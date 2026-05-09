Ειδήσεις | Ελλάδα

Κως: Αγρότης καταπλακώθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Κως: Αγρότης καταπλακώθηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα από το τρακτέρ του
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του insider.gr στην Google
Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Θανατηφόρο δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στο νησί της Κω στην περιοχή Μαστιχάρι. Κάτω από συνθήκες που διερευνούν οι τοπικές αρχές, αγρότης 61 ετών καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του και τραυματίστηκε θανάσιμα. Στο σημείο έσπευσαν δύο οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κω με 8 στελέχη τα οποία απεγκλώβισαν τον χειριστή, που μεταφέρθηκε από διασώστες του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Κω, χωρίς τις αισθήσεις του.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν ο χειριστής του τρακτέρ επιχείρησε να περάσει τμήμα ρεματιάς, με αποτέλεσμα το όχημά του αναποδογυρίσει και να τον εγκλωβίσει, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα.

Έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου δυστυχήματος, θα διενεργήσουν αξιωματικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αντιμάχειας Κω.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Ποια μέτρα στήριξης και φοροελαφρύνσεις έρχονται - Πώς χτίζεται το πακέτο της προεκλογικής ΔΕΘ

Μοσχάρι +19%, αρνί +13,3%! Να η ευκαιρία!

Στροφή από το «λευκό κολάρο» στη φόρμα εργασίας: Η έλλειψη τεχνικών ειδικοτήτων και η αναδίπλωση της αγοράς κατάρτισης

tags:
ΕΚΑΒ
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider