Επίσκεψη Ν. Δένδια στην έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης

Ο υπ. Άμυνας ενημερώθηκε για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της Νέας Θητείας, στο πλαίσιο της "Ατζέντας 2030".

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε, σήμερα, Σάββατο 9 Μαΐου, επίσκεψη στην έδρα της 34ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας στην Άσσηρο Θεσσαλονίκης.

Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ, ο κ. Δένδιας αναφέρει: «Ενημερώθηκα για την εκπαίδευση της πρώτης σειράς στρατευσίμων με τα πρότυπα της Νέας Θητείας, στο πλαίσιο της "Ατζέντας 2030"».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ