολοκλήρωση της συναλλαγής, οι τρεις εταίροι θα συμμετέχουν ισότιμα στην εταιρεία.

Η συνεργασία με την Alter Ego Media, τον μοναδικό εισηγμένο όμιλο ΜΜΕ στην Ελλάδα, και τον Όμιλο της Motor Oil Hellas, έναν από τους κορυφαίους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομίλους με ισχυρή παρουσία και επενδυτική δραστηριότητα, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη της πλατφόρμας.

Η νέα μετοχική σύνθεση σηματοδοτεί την επόμενη φάση ανάπτυξης: περισσότερες επιλογές περιεχομένου, ενίσχυση της ελληνικής παραγωγής, νέες συνεργασίες και αναβαθμισμένες υπηρεσίες για τους συνδρομητές. Σε ένα περιβάλλον όπου η παρουσία διεθνών πλατφορμών εντείνεται, το ANT1+ εξελίσσεται, επενδύοντας σε περιεχόμενο που απευθύνεται στο ελληνικό κοινό, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισχυρής ελληνικής πρότασης για τους συνδρομητές.

Μετά από τέσσερα χρόνια πρωτοπορίας του ANT1+ στην ελληνική αγορά, η σύμπραξη αυτή στοχεύει σε περισσότερο, ποιοτικότερο και ευρύτερα προσβάσιμο ελληνικό περιεχόμενο, αξιοποιώντας τις σημαντικές επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής που έχουν υλοποιηθεί έως σήμερα.