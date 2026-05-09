Ημέρα της Ευρώπης: Με το Europa Experience Athens γιορτάστηκε η μέρα αφιερωμένη στο κοινό ευρωπαϊκό μέλλον

Την ημέρα πλαισίωσαν οι ζωντανές εκπομπές των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Europe Direct, καθώς και η μουσική παρουσία της χορωδίας CHÓRES.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες έως το απόγευμα του Σαββάτου, το Europa Experience Athens γέμισε με φωνές, μουσική και ζωντάνια, καθώς επισκέπτες κάθε ηλικίας συμμετείχαν στον εορτασμό της Ημέρας της Ευρώπης, μιας ημέρας αφιερωμένης στη συνεργασία, τη συνύπαρξη και το κοινό ευρωπαϊκό μέλλον.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν βιωματικά την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από διαδραστικές δράσεις, παιχνίδια γνώσεων, συζητήσεις και εκπαιδευτικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα είχαν το παιχνίδι ρόλων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου οι συμμετέχοντες μπήκαν στη διαδικασία λήψης ευρωπαϊκών αποφάσεων, καθώς και οι παιδικές αφηγήσεις και δραστηριότητες που έφεραν τα παιδιά πιο κοντά στις έννοιες της συνεργασίας και της συναπόφασης.

Σημαντική στιγμή της ημέρας αποτέλεσαν τα εγκαίνια της έκθεσης φωτογραφίας «10 Χρόνια EPAS: Τι σημαίνει η Ευρώπη για μένα», με φωτογραφίες μαθητών από σχολεία του δικτύου Σχολείων Πρέσβεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που αποτύπωσαν μέσα από τον φακό τους τη δική τους εικόνα για την Ευρώπη της καθημερινότητας.

Την ημέρα πλαισίωσαν οι ζωντανές εκπομπές των μουσικών ραδιοφώνων της ΕΡΤ, η συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και των Europe Direct, καθώς και η μουσική παρουσία της χορωδίας CHÓRES.

“Σε μια εποχή όπου η συνεργασία, η δημοκρατία και η συμμετοχή αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, η Ημέρα της Ευρώπης υπενθυμίζει πως η Ευρώπη δεν είναι μια αφηρημένη έννοια, αλλά μια καθημερινή εμπειρία που χτίζεται μέσα από τη συνύπαρξη, τον διάλογο και τη συμμετοχή όλων μας”, δήλωσε ο επικεφαλής του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κωνσταντίνος Τσουτσοπλίδης.