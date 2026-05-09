Σύλληψη 22χρονου ημεδαπού από την ασφάλεια του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά με 530 γρ.κοκαΐνης

Στον εντοπισμό και την κατάσχεση μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης, βάρους 530 γραμμαρίων, καθώς και στη σύλληψη ενός 22χρονου ημεδαπού προχώρησαν στελέχη του γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά μετά από καταδίωξη.Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των λιμενικών Αρχών, το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την πώληση της ποσότητας των ναρκωτικών κυμαίνεται από 26.500 έως και 53.000 ευρώ. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε από στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (Π.Ο.ΔΙ.Ν.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, έπειτα από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, οι λιμενικοί εντόπισαν τον 22χρονο να κινείται με Ι.Χ.Ε. όχημα, ωστόσο εκείνος, μόλις αντιλήφθηκε την παρουσία των στελεχών του λιμενικού , αρνήθηκε να συμμορφωθεί στις υποδείξεις για έλεγχο και επιχείρησε να διαφύγει, αναπτύσσοντας ταχύτητα.

Ακολούθησε καταδίωξη στους δρόμους, με τον οδηγό να αγνοεί τα φωτεινά και ηχητικά σήματα των υπηρεσιακών οχημάτων, ενώ σύμφωνα με τις Αρχές επιχείρησε να εμβολίσει στελέχη του Λιμενικού προκειμένου να αποφύγει τη σύλληψη. Κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διαφυγής προκάλεσε υλικές ζημιές σε υπηρεσιακά οχήματα του λιμενικού και σε σταθμευμένο Ι.Χ.Ε.

Τελικά, τα στελέχη του Γραφείου Ασφάλειας και της Π.Ο.ΔΙ.Ν. κατάφεραν να ακινητοποιήσουν το όχημα και να περάσουν χειροπέδες στον 22χρονο. Κατά την καταδίωξη, ο συλληφθείς φέρεται να απέρριψε νάιλον σακούλα, μέσα στην οποία βρέθηκε χάρτινο κουτί που περιείχε ποσότητα κοκαΐνης συνολικού μικτού βάρους 530 γραμμαρίων.

Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, που διενεργεί την προανάκριση, προχώρησε στην κατάσχεση της ποσότητας κοκαΐνης, η οποία θα αποσταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους, καθώς και του Ι.Χ.Ε. οχήματος που χρησιμοποιήθηκε ως μέσο μεταφοράς και ενός κινητού τηλεφώνου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ