Γκεμπρεγέσους (ΠΟΥ): Ο ιός στο κρουαζιερόπλοιο είναι το στέλεχος των Άνδεων, είναι σοβαρό αλλά όχι μία νέα πανδημία

Με το κρουαζιερόπλοιο να πλέει προς την Τενερίφη, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ κατευθύνονται και ο ίδιος στην Τενερίφη να συντονίσει τις ενέργειες και απευθύνεται καθησυχαστικά προς τους πολίτες. «Η καλύτερη ανοσία είναι η αλληλεγγύη», τονίζει.

Η συρροή κρουσμάτων χανταιού στο κρουαζιερόπλοιο και η εργαστηριακή επιβεβαίωση ότι πρόκειται για το σπάνιο στέλεχος των Άνδεων το οποίο μπορεί και μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο έχει προκαλέσει πανικό, με πολλούς ανθρώπους να θεωρούν ότι βρισκόμαστε προ των πυλών μίας νέας πανδημίας, σαν αυτή που ζήσαμε στα χρόνια του κορονοϊού. Με το κρουαζιερόπλοιο να πλέει προς τις ακτές της Τενερίφης, ο γενικός διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, αισθάνθηκε την ανάγκη να μιλήσει απευθείας στους πολίτες της Τενερίφης και να τους καθησυχάσει διευκρινίζοντας ότι είναι κάτι το οποίο πολύ σπάνια κάνει, καθώς ο Οργανισμός συνήθως απευθύνεται σε κράτη, φορείς, ιδρύματα και ανεξάρτητες υγειονομικές αρχές, όχι σε πολίτες.

Το μήνυμα του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που μεταβαίνει και ο ίδιος στην Τενερίφη για να συντονίσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, έχει ως εξής:

«Προς τον λαό της Τενερίφης,

Ονομάζομαι Τέντρος και υπηρετώ ως Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, του οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών που είναι υπεύθυνος για την παγκόσμια δημόσια υγεία. Δεν είναι συνηθισμένο να γράφω απευθείας στους ανθρώπους μιας μόνο κοινότητας, αλλά σήμερα αισθάνομαι ότι δεν είναι μόνο σκόπιμο, είναι και απαραίτητο.

Θέλω να σας μιλήσω απευθείας, όχι μέσω δελτίων τύπου ή τεχνικών ενημερώσεων, αλλά ως άνθρωπος, επειδή το αξίζετε.

Ξέρω ότι ανησυχείτε. Ξέρω ότι όταν ακούτε τη λέξη «ξέσπασμα» και παρακολουθείτε ένα πλοίο να πλέει προς τις ακτές σας, αναδύονται αναμνήσεις που κανείς μας δεν έχει καταπραΰνει πλήρως. Ο πόνος του 2020 είναι ακόμα πραγματικός και δεν τον αγνοώ ούτε για μια στιγμή.

Αλλά πρέπει να με ακούσετε καθαρά: Δεν πρόκειται για άλλη μια COVID πανδημία. Ο τρέχων κίνδυνος δημόσιας υγείας από τον χανταιό (ιό hantavirus) παραμένει χαμηλός. Οι συνάδελφοί μου και εγώ το έχουμε πει αυτό κατηγορηματικά και θα σας το πω ξανά τώρα.

Ο ιός που βρίσκεται στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius είναι το στέλεχος του ιού hantavirus των Άνδεων. Είναι σοβαρό. Τρία άτομα έχασαν τη ζωή τους και οι καρδιές μας είναι με τις οικογένειές τους. Ο κίνδυνος για εσάς, που ζείτε την καθημερινότητά σας στην Τενερίφη, είναι χαμηλός. Αυτή είναι η εκτίμηση του ΠΟΥ και δεν την κάνουμε επιπόλαια.

Αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν συμπτωματικοί επιβάτες στο πλοίο. Ένας εμπειρογνώμονας του ΠΟΥ βρίσκεται στο πλοίο. Υπάρχουν ιατρικά εφόδια. Οι ισπανικές αρχές έχουν καταρτίσει ένα προσεκτικό, βήμα προς βήμα σχέδιο: Οι επιβάτες θα μεταφερθούν στην ξηρά στο βιομηχανικό λιμάνι της Γραναδίλλια, μακριά από κατοικημένες περιοχές, σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα, μέσω ενός πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατριστούν απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσετε. Οι οικογένειές σας δεν θα τους συναντήσουν.

Θέλω επίσης να πω κάτι άλλο, κάτι που υπερβαίνει την επιστήμη.

Ευχαρίστησα προσωπικά τον Πρωθυπουργό Σάντσεθ για την απόφαση της Ισπανίας να παραλάβει αυτό το πλοίο. Την χαρακτήρισα πράξη αλληλεγγύης και ηθικού καθήκοντος. Γιατί αυτό ακριβώς είναι. Θέλω να γνωρίζετε ότι το αίτημα του ΠΟΥ προς την Ισπανία δεν υποβλήθηκε αυθαίρετα. Υποβλήθηκε σε πλήρη συμφωνία με τον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό, το νομικά δεσμευτικό πλαίσιο που ορίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χωρών και του ΠΟΥ κατά την αντιμετώπιση συμβάντων δημόσιας υγείας διεθνούς ενδιαφέροντος.

Σύμφωνα με αυτούς τους κανόνες, πρέπει να προσδιοριστεί το πλησιέστερο λιμάνι με επαρκή ιατρική ικανότητα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια και η αξιοπρέπεια των επιβαινόντων. Η Τενερίφη πληρούσε αυτό το πρότυπο. Η Ισπανία το τίμησε. Σχεδόν 150 άτομα από 23 χώρες βρίσκονται στη θάλασσα εδώ και εβδομάδες, μερικοί από αυτούς θρηνούν, όλοι φοβισμένοι, όλοι λαχταρούν την πατρίδα τους. Η Τενερίφη επιλέχθηκε επειδή διαθέτει την ιατρική ικανότητα, την υποδομή και την ανθρωπιά για να τους βοηθήσει να φτάσουν με ασφάλεια.

Και επειδή το πιστεύω τόσο βαθιά, θα είμαι εκεί και εγώ ο ίδιος. Σκοπεύω να ταξιδέψω στην Τενερίφη για να παρακολουθήσω από πρώτο χέρι αυτή την επιχείρηση, να σταθώ δίπλα στους εργαζόμενους στον τομέα της υγείας, το προσωπικό του λιμανιού και τους αξιωματούχους που την υλοποιούν και να αποτίσω προσωπικά τα σέβη μου σε ένα νησί που ανταποκρίθηκε σε μια δύσκολη κατάσταση με χάρη, αλληλεγγύη και συμπόνια. Η ανθρωπιά σας αξίζει να γίνεται αντιληπτή, όχι απλώς να αναγνωρίζεται από απόσταση.

Όπως έχω πει πολλές φορές: οι ιοί δεν ενδιαφέρονται για την πολιτική και δεν σέβονται τα σύνορα. Η καλύτερη ανοσία που έχουμε όλοι μας είναι η αλληλεγγύη.

Η Τενερίφη επιδεικνύει σήμερα αυτή την αλληλεγγύη. Ο καπετάνιος του πλοίου, Γιαν Ντομπρογκόφσκι, το πλήρωμα και η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο έχουν επιδείξει υποδειγματική συνεργασία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Εκ μέρους του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και εκ μέρους των επιβατών και των οικογενειών τους σε όλο τον κόσμο, ευχαριστώ τον λαό της Τενερίφης και όλους τους εμπλεκόμενους.

Παρακαλώ να προσέχετε τον εαυτό σας και ο ένας τον άλλον. Να εμπιστεύεστε τις προετοιμασίες που έχουν γίνει. Και να ξέρετε ότι ο ΠΟΥ στέκεται δίπλα σας και δίπλα σε κάθε άτομο σε αυτό το πλοίο, σε κάθε βήμα της διαδρομής».

Με σεβασμό, φροντίδα και ευγνωμοσύνη,

Τέντρος

Δρ. Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους

Γενικός Διευθυντής, Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας