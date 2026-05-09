Ειδήσεις | Διεθνή

Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Τραμπ: Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη
Ντόναλντ Τραμπ / Πηγή Φωτογραφίας: Getty Images - Ideal Image
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε ότι εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις.

«Η Ιταλία δεν μας στάθηκε όταν είχαμε ανάγκη. Εγώ βοήθησα πάντα την Ιταλία, όπως και η χώρα μου», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ στην εφημερίδα Corriere della Sera.

Με αυτό τον τρόπο, ο Ντόναλντ Τραμπ σχολίασε την πρόθεση της Ιταλίας να στείλει ναρκαλιευτικό πλοίο στα Στενά του Ορμούζ μετά το τέλος του πολέμου.

Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε επίσης ότι «εξετάζει ακόμη το ενδεχόμενο να μειώσει τον συνολικό αριθμό των Αμερικανών στρατιωτών που βρίσκονται στις Ιταλικές βάσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Φωτογραφία Getty Images / Ideal Images

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποια μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσεις έρχονται - Πώς χτίζεται το πακέτο της προεκλογικής ΔΕΘ

Μοσχάρι +19%, αρνί +13,3%! Να η ευκαιρία!

Στροφή από το «λευκό κολάρο» στη φόρμα εργασίας: Η έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων και η αναδίπλωση της αγοράς κατάρτισης

tags:
Ντόναλντ Τραμπ
ΗΠΑ
Ιταλία
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider