Κεραστάρης (ΟΑΣΑ): Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερες αναμονές στις αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα

Το σχέδιό του για καλύτερες, πιο αναβαθμισμένες και πιο αποτελεσματικές αστικές συγκοινωνίες στην πρωτεύουσα παρουσιάζει ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ Αντώνης Κεραστάρης σε συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη του διευθύνοντος συμβούλου του ΟΑΣΑ Αντώνη Κεραστάρη:

ΕΡ: Το Μετρό παραμένει η «ραχοκοκαλιά» των μετακινήσεων στην Αθήνα. Υπάρχει κάποιο σχέδιο επέκτασης της γραμμής 1 από την Κηφισιά προς εθνική οδό για να βοηθήσει και στην ανακούφιση του πολύπαθου Κηφισού;

ΑΠ: Η Γραμμή 1 είναι ένας από τους πιο κρίσιμους μεταφορικούς άξονες της Αττικής και προφανώς οποιαδήποτε μελλοντική επέκταση εξετάζεται μέσα από το συνολικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής. Ο στόχος μας δεν είναι μόνο να επεκτείνουμε το δίκτυο, αλλά να δημιουργήσουμε ένα πιο αποτελεσματικό σύστημα μετεπιβιβάσεων που θα απορροφά μέρος της κυκλοφορίας πριν αυτή εισέλθει στον πυρήνα της πόλης.

Το Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών προβλέπει σημαντική ανάπτυξη των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, νέες συνδέσεις, ενίσχυση των Park & Ride και συνολική αναδιοργάνωση του δικτύου μετακινήσεων. Στόχος μας είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν η πρώτη επιλογή για τις μετακινήσεις των πολιτών και να μειωθεί σταδιακά η πίεση σε επιβαρυμένους οδικούς άξονες όπως ο Κηφισός.

ΕΡ: Οι πολίτες συχνά βλέπουν γεμάτους συρμούς σε όλες τις γραμμές του μετρό και μεγάλες αναμονές σε ώρες αιχμής. Πότε θα υπάρξει ουσιαστική αποσυμφόρηση;

ΑΠ: Η αύξηση της επιβατικής κίνησης στις αστικές συγκοινωνίες και ιδιαίτερα στο Μετρό, είναι ήδη πολύ έντονη και αυτό αποδεικνύει ότι περισσότεροι πολίτες επιστρέφουν στα δημόσια αστικά μέσα μεταφοράς. Η αποσυμφόρηση όμως δεν θα έρθει από μία μόνο παρέμβαση, αλλά από έναν συνδυασμό ενεργειών που ήδη υλοποιούνται.

Έχουμε σε εξέλιξη σημαντικές παρεμβάσεις ενίσχυσης των Μέσων Σταθερής Τροχιάς. Για τις Γραμμές 2 και 3 του Μετρό δρομολογείται η προμήθεια 19 νέων συρμών νέας γενιάς (εκ των οποίων οι 7 αεροδρομικοί), ενώ παράλληλα εξελίσσεται το πρόγραμμα αναβάθμισης όλων των παλαιότερων συρμών, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία, καλύτερο κλιματισμό και αύξηση της διαθεσιμότητας του στόλου.

Παράλληλα, στη Γραμμή 1 «τρέχει» το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής των 14 συρμών, ώστε να αυξηθεί σταδιακά η επιχειρησιακή διαθεσιμότητα και να μειωθούν οι αναμονές στις ώρες αιχμής. Ήδη μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας παραλαμβάνουμε τον πρώτο συρμό και ξεκινάμε δοκιμές. Κάθε νέος συρμός στην κυκλοφορία είναι περίπου μισό λεπτό λιγότερη αναμονή στις αποβάθρες και εκατοντάδες λιγότερα αυτοκίνητα στο δρόμο!

Σε επίπεδο στρατηγικού σχεδιασμού, ο ΟΑΣΑ προχωρά σε συνολική ενίσχυση του συγκοινωνιακού έργου, με περισσότερα δρομολόγια, καλύτερη διαχείριση χρονοαποστάσεων και επέκταση του δικτύου Μέσων Σταθερής Τροχιάς, το οποίο προβλέπεται να φτάσει τα 415 χιλιόμετρα μέχρι το 2045.

Είναι επιδίωξη μας και θα το κάνουμε πράξη, ο πολίτης να βλέπει σταδιακά πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερες αναμονές.

ΕΡ: Για χρόνια, ο στόλος λεωφορείων της Αθήνας θεωρούνταν από τους πιο γερασμένους στην Ευρώπη. Τι αλλάζει σήμερα στην πράξη για τον επιβάτη; Πού βρισκόμαστε σήμερα και τι περιλαμβάνει το πλάνο σας για τα επόμενα χρόνια;

ΑΠ: Για πολλά χρόνια, η Αθήνα λειτουργούσε με έναν από τους πιο γερασμένους στόλους λεωφορείων στην Ευρώπη, με μέσο όρο ηλικίας που έφτανε περίπου τα 19 έτη. Αυτό είχε άμεσο αντίκτυπο στην αξιοπιστία, στις βλάβες, στις χρονοαποστάσεις και συνολικά στην εμπειρία του επιβάτη.

Σήμερα, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια συνολική ανανέωση και αναδιάρθρωση του στόλου. Ήδη έχουν ενταχθεί 1.076 νέα οχήματα τελευταίας τεχνολογίας, ενώ στα επόμενα δύο χρόνια ο αριθμός των νέων οχημάτων θα αυξηθεί στα 1.700 οχήματα, με τον συνολικό ενεργό στόλο να ξεπερνά τα 2.000 οχήματα.

Για τον επιβάτη αυτό μεταφράζεται σε πιο αξιόπιστα δρομολόγια, λιγότερες βλάβες, καλύτερο κλιματισμό, χαμηλότερους ρύπους, μεγαλύτερη προσβασιμότητα και συνολικά καλύτερες συνθήκες μετακίνησης.

ΕΡ: Οι πολίτες ενδιαφέρονται κυρίως για ένα πράγμα: να έρθει το λεωφορείο στην ώρα του. Πότε θα δουν τους χρόνους αναμονής να μειώνονται στις στάσεις; Έχει αναφερθεί στόχος για χρονοαπόσταση 8 λεπτών στην αιχμή σε βασικές γραμμές. Σε ποιες περιοχές θα εφαρμοστεί πρώτα;

ΑΠ: Οι χρονοαποστάσεις είναι ο βασικός δείκτης αξιοπιστίας ενός συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών. Το σχέδιο μας βασίζεται σε περισσότερα διαθέσιμα οχήματα, καλύτερη επιχειρησιακή διαχείριση και κυρίως στην ουσιαστική προτεραιότητα των λεωφορείων στην κυκλοφορία.

Στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου προβλέπονται νέες λεωφορειολωρίδες, αυξημένη αστυνόμευση και βελτίωση των χρονοαποστάσεων σε 20 πρότυπες γραμμές, σταδιακά, με στόχο ακόμη και τα 8 λεπτά στην πρωινή αιχμή. Παράλληλα, σχεδιάζεται βελτίωση σε επιπλέον 187 γραμμές του δικτύου λεωφορειακών γραμμών.

Οι πρώτες παρεμβάσεις αφορούν γραμμές υψηλής ζήτησης σε βασικούς οδικούς άξονες της Αθήνας και γραμμές σύνδεσης με σταθμούς του Μετρό.

ΕΡ: Επίσης, τι γίνεται με τον κλιματισμό στα λεωφορεία και τους συρμούς του Μετρό;

ΑΠ: Ο κλιματισμός αποτελεί σήμερα μία από τις βασικές προτεραιότητες αναβάθμισης των δημόσιων αστικών συγκοινωνιών, ιδιαίτερα σε μια πόλη όπως η Αθήνα όπου οι συνθήκες καύσωνα είναι πλέον πολύ πιο έντονες.

Στα νέα λεωφορεία που εντάσσονται στον στόλο, ο σύγχρονος κλιματισμός αποτελεί αυτονόητο στοιχείο εξοπλισμού. Παράλληλα, γίνονται συνεχείς τεχνικές παρεμβάσεις και συντηρήσεις στον υφιστάμενο στόλο, ώστε να βελτιώνεται σταδιακά η καθημερινή εμπειρία του επιβάτη.

Αντίστοιχα, στα Μέσα Σταθερής Τροχιάς υλοποιείται ένα ευρύτερο πρόγραμμα αναβαθμίσεων παλαιότερων συρμών των Γραμμών 2 και 3 του Μετρό με εγκατάσταση συστημάτων κλιματισμού. Παράλληλα, στη γραμμή 1 εξελίσσεται το πρόγραμμα εκτεταμένης ανακατασκευής συρμών, που περιλαμβάνει σύγχρονα συστήματα κλιματισμού.

Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς: πρόκειται για παρεμβάσεις μεγάλης τεχνικής και οικονομικής κλίμακας που απαιτούν χρόνο. Όμως για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια υπάρχει οργανωμένο σχέδιο ανανέωσης και αναβάθμισης του στόλου των Μέσων Σταθερής Τροχιάς, με εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις και συγκεκριμένο προγραμματισμό.

ΕΡ: Τι ρόλο παίζουν σήμερα οι ιδιώτες στη διαχείριση του έργου των αστικών συγκοινωνιών;

ΑΠ: Ο ιδιωτικός τομέας ήδη συμβάλλει στην ενίσχυση των αστικών συγκοινωνιών, μέσα από τη συνεργασία του ΟΑΣΑ με την Κοινοπραξία Συγκοινωνιών Αττικής, η οποία εκτελεί σήμερα μέρος του συγκοινωνιακού έργου σε περιαστικές γραμμές.

Η συνεργασία αυτή βοήθησε να καλυφθούν άμεσα ανάγκες του δικτύου και να απελευθερωθούν οχήματα για γραμμές υψηλής επιβατικής κίνησης στο κέντρο της Αθήνας. Παράλληλα, προχωρά η επέκταση του συγκοινωνιακού έργου που έχουν αναλάβει οι ιδιώτες με επιπλέον 12 γραμμές, στο πλαίσιο της συνολικής αναδιοργάνωσης του δικτύου και της προσπάθειας για καλύτερες συχνότητες και μεγαλύτερη κάλυψη περιοχών.

Το ζητούμενο είναι ένα πιο λειτουργικό, πιο αξιόπιστο και πιο σύγχρονο σύστημα μετακινήσεων για τον πολίτη. Ο χαρακτήρας των αστικών συγκοινωνιών παραμένει δημόσιος, αλλά οι συνεργασίες μπορούν να επιταχύνουν λύσεις, να ενισχύσουν το διαθέσιμο συγκοινωνιακό έργο και να βελτιώσουν την καθημερινότητα των επιβατών.

ΕΡ: Μπορούν οι δημόσιες συγκοινωνίες να γίνουν πραγματική εναλλακτική στο ΙΧ ή παραμένει αυτό μια «θεωρητική» φιλοδοξία;

ΑΠ: Στόχος μας είναι οι δημόσιες συγκοινωνίες να καταστούν ο πιο αξιόπιστος, ασφαλής, προσιτός και γρήγορος τρόπος μετακίνησης των κατοίκων και επισκεπτών του Λεκανοπέδιου. Είναι αναγκαία συνθήκη για να μπορέσει η Αθήνα να λειτουργήσει τα επόμενα χρόνια.

Ο ΟΑΣΑ έχει θέσει έναν ξεκάθαρο στόχο: το μερίδιο των δημόσιων συγκοινωνιών να αυξηθεί από το 28% στο 40% μέχρι το 2035. Αυτό σημαίνει περισσότερα και καλύτερα μέσα μεταφοράς, πιο πυκνά δρομολόγια, καλύτερη διασύνδεση και βελτιωμένη εμπειρία για τον πολίτη.

Παράλληλα, το Στρατηγικό Σχέδιο περιλαμβάνει μέτρα περιορισμού του ΙΧ αυτοκινήτου, ενίσχυση λεωφορειολωρίδων και πολιτικές βιώσιμης κινητικότητας. Η ευρωπαϊκή εμπειρία δείχνει ότι όταν οι δημόσιες συγκοινωνίες γίνονται αξιόπιστες, οι πολίτες τις επιλέγουν.

ΕΡ: Πόσο κοντά είμαστε σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία MaaS(Mobility as a Service), όπου ο πολίτης θα σχεδιάζει και θα πληρώνει όλη τη διαδρομή από μία εφαρμογή;

ΑΠ: Η μετάβαση σε ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα μετακινήσεων είναι βασική προτεραιότητα του ΟΑΣΑ.

Το Στρατηγικό Σχέδιο προβλέπει ανάπτυξη πολυτροπικών πλατφορμών MaaS, επέκταση του συστήματος πληροφόρησης επιβατών, έξυπνες στάσεις, καθοδήγηση διαδρομών και συνολική αναβάθμιση της ψηφιακής εμπειρίας του επιβάτη.

Ο στόχος είναι ο πολίτης να μπορεί εύκολα, μέσα από μία ενιαία εφαρμογή, να σχεδιάζει τη μετακίνησή του, να ενημερώνεται σε πραγματικό χρόνο και να χρησιμοποιεί συνδυαστικά όλα τα διαθέσιμα μέσα μεταφοράς. Είμαστε σε φάση σχεδιασμού της εφαρμογής, στα πρότυπα των μεγάλων μητροπόλεων της Ευρώπης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ