Δήμας: Η χώρα οφείλει να επενδύει συνεχώς σε υποδομές για να ανταποκριθεί στον ευρωπαϊκό της ρόλο

Ο υπ. Υποδομών και Μεταφορών χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδησσός -στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική-Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως «αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας».

Έργο στρατηγικής σημασίας που ενισχύει τη διασυνοριακή συνδεσιμότητα και τον ρόλο της περιοχής ως πύλης προς τη Ν.Α. Ευρώπη, χαρακτήρισε τη σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολης-Πύθιο-Ορμένιο ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστος Δήμας, ο οποίος παρέλαβε, σήμερα, στην Αλεξανδρούπολη την επιταγή χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, ύψους 277 εκ. ευρώ από τον Επίτροπο Μεταφορών, Βιώσιμης Κινητικότητας και Τουρισμού, Απόστολο Τζιτζικώστα.

Στόχος η ολοκλήρωση του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών και η σύνδεση με τα διεθνή δίκτυα

Κατά την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε σήμερα στην πρωτεύουσα του Έβρου η Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα για την Ημέρα της Ευρώπης ο κ. Δήμας σημείωσε πως η γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας είναι προνόμιο και πρόκληση δεδομένου ότι «η χώρα βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι διεθνών δικτύων και συνδετήριος κρίκος με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά, ιδίως σε περιόδους γεωπολιτικών αναταραχών». Εξέφρασε την εκτίμηση πως προκειμένου η χώρα να ανταποκριθεί στον ευρωπαϊκό της ρόλο οφείλει να επενδύει συνεχώς στις υποδομές, συμπληρώνοντας πως «το πλαίσιο στο οποίο επενδύουμε είναι το διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών και οι διάδρομοί του, ενώ απώτερος σκοπός μας είναι η ολοκλήρωσή του και η σύνδεσή του με τα διεθνή δίκτυα».

Η Αλεξανδρούπολη στη σχεδιαζόμενη διαφοροποίηση των διαδρομών

Δηλώνοντας ότι η επιλογή της Αλεξανδρούπολης είναι από μόνη της ενδεικτική της ενωσιακής δράσης για διαρκή ενοποίηση, ενοποίηση των δικτύων, της οικονομίας και των δομών ασφάλειας, χαρακτήρισε τον άξονα Αλεξανδρούπολη-Οδησσός -στο πλαίσιο του διαδρόμου Βαλτική-Μαύρη Θάλασσα-Αιγαίο ως «αξιόπιστη εναλλακτική διαδρομή μεταξύ Αιγαίου και Μαύρης Θάλασσας», η οποία «διαφοροποιεί τις διαδρομές και ενισχύει την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, την ευρωπαϊκή και περιφερειακή ασφάλεια και την ενεργειακή ανθεκτικότητα».

Ο Οικονομικός Διάδρομος Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC)

Ο κ. Δήμας αναφέρθηκε στις εν εξελίξει επενδύσεις σε λιμάνια και υποδομές της χώρας και την ανάπτυξη σύγχρονων διατροπικών υποδομών logistics. Ως προς τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας-Μέσης Ανατολής-Ευρώπης (IMEC) είπε ότι «...έχει τη δυνατότητα να αναδιαμορφώσει τις παγκόσμιες εμπορικές διαδρομές, συνδέοντας την Ασία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη, ενώ η Αλεξανδρούπολη θα αποτελέσει ένα εκ των σημείων σύνδεσης με τον IMEC, διευκολύνοντας τη σύνδεση Βορρά-Νότου και εξυπηρετώντας αγορές και πολίτες κατά μήκος του BBA).

Στρατιωτική κινητικότητα και υποδομές διττής χρήσης

Ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών παρουσίασε και τη διάσταση της στρατιωτικής κινητικότητας και των υποδομών διττής χρήσης, τονίζοντας ότι «αποκτά ολοένα και μεγαλύτερη σημασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αναδεικνύεται σε κρίσιμη προτεραιότητα, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας της Ε.Ε. η οποία εκτείνεται από τη Βαλτική Θάλασσα έως την Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο».

Κ. Κυρανάκης: Συνεργασία στην πράξη μεταξύ Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας

Στη συνεργασία Ελλάδας-Βουλγαρίας-Ρουμανίας αναφέρθηκε ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Κωνσταντίνος Κυρανάκης αντιπαραβάλλοντας τις προσπάθειες απομόνωσης προηγούμενων κυβερνήσεων κατά τις παρελθούσες δεκαετίες με τις σημερινές διακρατικές σχέσεις συνεργασίας. «Η Ελλάδα, η Βουλγαρία και η Ρουμανία, για πάρα πολλά χρόνια - πριν έρθει αυτή η γενιά στα πράγματα - εμπόδιζαν ο ένας τον άλλον για να μπορέσουμε να μεταφέρουμε επιβάτες και εμπορεύματα. Σήμερα, από τον Δεκέμβριο και μετά, που με πρωτοβουλία του Απόστολου Τζιτζικώστα υπογράψαμε ένα πολύ σημαντικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας, με τους αρμόδιους υπουργούς ομολόγους, και τους οποίους ευχαριστώ. Επιτέλους, συνεργαζόμαστε στην πράξη», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κάθετος σιδηροδρομικός άξονας Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου

Ως προς τη σημασία του κάθετου σιδηροδρομικού άξονα Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου εξήγησε πως «Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης από αυτό το μεγάλο έργο, θα συνδεθεί με το λιμάνι του Ταλίν στην Εσθονία. Αυτό σημαίνει BBA (Baltic, Black, Aegean). Αυτό σημαίνει κάθετος σιδηροδρομικός άξονας Βαλτικής, Μαύρης Θάλασσας και Αιγαίου. Δύο λιμάνια στα άκρα της Ευρώπης, το βόρειο και το νότιο. Δύο πύλες εισόδου της Ευρώπης, να συνδεθούν με έναν αξιόπιστο σιδηρόδρομο, ο οποίος θα περνά από όλα τα σημαντικά κράτη που προστατεύουν τα ανατολικά σύνορά μας».

Τέλος ο αναπληρωτής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών αναφέρθηκε στην τρίτη στρατηγική συνάντηση των τριών χωρών που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο στη Θεσσαλονίκη. Μία συνάντηση, στην οποία «οι υπουργοί, οι πολιτικές ηγεσίες, οι επιχειρησιακές ηγεσίες σιδηροδρομικών επιχειρήσεων και οργανισμών, αλλά και οι στρατιωτικές ηγεσίες των τριών χωρών για πρώτη φορά, βάζουν τις προτεραιότητές τους για να μπορέσουμε να γίνουμε αυτόνομοι. Να γίνουμε ανεξάρτητοι. Να μπορέσει η Ελλάδα και η Ευρώπη να απεξαρτηθεί για πρώτη φορά από τα Στενά του Βοσπόρου. Θα υποβάλλουμε διασυνοριακές προτάσεις, οι οποίες θα ενώνουν τα τρία κράτη μας, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, πάντα σε συνεργασία με τις Ένοπλες Δυνάμεις, πάντα σε συνεργασία με τις ανάγκες που θα μας υποδεικνύουν οι αξιωματικοί και πάντα έχοντας στο μυαλό μας ότι χτίζουμε την Ευρώπη του μέλλοντος...».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ