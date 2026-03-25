Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα καταρτίζει η Ελλάδα

Από το πρόγραμμα εκτόξευσης μικροδορυφόρων στον πρώτο Έλληνα που θα εκτοξευτεί ως αστροναύτης. Στόχος η δημιουργία ενός διαστημικού οικοσυστήματος.

Τις βάσεις για τη δημιουργία ενός διαστημικού οικοσυστήματος που θα εκτείνεται από τους μικροδορυφόρους σε τροχιά έως την αποστολή του πρώτου Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για την υλοποίηση πειραμάτων με ελληνική σφραγίδα, βάζει η Ελλάδα, επιχειρώντας να περάσει από τη λογική της αποσπασματικής συμμετοχής σε μια πιο συγκροτημένη και στρατηγική παρουσία στον τομέα του Διαστήματος.

Στο κατώφλι η Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα

Με το πρόγραμμα των μικροδορυφόρων να έχει ήδη μπει σε τροχιά -τέσσερις δορυφόροι έχουν εκτοξευτεί και ακόμη 18 προγραμματίζονται για το επόμενο διάστημα, όπως ανέφεραν χθες τα στελέχη του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σε σχετική συνέντευξη Τύπου- το επόμενο βήμα αφορά στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης σχετικής Εθνικής Στρατηγικής.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, κ. Κωνσταντίνος Καράντζαλος αυτή την περίοδο κι αφότου έχει προηγηθεί η σχετική διαβούλευση, προχωρά η κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής για το Διάστημα μέχρι και το 2035, η οποία θα δίνει έμφαση τόσο στην ανάπτυξη διαστημικών υποδομών όσο και στην ενίσχυση της εγχώριας τεχνολογικής βάσης. Κρίσιμο προαπαιτούμενο ωστόσο για την ενεργοποίηση του προαναφερθέντος σχεδίου παραμένει η εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων.

Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου στο σκέλος των υποδομών και δεδομένου ότι η χώρα εμφανίζει ικανοποιητική πορεία στον χώρο του software (λογισμικό κι εφαρμογές), το υπουργείο επικεντρώνεται στην ενίσχυση του hardware. Αυτό θα γίνει μέσω ενίσχυσης για την αύξηση των σχετικών επενδύσεων ώστε να πολλαπλασιαστούν οι εγχώριες παραγωγικές δυνατότητες. Προς αυτή την κατεύθυνση άλλωστε βγήκαν το αμέσως προηγούμενο διάστημα και δύο σχετικοί διαγωνισμοί.

Φιλοδοξία είναι η προσέγγιση που θα υιοθετηθεί να είναι ολιστική και να περιλαμβάνει από συστήματα ρομποτικής και διαστημική εξερεύνηση έως επίγεια τμήματα (ground segments), ανάλυση δεδομένων και downstream υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό μάλιστα φαίνεται να έχουν χαρτογραφηθεί τα όποια δυνατά σημεια και τα πεδία που η Ελλάδα διαθέτει συγκριτικά πλεονεκτήματα και να σχεδιάζονται τρόποι που μπορούν να καλύψουν τα κενά που εντοπίζονται.

Όσο για τον στόχο, όπως ανέφερε τόσο ο υπουργός Ψηφιακής Διακβυέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου, όσο και ο κ. Καράντζαλος είναι, πέρα από την αξιοποίηση των δεδομένων - ερευνητική και εμπορική, εντός όσο και εκτός συνόρων - και η ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας και της αυτονομίας της, με παράλληλη μείωση των εξαρτήσεων από διεθνώς εδραιωμένους παίκτες.

Ιστορική πρώτη στη διαστημική παρουσία

Μέρος της προαναφερθείσας προσπάθειας να ενισχύσει η χώρα την παρουσία της στο Διάστημα αποτελεί και η ένταξη του Αδριανού Γολέμη σε επίσημο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA). Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά η χώρα μας αποκτά διαστημική παρουσία.

Όπως επεσήμανε ο ίδιος, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης ενισχύει τις δυνατότητες διασύνδεσης της ελληνικής επιστημονικής και επιχειρηματικής κοινότητας με τα ανταποδοτικά προγράμματα του ESA, ανοίγοντας δρόμο για μεγαλύτερη εγχώρια συμμετοχή σε διεθνείς διαστημικές δράσεις. «Έχοντας ήδη εργαστεί για 8 χρόνια στον τομέα αυτό είχα την ευκαιρία να βιώσω σε άλλες χώρες τα σημαντικά οικονομικά, επιστημονικά, γεωπολιτικά και εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν και με χαροποιεί ιδιαίτερα που η Ελλάδα προχωρά προς αυτά και επεκτείνει τη δραστηριότητά της στην Ανθρώπινη και Ρομποτική Εξερεύνηση του Διαστήματος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η χώρα μας διαθέτει ώριμο οικοσύστημα που μπορεί να συνεισφέρει και να επωφεληθεί από το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Η εκπαίδευση αστροναυτών μας προσδίδει επίσης ετοιμότητα σε περίπτωση που η Ελλάδα συμμετάσχει, σε συνεργασία με την Ευρώπη και την Αμερική, σε αποστολή προς το Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), αναπτύσσοντας εγχώρια έρευνα και τεχνολογία για το Διάστημα, με στόχο τη μελλοντική εφαρμογή τους για τη βελτίωση της ζωής μας στη Γη», ανέφερε χαρακτηριστικά ευχαριστώντας από καρδιάς τόσο την οικογένεια του όσο και κάθε Έλληνα και Ελληνίδα που εργάστηκαν για την είσοδο της χώρας μας στο πρόγραμμα αστροναυτών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κ. Γολέμης έχει πολυετή εμπειρία στον τομέα της διαστημικής ιατρικής και έχει εργαστεί μεταξύ άλλων και στον σταθμό Concordia στην Ανταρκτική και στο γαλλικό ινστιτούτο MEDES. Από το 2018 συμβάλλει στην ιατρική υποστήριξη των αστροναυτών του ESA όπου κατέχει πλέον τη θέση του επικεφαλής Ιατρού (Lead Flight Surgeon). Το 2022 πρώτευσε μαζί με 24 άλλους υποψηφίους ανάμεσα σε 22.500 αιτούντες στη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής αστροναυτών του ESAΔιατελεί επίσης συνεργάτης – ερευνητής του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ).

Η συμμετοχή του στο πρόγραμμα εκπαίδευσης αστροναυτών η οποία συνοδεύεται κι από την αύξηση της συμμετοχής της χώρας μας σε προγράμματα του ESA αλλά και της ανάπτυξης του Εθνικού Προγράμματος Μιρκοδορυφόρων, κρίνεται απαραίτητη σε μια περίοδο που οι ευρύτερες γεωπολιτικές αλλαγές προοικονομούν ανακατατάξεις. Να θυμίσουμε ότι το τελευταίο διάστημα η Κίνα κάνει προσπαθείες να αυτονομηθεί και να δημιουργήσει τη δική της βάση στο διάστημα ενώ η ανθρωπότητα κάνει βήματα για πιο μόνιμη παρουσία στη Σελήνη, εγκαταλείποντας προς ώρας τα σχέδια για τον Άρη.