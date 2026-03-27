Το Search Live της Google επεκτείνεται παγκοσμίως

Η Google επεκτείνει το Search Live (Αναζήτηση Live) παγκοσμίως, σε όλες τις γλώσσες και τις τοποθεσίες όπου υποστηρίζεται η Λειτουργία ΑΙ Mode.

Πλέον, χρήστες σε περισσότερες από 200 χώρες και περιοχές έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν διαδραστικές συνομιλίες με την Αναζήτηση στο AI Mode, χρησιμοποιώντας τόσο τη φωνή όσο και την κάμερά τους.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η επέκταση αυτή καθίσταται δυνατή χάρη στο νέο μοντέλο ήχου και φωνής της Google, το Gemini 3.1 Flash Live, το οποίο εξασφαλίζει ακόμα πιο φυσικές συνομιλίες, καθώς και αυξημένη ταχύτητα και αξιοπιστία. Το νέο μοντέλο είναι, επίσης, εγγενώς πολύγλωσσο, επιτρέποντας στους χρήστες σε ολόκληρο τον κόσμο να συνομιλούν με την Αναζήτηση στη γλώσσα της προτίμησής τους.

Το Search Live γίνεται διαθέσιμο σε ακόμη περισσότερους χρήστες

Το Search Live έχει σχεδιαστεί για εκείνες τις στιγμές που απαιτείται βοήθεια σε πραγματικό χρόνο και η πληκτρολόγηση ενός ερωτήματος απλώς δεν αρκεί. Για τη χρήση του Search Live, ο χρήστης αρκεί να ανοίξει την εφαρμογή Google σε Android ή iOS και να πατήσει το εικονίδιο Live κάτω από τη γραμμή αναζήτησης. Από εκεί, μπορεί να θέσει το ερώτημά του φωνητικά, ώστε να λάβει μια χρήσιμη ηχητική απάντηση, και στη συνέχεια, να συνεχίσει τη συνομιλία με συμπληρωματικές ερωτήσεις ή να εμβαθύνει μέσω σχετικών συνδέσμων στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, αν ο χρήστης θέλει να ρωτήσει για κάτι που βρίσκεται μπροστά του εκείνη τη στιγμή, όπως, για παράδειγμα, οδηγίες για το πώς να εγκαταστήσει μία νέα ραφιέρα, μπορεί να ενεργοποιήσει την κάμερά του ώστε να προσθέσει οπτικό περιεχόμενο. Με αυτόν τον τρόπο, η Αναζήτηση μπορεί να “βλέπει” ό,τι καταγράφει η κάμερα, προσφέροντας χρήσιμες προτάσεις, καθώς και συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες στο διαδίκτυο.

Η πρόσβαση στο Search Live είναι πλέον εφικτή και μέσω του Google Lens. Εάν ο χρήστης χρησιμοποιεί ήδη την κάμερά του μέσω του Lens, αρκεί ένα απλό πάτημα στην επιλογή "Live" στο κάτω μέρος της οθόνης. Με αυτόν τον τρόπο, ξεκινά μια αμφίδρομη συνομιλία σε πραγματικό χρόνο σχετικά με τα αντικείμενα ή τις καταστάσεις που αντιλαμβάνεται ο χρήστης στον φυσικό κόσμο.